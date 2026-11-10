Israele, svolta clamorosa: il leader arabo Mansour Abbas pronto a riconoscere Hamas come organizzazione terroristica

Una svolta potenzialmente storica nella politica israeliana, con conseguenze che potrebbero andare ben oltre gli equilibri parlamentari e incidere sul confronto politico relativo al futuro della Striscia di Gaza. A compiere un passo significativo verso le posizioni israeliane su Hamas potrebbe essere proprio uno dei principali rappresentanti politici della comunità araba dello Stato ebraico: Mansour Abbas, leader del partito arabo Ra’am.

Secondo quanto rivelato dal sito di informazione israeliano Ynet, che cita fonti del blocco contrario a Benjamin Netanyahu, Abbas avrebbe comunicato la propria disponibilità a riconoscere formalmente Hamas come organizzazione terroristica, a condizione di ottenere una “partnership reale” nella futura coalizione di governo.

Una notizia di particolare rilevanza, perché il riconoscimento della natura terroristica di Hamas da parte del leader di una formazione politica araba israeliana rappresenterebbe un passaggio importante nel dibattito interno al Paese.

Mansour Abbas pronto a riconoscere Hamas come organizzazione terroristica: la rivelazione di Ynet

Secondo le indiscrezioni raccolte da Ynet, sarebbero in corso contatti tra esponenti del blocco anti-Netanyahu e rappresentanti di Ra’am per verificare la possibilità di costruire una nuova maggioranza parlamentare.

Il nodo principale riguarda proprio il riconoscimento di Hamas come organizzazione terroristica, una delle condizioni poste da Gadi Eisenkot, leader del partito Yashar, per consentire l’ingresso di nuove formazioni nella coalizione.

Abbas avrebbe espresso un assenso di principio a questa richiesta, chiedendo però garanzie concrete sulla possibilità di partecipare realmente alle decisioni del futuro esecutivo. Il leader arabo non intenderebbe quindi limitarsi a sostenere dall’esterno la nuova maggioranza, ma ottenere il riconoscimento del proprio partito come interlocutore politico a pieno titolo.

Gaza, una svolta significativa: un leader arabo si avvicina alla posizione israeliana su Hamas

Il significato politico della vicenda va oltre le trattative per la formazione del governo. Il possibile riconoscimento di Hamas come organizzazione terroristica da parte di Mansour Abbas rappresenterebbe infatti un punto di convergenza con una posizione fondamentale dello Stato israeliano.

Hamas è già classificata come organizzazione terroristica da Israele, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti. La novità non riguarderebbe quindi una modifica del suo status internazionale, ma il fatto che un importante esponente politico arabo israeliano potrebbe assumere esplicitamente questa posizione come impegno per partecipare al governo.

Lo stesso Eisenkot ha inserito tra le condizioni per una futura alleanza non soltanto il riconoscimento di Hamas come organizzazione terroristica, ma anche il sostegno allo smantellamento della sua struttura militare e di governo a Gaza.

Yair Golan conferma i contatti tra il blocco anti-Netanyahu e Ra’am

A confermare l’esistenza dei contatti politici è stato il leader dei Democratici israeliani, Yair Golan, che ha riconosciuto il dialogo tra il blocco contrario a Netanyahu e la formazione guidata da Abbas.

Interpellato sulla possibilità che il presidente di Ra’am riconosca Hamas come organizzazione terroristica, Golan ha dichiarato: “Non penso sia un ostacolo per lui”.

Le sue parole sembrano confermare che la questione possa essere risolta attraverso il negoziato politico, aprendo uno spiraglio alla partecipazione di Ra’am a una futura maggioranza. Resta tuttavia da comprendere se le diverse forze del fronte anti-Netanyahu saranno disposte ad accettare un’alleanza con il partito arabo, considerando le differenti posizioni che attraversano lo schieramento.

Israele, Abbas punta al governo con Gadi Eisenkot: decisivi i voti dei partiti arabi

La possibile svolta arriva in una fase particolarmente delicata per la formazione del nuovo governo israeliano. Il blocco guidato da Gadi Eisenkot cerca di costruire una maggioranza parlamentare alternativa a Benjamin Netanyahu, ma deve superare profonde divergenze tra le formazioni politiche coinvolte.

I partiti arabi dispongono complessivamente di 19 seggi nella Knesset, il Parlamento israeliano composto da 120 membri, e il loro sostegno potrebbe risultare determinante per la nascita di un nuovo esecutivo.

Abbas, intanto, ha chiarito pubblicamente le proprie ambizioni politiche, spiegando che “l’aspirazione è far parte della prossima coalizione e del prossimo governo”.

Il leader di Ra’am ha inoltre annunciato la volontà di collaborare con il fronte che cerca di sostituire Netanyahu: “Tenderemo la mano verso un’alleanza guidata da Gasi Eisenkot”.

Pur senza commentare direttamente le indiscrezioni sui negoziati, Abbas non ha smentito la ricostruzione di Ynet. Resta quindi aperta la possibilità che il riconoscimento di Hamas diventi uno degli elementi decisivi per raggiungere un’intesa politica.