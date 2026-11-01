Italia del Meridione si riorganizza in Calabria, Greco annuncia l’espansione nazionale: nuova Direzione regionale e segretari provinciali

Italia del Meridione apre una nuova fase politica e organizzativa, rafforzando la propria presenza nelle cinque province calabresi e preparando un percorso di espansione nazionale. Sabato 31 ottobre, nel corso di una conferenza stampa a Rende, il movimento ha presentato la nuova Direzione regionale e la rete dei segretari provinciali, delineando le priorità politiche e gli appuntamenti elettorali dei prossimi mesi. L’obiettivo è consolidare il radicamento nelle comunità locali, valorizzare le esperienze amministrative e le competenze maturate negli anni e costruire una struttura capace di garantire continuità all’attività politica. Una riorganizzazione che accompagna la volontà di Italia del Meridione di estendere la propria presenza anche oltre i confini della Calabria.

Orlandino Greco annuncia l’espansione nazionale: da Roma a Milano, Venezia e Liguria

A illustrare le prospettive del movimento è stato il leader Orlandino Greco, che ha ribadito la centralità dei territori nella definizione delle scelte politiche. “La nostra priorità sono i territori, le necessità che da essi emergono e le richieste impellenti delle comunità”, ha dichiarato, indicando nell’ascolto delle realtà locali il punto di partenza per rafforzare il progetto politico. Greco ha annunciato che Italia del Meridione sarà presente a Roma, per la prima volta, con il proprio simbolo e propri candidati alle prossime elezioni. Il percorso di ampliamento interesserà anche Milano, attraverso un accordo con il movimento che fa riferimento a Roberto Formigoni, per poi svilupparsi a Venezia, in Liguria e in altre aree del Paese. Un progetto che, nelle intenzioni del leader, dovrà basarsi su obiettivi politici condivisi e su un programma capace di rappresentare le esigenze dei territori. In questo contesto si inserisce anche il rapporto con la Lega e il patto federativo, il cui eventuale rinnovo dovrà essere accompagnato da un documento contenente alcuni punti programmatici considerati imprescindibili. “Non si guardano gli uomini, ma le ragioni. Le alleanze si fanno sui temi”, ha precisato Greco, chiarendo che la definizione delle collaborazioni politiche dovrà partire dalla convergenza sui contenuti.

Italia del Meridione, nuova organizzazione nelle cinque province calabresi

Il segretario regionale Emilio De Bartolo ha presentato la nuova squadra dirigente, organizzata attraverso incarichi territoriali e dipartimenti tematici. La struttura comprende rappresentanti del movimento in tutte e cinque le province calabresi, con responsabilità dedicate a settori come sanità, infrastrutture, turismo, attività produttive, lavoro, ambiente e sviluppo economico. “Siamo un movimento fatto di militanti, iscritti, dirigenti politici e amministratori. Tutto questo patrimonio di relazioni e competenze vogliamo metterlo al servizio del territorio”, ha affermato De Bartolo, sottolineando il ruolo della nuova organizzazione nel consolidamento della presenza politica regionale. Il segretario ha inoltre annunciato la partecipazione di Italia del Meridione alle prossime elezioni amministrative in Calabria, con una lista a Cosenza e una presenza prevista a Catanzaro e nei Comuni piccoli e medi della regione. Durante l’incontro è intervenuta anche la vice segretaria federale Giovanna D’Ingianna, che ha richiamato l’importanza della militanza, della partecipazione e dei rapporti umani all’interno del movimento. Un’attenzione condivisa da Federico Belvedere, vicepresidente della Provincia di Cosenza, che ha evidenziato il ruolo delle nuove generazioni, definendo i giovani la colonna portante di Italia del Meridione.

La nuova Direzione regionale di Italia del Meridione in Calabria: tutti i nomi

La nuova Direzione regionale è guidata dal segretario Emilio De Bartolo, affiancato dai vice segretari Mario Nocito e Pietrantonio Cristofaro e dal vice segretario vicario Antonino Parrello. La squadra comprende inoltre i responsabili dei diversi dipartimenti tematici.

Emilio De Bartolo – Segretario regionale

– Segretario regionale Mario Nocito – Vice segretario regionale

– Vice segretario regionale Antonino Parrello – Vice segretario vicario

– Vice segretario vicario Pietrantonio Cristofaro – Vice segretario regionale

– Vice segretario regionale Valerio Zumpano – Commercio e Associazioni di categoria

– Commercio e Associazioni di categoria Andrea Renne – Parchi marini, turismo balneare, eventi e spettacolo

– Parchi marini, turismo balneare, eventi e spettacolo Dino Iacovo – Attività produttive

– Attività produttive Giuseppe Maradei – Infrastrutture, mobilità e portualità

– Infrastrutture, mobilità e portualità Adriana Crea – Turismo, cultura e storia

– Turismo, cultura e storia Carmelo Arfuso – Legalità e sicurezza

– Legalità e sicurezza Anna Pinnarelli – Energia e ciclo integrato dell’acqua

– Energia e ciclo integrato dell’acqua Francesco Arena – Responsabile regionale Sanità

– Responsabile regionale Sanità Ferdinando Iannuzzi – Caccia, pesca e agricoltura

– Caccia, pesca e agricoltura Mario Gallo – Sviluppo economico e aree interne

– Sviluppo economico e aree interne Marina Martino – Responsabile regionale Donne

– Responsabile regionale Donne Francesco Aloia – Turismo culturale e religioso

– Turismo culturale e religioso Giovanni Tenuta – Urbanistica e assetto del territorio

– Urbanistica e assetto del territorio Marco Amatuzzi – Associazionismo, volontariato e Terzo settore

– Associazionismo, volontariato e Terzo settore Carmela Corvo – Lavoro, precariato e TIS

I nuovi segretari provinciali: da Cosenza a Reggio Calabria

La riorganizzazione territoriale coinvolge tutte le province della Calabria. La segreteria provinciale di Cosenza è affidata ad Annalisa Alfano, mentre a Catanzaro il riferimento sarà Salvatore Accordino. Per Reggio Calabria è stato indicato Antonio Araniti, a Crotone Francesco Poerio e a Vibo Valentia Tiziana De Nardo. Per quanto riguarda il movimento giovanile, Francesco De Napoli ricopre il ruolo di segretario regionale dei Giovani Italia del Meridione, nell’ambito dell’attenzione riservata alla partecipazione delle nuove generazioni.