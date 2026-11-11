Kairos Nuoto Lamezia, partenza col botto per la squadra Master: pioggia di medaglie e due record regionali

Grande debutto per la squadra Master della Kairos Nuoto Lamezia. Il team guidato da coach Enzo Mirante e dal capitano Paolo Albisi ha inaugurato la stagione agonistica con un bilancio decisamente positivo nelle vasche di Crotone e Firenze. Alla Coppa Calabria Master, disputata domenica 8 novembre presso il Centro Federale FIN di Crotone, la squadra lametina si è distinta nella vasca olimpionica da 50 metri, con numerosi piazzamenti sul podio e l’entusiasmo dei nuovi arrivati, alla loro prima esperienza nelle competizioni federali. Ottimo esordio per Alessia Ciriaco e Maria Emanuela Fusto, entrambe prime nei 50 stile libero nelle rispettive categorie, e per Valentina De Sensi, terza nella stessa specialità.

Prime soddisfazioni anche per gli uomini

Prime soddisfazioni anche per gli uomini. A trascinare il gruppo sono stati i veterani: tre vittorie per il capitano Paolo Albisi (800 e 400 stile libero, 100 farfalla), Daniele Lagrotteria (50 dorso, 50 rana e 100 rana) e Pietro Borello (50, 100 e 200 stile libero). A completare il bottino, Francesco Leto, secondo nei 50 stile libero e 50 rana e quarto nei 100 stile libero; Arcangelo Castaldo, secondo nei 50 farfalla, terzo nei 50 stile libero e quinto nei 100 stile libero; e Vincenzo Torcasio, primo nei 200 stile libero, secondo nei 100 rana e quarto nei 100 stile libero. Paolo Failla e Giuseppe Romano si sono piazzati rispettivamente quarto e quinto nei 50 stile libero. Un risultato collettivo importante, con il podio della classifica per società sfumato per una manciata di punti, anche a causa di alcune assenze.

L’atleta Giancarlo Costantino ha preso parte al XXXI Trofeo Città di Firenze, disputato nella Piscina Comunale “Goffredo Nannini” di Bellariva

Mentre parte del team competeva in Calabria, l’atleta Giancarlo Costantino ha preso parte al XXXI Trofeo Città di Firenze, disputato nella Piscina Comunale “Goffredo Nannini” di Bellariva, con 62 società e circa 500 atleti provenienti da tutta Italia. L’atleta Master 40 è riuscito a brillare nella kermesse toscana, conquistando due medaglie d’oro, nei 50 rana e 100 farfalla, e stabilendo in entrambe le specialità i nuovi record regionali calabresi di categoria. Due appuntamenti, quelli che hanno visto protagonista la nostra formazione Master della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme, che raccontano molto più di un ottimo esordio agonistico: una squadra nella quale l’esperienza dei veterani incontra l’entusiasmo dei nuovi arrivati, unita dalla stessa passione e dalla voglia di migliorarsi. La stagione è appena cominciata, ma le premesse sono già più che incoraggianti!