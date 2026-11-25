“Il 25 novembre non è soltanto una data sul calendario, ma un richiamo concreto alla responsabilità morale e sociale di ciascuno di noi“. Con queste parole Emmanuela Perri, presidente dell’Istituto per la Famiglia Nazionale ODV, interviene in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, rinnovando l’impegno quotidiano dell’associazione accanto alle persone più fragili. “Come realtà fatta di volontarie e volontari che ogni giorno ascoltano fragilità e accompagnano vite ferite – prosegue il presidente Perri – sentiamo il dovere di guardare in faccia una verità dolorosa: la violenza contro le donne si consuma troppo spesso proprio tra le mura domestiche, là dove dovrebbero regnare cura, protezione e rispetto. La violenza non è mai soltanto fisica: è psicologica, verbale, economica. È sempre una profonda negazione della libertà e della dignità della persona umana“.

L’impegno dell’Istituto per la Famiglia Nazionale ODV affonda le proprie radici nei valori cristiani e nell’insegnamento di Gesù Cristo, che nella sua vita terrena ha sempre restituito dignità, voce e centralità alle donne schierandosi dalla parte degli ultimi, dei feriti e degli oppressi, e ci ha lasciato il modello supremo di cura espresso nella Lettera agli Efesini (Ef 5, 25-29): “e voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei… Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo: chi ama la propria moglie, ama se stesso. Nessuno infatti ha mai odiato la propria carne, anzi la nutre e la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa“.

È proprio su questo solco che l’associazione è stata fondata da Gilberto Perri all’interno del sistema socio-lavorativo A.C.U. – Azione Cristiana Umanitaria, nato con la missione precisa di tradurre i valori cristiani in opere concrete, offrendo accoglienza, riscatto e reali opportunità di reinserimento ai soggetti più fragili, a partire proprio dalle donne vittime di abusi e maltrattamenti.

“Da anni – sottolinea Emmanuela Perri – l’Istituto per la Famiglia porta avanti progetti dedicati alla prevenzione del disagio, al sostegno delle vittime e all’educazione al rispetto. Il ruolo della famiglia è decisivo: è il centro di formazione dei sentimenti, è il primo luogo in cui si impara che l’amore vero non è mai controllo né possesso, ma dono gratuito, reciprocità e libertà di essere sé stessi, secondo quel modello di amore cristiano che nutre, custodisce e non ferisce“.

Accanto alle famiglie opera il volontariato, primo presidio di prossimità sul territorio: “una porta aperta, un ascolto senza giudizio, una presenza discreta capace di cogliere i segnali silenziosi del dolore e di fare rete con le scuole, le istituzioni, i servizi sociali e i centri antiviolenza, affinché nessuna donna e nessun figlio vengano mai lasciati soli”.

“Uscire dal buio della violenza non può e non deve dipendere soltanto dal coraggio di chi la subisce – conclude la presidente Emmanuela Perri –. Serve una comunità solidale che accompagna, sostiene e previene ogni giorno dell’anno. Nel solco tracciato da Gilberto Perri e dalla Sistema A.C.U., come Istituto per la Famiglia Nazionale ODV continuiamo a esserci con l’ascolto, la formazione e la vicinanza concreta, perché ogni casa torni a essere un luogo sicuro e ogni donna possa camminare libera nella propria dignità“.