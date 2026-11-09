Karate, trionfo del team Trimboli ad Acireale: il Karate Club Reggio Calabria primo con 22 medaglie

Un altro importante successo per il karate reggino, protagonista al Campionato Regionale Interregionale Libertas disputato domenica 8 novembre ad Acireale, in Sicilia. L’ASD Karate Club Reggio Calabria, conosciuta anche come team Karate Trimboli, ha conquistato il primo posto nella classifica per società, confermandosi campione Libertas al termine di una competizione che ha visto la partecipazione di diciotto atleti della formazione calabrese. Il bilancio complessivo è di 22 medaglie, un risultato che premia il lavoro svolto dalla società nella preparazione tecnica e agonistica dei propri tesserati. La manifestazione, organizzata dal Comitato Regionale Libertas Sicilia, ha rappresentato un’altra occasione di confronto per gli atleti reggini, impegnati nelle diverse categorie di età e nelle specialità del kata e del kumite. Il risultato ottenuto ad Acireale arriva dopo la partecipazione del gruppo al Raduno Tecnico Nazionale Azzurri e Azzurrabili di Rimini e conferma il percorso sportivo della società, che continua a distinguersi nelle competizioni regionali, interregionali e nazionali.

Il Karate Club Reggio Calabria sul gradino più alto del podio tra le società

Alla guida della formazione reggina c’è il maestro Santi Trimboli, direttore tecnico nazionale e figura di riferimento del karate internazionale, affiancato dalle figlie Margherita e Federica Trimboli, entrambe maestre e direttrici tecniche. Le due tecniche, impegnate nel settore fin da giovanissime e protagoniste nel corso degli anni di risultati agonistici nazionali e internazionali, hanno ricevuto nel 2023 il riconoscimento del sesto Dan di karate dal presidente Libertas, dottor Andrea Pantano. Ricoprono inoltre il ruolo di allenatrici della Nazionale Italiana Wkaeda Libertas, presieduta dal maestro Selman Rosario. Il lavoro dello staff si concentra sulla preparazione degli atleti, sulla formazione tecnica e sulla promozione dello spirito di gruppo, elementi che hanno accompagnato la società anche nella trasferta siciliana. Dopo l’esperienza al raduno nazionale di Rimini, il team ha affrontato il Campionato Regionale Interregionale Libertas al termine di un lungo percorso di allenamento, riuscendo a ottenere piazzamenti importanti nelle differenti categorie. Alla spedizione ha preso parte anche la maestra Loredana Stillittano, ufficiale di gara internazionale calabrese, che durante la manifestazione si è distinta nel ruolo di capo tatami, mettendo a disposizione la propria esperienza ventennale nell’attività arbitrale.

Quattro medaglie d’oro tra le cinture nere: protagonisti Emanuele e Federica Carlo

Tra i risultati più significativi della giornata spiccano quelli ottenuti dagli atleti agonisti delle cinture nere. Emanuele Carlo Giuseppe, capitano del team Karate Trimboli e componente della Nazionale di kata Wkaeda Libertas, ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria Seniores kata, confermando il proprio ruolo di riferimento all’interno della formazione reggina. Grande protagonista anche la sorella Federica Carlo, atleta della Nazionale Wkaeda Libertas nelle specialità del kata e del kumite, che ha ottenuto tre medaglie d’oro, distinguendosi anche nella categoria di età superiore e riconfermando il titolo nazionale nella propria categoria, secondo quanto riferito dalla società. Due prestazioni che hanno contribuito in maniera determinante al risultato complessivo del Karate Club Reggio Calabria, permettendo alla formazione di raccogliere quattro primi posti nel settore agonistico riservato alle cinture nere. Il bottino dei piazzamenti è stato ulteriormente arricchito dalle prove degli altri atleti impegnati sul tatami, capaci di ottenere risultati importanti anche nelle categorie Cadetti e Juniores.

