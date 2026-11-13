Karate, la Falcomatà-Archi protagonista ai Campionati Regionali: cinque studenti sul podio e qualificazioni nazionali | NOMI

Sport, determinazione e spirito di squadra: sono questi gli ingredienti che hanno caratterizzato la partecipazione degli studenti dell’Istituto Comprensivo Falcomatà-Archi alla fase regionale di qualificazione del Campionato Italiano Esordienti di Karate, specialità Kumite e Kata, svoltasi domenica 8 novembre 2026 presso il PalaBorsellino di Vibo Valentia. La manifestazione, organizzata dal Comitato Regionale Calabria della FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), in collaborazione con l’ASD Polisportiva Virtus Vibo Valentia, ha visto confrontarsi giovani atleti provenienti da diverse realtà sportive calabresi, impegnati nella conquista dell’accesso alla fase nazionale.

Particolarmente significativo il bilancio degli studenti della Falcomatà-Archi, che hanno ottenuto cinque piazzamenti sul podio. A distinguersi è stato Gaetano Castellone, primo classificato, seguito da Giorgia Molinetti e Andrea Germanò, entrambi secondi classificati. Ottimi risultati anche per Sofia Postorino e Matteo Pitarelli, che hanno conquistato il terzo gradino del podio.

Alle soddisfazioni individuali si aggiunge il quarto posto nella classifica a squadre, risultato che testimonia l’impegno e la preparazione dei giovani atleti.

La competizione ha rappresentato inoltre un importante passaggio verso le finali nazionali del Campionato Italiano Esordienti, in programma il 28 e 29 novembre 2026 presso il PalaElachem di Vigevano (PV), alle quali alcuni degli studenti hanno conquistato il diritto di partecipare grazie ai risultati ottenuti nella fase regionale.

Ad accompagnare i ragazzi in questa esperienza sportiva è stato il professore Francesco Abramo, la cui presenza ha rappresentato un importante punto di riferimento per il gruppo durante la manifestazione.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente scolastica, Dott.ssa Serafina Corrado: “desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni ai nostri studenti per gli eccellenti risultati conseguiti. Questi traguardi rappresentano non soltanto un successo sportivo, ma anche una testimonianza dei valori di impegno, disciplina e perseveranza che la nostra scuola promuove quotidianamente. A tutti i ragazzi, alle loro famiglie e a quanti li accompagnano nel loro percorso di crescita va il mio plauso, con un augurio speciale agli atleti che rappresenteranno il nostro territorio alle finali nazionali“.

Al di là dei risultati agonistici, l’esperienza conferma il valore educativo dello sport, capace di promuovere disciplina, rispetto delle regole, autocontrollo e perseveranza. Qualità che gli studenti hanno saputo esprimere sul tatami, affrontando la competizione con entusiasmo e senso di responsabilità.

Per la Falcomatà-Archi, i risultati conseguiti rappresentano un motivo di orgoglio e un’ulteriore testimonianza dell’importanza di valorizzare i talenti degli studenti anche al di fuori delle attività strettamente didattiche. Un traguardo che premia l’impegno dei giovani atleti e apre la strada a una nuova, entusiasmante sfida sul palcoscenico nazionale.