Israele, tensioni nel fronte anti-Netanyahu: Eisenkot trattava con il Likud all’insaputa degli alleati

Nuove tensioni nella politica israeliana, proprio mentre si cerca di costruire una maggioranza dopo le elezioni del 27 ottobre 2026. Il leader di Yashar, Gadi Eisenkot, incaricato di formare il nuovo governo, aveva programmato un incontro con il Likud di Benjamin Netanyahu senza informare preventivamente i principali alleati del proprio schieramento. A rivelarlo è il quotidiano israeliano Haaretz, secondo cui la vicenda avrebbe colto di sorpresa i leader del blocco che punta a sostituire Netanyahu alla guida del Paese.

Israele, gli alleati di Eisenkot scoprono i contatti con Netanyahu

Secondo quanto riferito da Haaretz, Avigdor Lieberman, Naftali Bennett e Yair Golan non erano a conoscenza dell’incontro programmato tra Yashar e il Likud. I tre avrebbero appreso dell’esistenza dei contatti soltanto nella serata di martedì 10 novembre, quando il partito di Eisenkot ha annunciato la decisione di annullare la riunione.

La cancellazione è arrivata dopo il discorso pronunciato da Benjamin Netanyahu alla Knesset, in occasione dell’insediamento del nuovo Parlamento israeliano. Le parole del premier uscente hanno provocato la reazione di Eisenkot, che ha deciso di interrompere il confronto già programmato con i rappresentanti del Likud.

La vicenda evidenzia le difficoltà di coordinamento all’interno del blocco politico guidato da Eisenkot, impegnato nella ricerca di una maggioranza parlamentare alternativa a quella di Netanyahu.

Il nuovo governo israeliano e le quattro condizioni di Eisenkot

I contatti con il Likud rientravano nell’iniziativa avviata da Eisenkot per dialogare con tutte le forze politiche disponibili a discutere la formazione del nuovo esecutivo. Il leader di Yashar aveva infatti indicato quattro principi fondamentali come condizioni per il confronto: il riconoscimento di Israele come Stato ebraico e democratico, il rispetto dei valori contenuti nella Dichiarazione d’indipendenza, l’obbligo di svolgere il servizio militare o civile per tutti i cittadini e il riconoscimento di Hamas come organizzazione terroristica.

Lo scorso 8 novembre, il presidente israeliano Isaac Herzog ha affidato ufficialmente a Eisenkot l’incarico di formare il governo, dopo che le elezioni non avevano prodotto una maggioranza parlamentare autonoma per nessuno dei principali schieramenti.

Il leader di Yashar deve adesso individuare gli accordi necessari per ottenere la fiducia della Knesset. Ma il caso dei contatti non comunicati con Netanyahu aggiunge un nuovo elemento di tensione ai negoziati, mentre il futuro governo israeliano resta ancora tutto da definire.