Tra questi si è distinto Lorenzo Ventura, impegnato nelle categorie Juniores e Seniores kumite, che ha conquistato due medaglie di bronzo al termine di prestazioni combattute. Positivo anche il bilancio di Aldo Marenco, autore di due piazzamenti sul podio nelle categorie Cadetti e Juniores kata, con una medaglia d’argento e una di bronzo. Un altro terzo posto è stato ottenuto da Gaia La Corte, completando i risultati degli agonisti con cintura nera. Le prestazioni degli atleti hanno contribuito a consolidare il primato della società nella classifica generale, confermando il livello di preparazione raggiunto dal gruppo. Il successo ottenuto in Sicilia viene considerato dalla società anche un riconoscimento del lavoro quotidiano svolto dai maestri e dagli atleti, attraverso un’attività che punta a coniugare la crescita agonistica con la formazione personale e la capacità di affrontare le competizioni con determinazione e spirito di squadra.

Tutti i risultati degli atleti reggini al Campionato Libertas di Acireale

Il medagliere del Karate Club Reggio Calabria è stato arricchito anche dalle prestazioni degli agonisti con cinture colorate. In questa categoria hanno conquistato il primo posto Giorgia Fotia e Rayhana Rguyague, mentre le medaglie d’argento sono andate ad Aya Masaddek e Ginevra Cogliandro. Sul terzo gradino del podio si è classificato Antonio Dell’Arena, mentre Mirco Grillo ha concluso la propria prova al quinto posto. Risultati che si aggiungono a quelli ottenuti dagli agonisti delle cinture nere, dove Emanuele Carlo ha conquistato un oro e Federica Carlo tre ori, Aldo Marenco un argento e un bronzo, Lorenzo Ventura due bronzi e Gaia La Corte un bronzo. Il quadro dei piazzamenti evidenzia la partecipazione della formazione reggina nelle diverse specialità e categorie previste dalla manifestazione, con atleti capaci di raggiungere il podio in numerose prove. Un contributo importante al risultato finale è arrivato anche dai più giovani, impegnati nelle competizioni riservate agli Under 12 con cinture colorate.

Nella categoria Under 12 sono arrivati due secondi posti per Giovanni Fascì, mentre Alessandro Cogliandro, Francesco Severo e Sara Pitasi hanno conquistato una medaglia d’argento ciascuno. Due medaglie di bronzo sono state ottenute da Angela Gattuso, alle quali si aggiunge il terzo posto di Aurora Fotia. Anche i risultati dei giovanissimi hanno contribuito al bilancio complessivo della trasferta, confermando l’attenzione della società verso la formazione delle nuove generazioni. La partecipazione degli Under 12 rappresenta infatti una componente importante dell’attività del Karate Club Reggio Calabria, che affianca al lavoro con gli agonisti più esperti un percorso dedicato ai giovani atleti. Le competizioni consentono ai ragazzi di confrontarsi con coetanei provenienti da altre realtà sportive, acquisendo esperienza e mettendo alla prova le competenze sviluppate durante gli allenamenti. La presenza di numerosi piazzamenti sul podio anche nelle categorie giovanili costituisce quindi un risultato significativo per il gruppo guidato dal maestro Trimboli e dal suo staff.

Il successo del team Trimboli premia il lavoro di atleti, maestri e famiglie

Il primo posto nella classifica per società e le 22 medaglie conquistate ad Acireale rappresentano un risultato importante per l’ASD Karate Club Reggio Calabria, che continua a portare il nome della città nelle competizioni di karate. La società sottolinea il valore dell’unione del gruppo e il contributo delle famiglie, che accompagnano gli atleti durante il percorso sportivo e condividono l’impegno richiesto dalla preparazione agonistica. Il successo nel Campionato Regionale Interregionale Libertas arriva dopo un periodo di allenamento continuo e dopo l’esperienza formativa al raduno nazionale di Rimini, confermando la volontà del team di proseguire il proprio percorso di crescita. L’attività dei maestri Santi, Margherita e Federica Trimboli, insieme alla partecipazione degli atleti e al sostegno dei genitori, costituisce la base di un progetto sportivo che punta sulla professionalità, sulla formazione e sull’aggregazione. La trasferta siciliana si chiude dunque con un bilancio positivo per la società reggina, capace di distinguersi sia nelle categorie agonistiche sia tra i più giovani, conquistando il vertice della classifica per società e confermando il proprio ruolo nel panorama del karate Libertas.