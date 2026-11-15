Karate, la Fortitudo 1903 protagonista all’Open League di Roma: buone prestazioni e ora la sfida dei Campionati Italiani

Un fine settimana all’insegna dello sport, della crescita e del confronto ad alto livello per la Fortitudo 1903 di Reggio Calabria, impegnata il 14 e 15 novembre all’Open League di Roma, importante appuntamento del calendario nazionale di karate che si è svolto presso il PalaPellicone di Ostia Lido. La manifestazione ha richiamato numerose società e atleti provenienti da tutta Italia, offrendo ai partecipanti l’opportunità di misurarsi in una competizione di rilievo nazionale. A rappresentare la storica società reggina sono stati gli atleti Antonino Cuzzocrea, Luca Di Marno, Ettore Forgione, Chiara Chirico, Giuliana Amodeo, Marco Nucara, Antonio Giacco e Rebecca Pinto, accompagnati e seguiti durante le gare dai tecnici Rossella Zoccali e Alessandra Benedetto. Presente alla manifestazione anche il presidente della Fortitudo 1903, Prof. Riccardo Partinico, che ha seguito la partecipazione della squadra all’importante appuntamento romano.

Fortitudo 1903, prestazioni incoraggianti all’Open League di Roma

Gli otto atleti reggini hanno affrontato la competizione con determinazione, personalità e spirito competitivo, riuscendo a conquistare diverse vittorie e a mettere in evidenza una buona preparazione tecnica. Il confronto con avversari di livello ha rappresentato un banco di prova significativo per la squadra, chiamata a misurarsi con realtà sportive provenienti da diverse regioni italiane. Pur senza riuscire a conquistare un posto sul podio, la Fortitudo 1903 torna dalla trasferta di Ostia con indicazioni positive e la soddisfazione per le prestazioni offerte dai propri rappresentanti.

Il bilancio della partecipazione resta dunque incoraggiante, soprattutto in prospettiva dei prossimi appuntamenti agonistici. Ogni competizione costituisce infatti un’occasione per consolidare le capacità tecniche, acquisire esperienza e maturare dal punto di vista sportivo. Le vittorie ottenute e la qualità delle prove disputate rappresentano segnali importanti per il percorso di crescita degli atleti, mentre il lavoro quotidiano in palestra prosegue con l’obiettivo di trasformare i progressi registrati in nuovi risultati.

Karate, la Fortitudo 1903 guarda al Campionato Italiano Esordienti di Vigevano

Archiviata l’esperienza romana, la Fortitudo 1903 è già concentrata sul prossimo impegno nazionale. La società reggina sarà infatti protagonista al Campionato Italiano Esordienti di Vigevano, dove si presenterà con una rappresentativa composta da 10 atleti. Un nuovo appuntamento importante, che offrirà ai giovani karateka l’opportunità di confrontarsi con i migliori talenti italiani della categoria e di mettere alla prova il lavoro svolto durante gli allenamenti.

La partecipazione alla competizione di Vigevano rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso sportivo della Fortitudo 1903, che continua a investire nella preparazione e nella crescita dei propri atleti. Dopo le indicazioni positive raccolte all’Open League di Roma, la storica società di Reggio Calabria guarda dunque ai prossimi Campionati Italiani con determinazione e con la volontà di proseguire il proprio cammino nel panorama nazionale del karate.