Si complica il percorso verso la formazione di un nuovo governo in Israele. L’atteso incontro tra il primo ministro Benjamin Netanyahu e il leader di Yashar, Gadi Eisenkot, durato circa due ore, non sembra aver prodotto la svolta auspicata per la costituzione di un governo di unità nazionale. Secondo quanto riportato dai media israeliani, dopo il faccia a faccia sono stati interrotti i negoziati tra i team del Likud e di Yashar, mentre emergono profonde divergenze sulle condizioni dell’accordo e sulla rotazione alla guida dell’esecutivo.

Israele, il vertice tra Netanyahu ed Eisenkot e la minaccia dell’Iran

L’incontro si è svolto presso il quartier generale della Difesa Kirya di Tel Aviv, come reso noto dal partito di Eisenkot. Secondo quanto spiegato da Ynet, il colloquio è stato preceduto da un briefing sulla sicurezza nazionale, dedicato in particolare alla minaccia rappresentata dall’Iran per Israele.

Successivamente, come annunciato in un comunicato di Yashar, il confronto si è concentrato sui negoziati per la possibile formazione di un governo di unità nazionale. Il Times of Israel ha riferito della conclusione dell’incontro dopo circa due ore, senza che inizialmente fossero emerse indicazioni ufficiali sull’esito dei colloqui.

Il nodo della rotazione: la richiesta di Netanyahu e il rifiuto di Eisenkot

Al centro delle divergenze ci sarebbe la definizione dell’accordo di rotazione per la carica di primo ministro. Secondo quanto riportato dai media israeliani, Netanyahu avrebbe chiesto di mantenere la guida del governo per un periodo di tempo imprecisato prima dell’entrata in vigore dell’accordo, così da poter supervisionare un’eventuale crisi di sicurezza che coinvolga l’Iran.

Una condizione che Eisenkot avrebbe respinto categoricamente, complicando il raggiungimento di un’intesa tra le due forze politiche. Nella serata di ieri, Netanyahu aveva annunciato la propria disponibilità a ricoprire la carica di primo ministro nell’ambito di un accordo di rotazione con Eisenkot, il quale aveva a sua volta concesso al Likud 24 ore per raggiungere un accordo di coalizione.

Interrotti i negoziati tra Likud e Yashar: le accuse dell’entourage di Netanyahu

Dopo il vertice di Tel Aviv, sono emersi segnali di una rottura delle trattative. “Oggi è apparso chiaro che Eisenkot non è interessato a un governo di unità nazionale”, ha dichiarato a Channel 12 una fonte vicina a Benjamin Netanyahu, commentando l’incontro con il leader di Yashar, incaricato di formare un nuovo governo.

Secondo quanto riferito dai media israeliani, in seguito al colloquio sono stati interrotti i negoziati tra le delegazioni del Likud e di Yashar, alimentando l’incertezza sulla composizione del prossimo esecutivo israeliano.

Il ruolo di Naftali Bennett nelle trattative per il nuovo governo israeliano

Parallelamente all’incontro tra Netanyahu ed Eisenkot, si è svolto un confronto tra i team negoziali di Yashar e B’Yachad, il partito di Naftali Bennett. Quest’ultimo è stato l’unico leader di partito appartenente al blocco di Eisenkot a sostenere la formazione di un governo di unità nazionale insieme al Likud.

La posizione di Bennett rappresenta dunque un elemento rilevante nel quadro delle trattative politiche, caratterizzate dalle differenti posizioni delle forze coinvolte sulla possibilità di raggiungere un’intesa con Netanyahu.

Il Likud avverte gli ultraortodossi: tensione sulle alleanze

Ad accrescere la tensione politica sono intervenute anche le dichiarazioni di alcuni esponenti del Likud. Il ministro della Cultura, Miki Zohar, ha rivolto un monito agli ultraortodossi di UTJ, alleati del governo Netanyahu ma attualmente impegnati in colloqui con Eisenkot.

Il ministro ha affermato che se “andranno con il leader di Yashar alla luce della sua condotta impropria, questo segnerà un taglio completo dei legami con la destra”.

Anche il ministro dell’Istruzione, Yoav Kisch, esponente del Likud, ha espresso la propria contrarietà alla prospettiva di un esecutivo che escluda una parte delle forze politiche israeliane, sostenendo che “un governo che si poggia su una sola parte dello spettro politico di nuovo porterà la gente dell’altra parte in piazza, aumentando le divisioni e l’odio”.

Israele, quali partiti potrebbero entrare nel governo Eisenkot

Come osserva tuttavia il Times of Israel, le formazioni politiche che potrebbero confluire in un eventuale governo guidato da Gadi Eisenkot appartengono sia alla sinistra sia alla destra dello spettro politico israeliano, con la possibile partecipazione degli ultraortodossi e del partito degli arabi israeliani Ra’am.

Il quadro politico israeliano rimane quindi caratterizzato da profonde incertezze. L’interruzione delle trattative tra Likud e Yashar, le divergenze sull’accordo di rotazione e il confronto sulle possibili alleanze rendono più complesso il percorso verso la formazione del nuovo governo, mentre la questione della sicurezza nazionale e dei rapporti con l’Iran continua a occupare una posizione centrale nel dibattito politico.