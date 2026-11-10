Kairos Nuoto Lamezia, un talento calabrese tra i big d’Italia: a Riccione la sfida ai Campionati Italiani Assoluti | NOME

Un nuovo e prestigioso appuntamento per il nuoto calabrese. Il giovane talento lametino Gabriele Mascaro, classe 2007 e atleta della Kairos Nuoto Lamezia, si prepara a scendere in vasca ai Campionati Italiani Assoluti di nuoto, in programma a Riccione dal 12 al 14 novembre 2026. Un’importante occasione per il giovane nuotatore, chiamato a confrontarsi con alcuni dei migliori atleti del panorama nazionale in una delle competizioni più prestigiose della stagione.

Gabriele Mascaro in gara nei 200 dorso ai Campionati Italiani Assoluti

L’atleta della Kairos Nuoto Lamezia sarà impegnato nei 200 metri dorso, specialità nella quale ha già dimostrato le proprie qualità, facendo registrare un tempo di 1’57″22.

La partecipazione ai Campionati Italiani Assoluti di Riccione rappresenta un’ulteriore tappa significativa nel percorso agonistico di Mascaro, costruito attraverso impegno, sacrifici e un lavoro quotidiano portato avanti con determinazione e costanza.

Per il giovane nuotatore lametino sarà l’occasione di misurarsi con i migliori interpreti italiani della disciplina, portando in vasca il talento, la caparbietà e la passione che contraddistinguono il suo percorso sportivo.

Grande entusiasmo e sostegno da parte della Kairos Nuoto Lamezia, che accompagna Gabriele verso questo importante appuntamento con un caloroso in bocca al lupo, nella convinzione che saprà rappresentare al meglio i colori della società e il nuoto lametino sulla scena nazionale.