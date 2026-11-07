Karate, traguardo storico in Calabria: Viola Zangara è la prima donna a conquistare la cintura nera 6° Dan FIJLKAM

Il Presidente Federale della Fijlkam, Giovanni Morsiani ha conferito il più alto e prestigioso riconoscimento sportivo alla Maestra calabrese ossia il grado di *CINTURA NERA 6° DAN di Karate*. Un traguardo storico visto che Viola Zangara è la *PRIMA E UNICA DONNA in Calabria, oltre che la prima e unica Maestra*, a ricevere questo riconoscimento in Fijlkam, che è l’unica federazione ufficiale di judo lotta e karate. Nella lettera inviata alla maestra Zangara, attuale presidente del settore Karate regionale calabrese, il presidente Morsiani sottolinea come il conferimento rappresenti: “Il più alto e prestigioso riconoscimento sportivo e corona, nella maniera più degna, la Tua lunga militanza sportiva e la Tua dedizione verso il Karate italiano.”

Il 6° Dan è stato riconosciuto per la pluridecennale e meritoria opera svolta in favore del Karate italiano e in considerazione delle tante e particolari benemerenze acquisite attraverso il costante impegno dimostrato per lo sviluppo tecnico e la diffusione della disciplina. “Con grande emozione voglio condividere con tutti gli Amici il grande orgoglio di essere la PRIMA E UNICA DONNA in Calabria, oltre che la prima e unica Maestra, ad essere insignita del 6º Dan di Karate ‘Motu Proprio’ FIJLKAM.” – ha dichiarato la maestra Zangara, che ha voluto ringraziare, oltre che il presidente federale e il massimo presidente di settore, il maestro Benetello, anche il presidente della Fijlkam calabrese, maestro Migliarese e il commissario tecnico regionale, oltre che marito, il maestro Luciano Dichiera.