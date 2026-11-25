Svolta politica in Israele sul massacro del 7 ottobre 2023 e sulla successiva guerra nella Striscia di Gaza. La Knesset ha approvato in prima lettura, con 65 voti favorevoli e 50 contrari, il disegno di legge per l’istituzione di una commissione d’inchiesta statale incaricata di fare luce sulle mancanze e sui fattori che hanno portato al massacro perpetrato da Hamas e sul conflitto che ne è seguito. La proposta passerà ora all’esame e al voto di una commissione parlamentare. In caso di approvazione, il provvedimento tornerà nell’aula della Knesset per il voto finale.

Israele, quali saranno i poteri della commissione d’inchiesta sul 7 ottobre

Come evidenzia il Times of Israel, la commissione d’inchiesta statale rappresenta la massima autorità investigativa di Israele, dotata di poteri esclusivi che le consentono di indagare sui disastri nazionali, convocare testimoni e formulare raccomandazioni personali potenzialmente in grado di porre fine a carriere politiche. Istituita per decisione del governo, opera in maniera indipendente dall’esecutivo ed è composta da esperti selezionati dalla magistratura.

La commissione prevista dal disegno di legge sarà composta da cinque membri e analizzerà un arco temporale particolarmente ampio, dalla conclusione della guerra di Gaza del 2014 fino alla restituzione dei resti dell’ultimo ostaggio, avvenuta nel gennaio 2026.

L’organismo sarà tenuto a pubblicare una relazione intermedia entro un anno dalla sua istituzione. Per finanziare le attività investigative, il disegno di legge prevede uno stanziamento iniziale di 7 milioni di shekel israeliani, equivalenti a circa 2 milioni di dollari.

Le richieste delle famiglie delle vittime e la posizione di Netanyahu

L’istituzione di una commissione d’inchiesta statale è stata una delle principali richieste di numerose famiglie delle vittime del 7 ottobre e, secondo i sondaggi di opinione, gode di un ampio sostegno da parte della popolazione israeliana.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu si è sempre rifiutato di istituire una commissione di questo tipo. La sua creazione ha invece rappresentato una delle principali promesse elettorali del blocco guidato dall’ex capo delle Forze di difesa israeliane, Gadi Eisenkot, leader di Yashar.

“Tutti meritiamo delle risposte e tutti meritiamo di indagare su ciò che ci è accaduto”, ha dichiarato la deputata di Yashar Orit Farkash-Hacohen, promotrice del disegno di legge. “Questo è l’inizio di un processo per riparare i torti subiti da tutti i cittadini israeliani. Dobbiamo garantire che ciò che è accaduto in quel terribile giorno non si ripeta mai più”, ha aggiunto.

Gadi Eisenkot: “scopriremo la verità”

“Scopriremo la verità e faremo tutto il possibile per prevenire la prossima tragedia. Soprattutto, ci dimostreremo all’altezza. Lo prometto”. Con queste parole il leader di Yashar, Gadi Eisenkot, ha commentato il fatto che “la creazione di una commissione d’inchiesta statale sul massacro del 7 ottobre è stata approvata in prima lettura dalla Knesset israeliana”. In un intervento pubblicato su X, l’ex capo delle Idf ha sottolineato che la decisione avrebbe dovuto essere presa “tre anni fa”, ma “meglio tardi che mai”.

“Per le famiglie delle vittime, per i sopravvissuti alla prigionia e per coloro che non sono tornati vivi, per gli abitanti del sud e del nord, per i soldati, per la sicurezza di Israele e per tutti i cittadini israeliani, scopriremo la verità e faremo tutto il possibile per prevenire la prossima tragedia”, ha concluso Eisenkot.

Il voto della Knesset rappresenta dunque un primo passaggio parlamentare verso l’avvio di un’indagine sulle responsabilità e sulle mancanze legate al 7 ottobre 2023 e alla guerra nella Striscia di Gaza. L’effettiva istituzione della commissione resta subordinata al completamento dell’iter legislativo.