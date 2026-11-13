Italia, S&P conferma il rating BBB+ con outlook positivo: crescita economica oltre le attese nel 2026

Arrivano segnali incoraggianti per l’economia italiana dalla valutazione di Standard & Poor’s. L’agenzia internazionale di rating ha confermato il giudizio sul debito sovrano dell’Italia a BBB+/A-2, mantenendo l’outlook positivo. Una decisione che evidenzia la tenuta del sistema economico nazionale e lascia aperta la possibilità di un futuro miglioramento del merito creditizio del Paese. Particolarmente significativo è il giudizio sulle prospettive di crescita del PIL italiano nel 2026, che secondo S&P dovrebbe registrare risultati migliori rispetto a quanto precedentemente previsto, grazie soprattutto al contributo delle esportazioni e agli investimenti sostenuti dai fondi europei.

Standard & Poor’s: crescita dell’Italia nel 2026 superiore alle previsioni

Nella nota diffusa dall’agenzia di rating emerge una valutazione favorevole sull’andamento dell’economia italiana nel breve periodo, accompagnata però da una maggiore prudenza sulle prospettive dei prossimi anni.

Secondo Standard & Poor’s, nel 2026 “la crescita economica dell’Italia supererà le stime precedenti, trainata da un contesto esterno favorevole per le esportazioni nette (esclusa l’energia) e dal perdurare degli stimoli legati al programma Ngeu: per il periodo 2027-2029, la crescita dovrebbe mantenersi su livelli modesti ma stabili”.

Il riferimento è al programma europeo Next Generation EU, che attraverso gli investimenti e le riforme finanziate anche dal PNRR continua a sostenere l’attività economica italiana. Un contributo importante, al quale si aggiunge l’andamento favorevole delle esportazioni al netto della componente energetica.

Per il triennio 2027-2029, invece, l’agenzia prevede una crescita contenuta ma stabile, senza indicare nella nota riportata una specifica percentuale di incremento del PIL.

Rating Italia BBB+ e outlook positivo: cosa significa per il Paese

La conferma del rating BBB+ mantiene l’Italia nella categoria investment grade, quella riservata agli emittenti il cui debito viene considerato di qualità adeguata per gli investimenti. Il mantenimento dell’outlook positivo rappresenta un elemento significativo: indica che Standard & Poor’s intravede la possibilità di migliorare il giudizio sul Paese qualora si consolidassero le condizioni economiche e finanziarie necessarie.

Non si tratta, quindi, di una promozione del rating, ma della conferma di una valutazione accompagnata da prospettive favorevoli. Un elemento osservato con attenzione dai mercati finanziari, dagli investitori internazionali e dai possessori di titoli di Stato italiani.

Le sfide dell’economia italiana: produttività, demografia e mercato del lavoro

Accanto ai segnali positivi, Standard & Poor’s richiama l’attenzione sulle debolezze strutturali che continuano a condizionare le prospettive economiche dell’Italia.

Una delle principali criticità riguarda la produttività, il cui miglioramento viene considerato fondamentale per sostenere una crescita più robusta nel lungo periodo. Senza un’accelerazione su questo fronte, il potenziale di sviluppo dell’economia nazionale rischia di rimanere limitato.

A pesare sono anche le dinamiche demografiche, con il progressivo invecchiamento della popolazione italiana e la possibile riduzione del numero di persone in età lavorativa. Due fattori che potrebbero incidere sulla capacità produttiva e sulla sostenibilità della crescita nei prossimi decenni.

Un elemento di tenuta arriva invece dal mercato del lavoro, che secondo l’agenzia continua a dimostrarsi resiliente nonostante le difficoltà strutturali.

Il quadro delineato da S&P è dunque quello di un’Italia che nel 2026 cresce più delle attese, beneficiando degli investimenti europei e di un contesto favorevole alle esportazioni, ma che deve ancora affrontare sfide decisive per rendere più solida e duratura la propria crescita economica. La conferma del rating BBB+ con outlook positivo rappresenta un segnale favorevole, mentre la prospettiva di un ulteriore miglioramento dipenderà dalla capacità del Paese di trasformare gli attuali fattori di sostegno in uno sviluppo strutturale di lungo periodo.