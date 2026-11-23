Le famiglie delle vittime del 7 ottobre 2023 e gli ex ostaggi israeliani chiedono un cambio alla guida di Israele. Una delegazione dell’organizzazione October Council, che riunisce familiari delle persone uccise e sopravvissuti all’attacco di Hamas, ha incontrato il leader del partito Yashar, Gadi Eisenkot, e il numero due di B’Yachad, Yair Lapid, sollecitando la formazione di un governo di emergenza nazionale.

La richiesta è accompagnata da una posizione precisa: secondo i rappresentanti dell’organizzazione, coloro che erano alla guida del Paese durante gli attacchi del 7 ottobre non dovrebbero continuare a ricoprire incarichi di leadership. Un appello che arriva in una fase particolarmente delicata per la politica israeliana, mentre proseguono le trattative per la formazione di un nuovo esecutivo e resta aperta la questione del ruolo del primo ministro Benjamin Netanyahu.

Le famiglie delle vittime del 7 ottobre: “formate un governo di emergenza”

Durante l’incontro con Yair Lapid, i rappresentanti dell’October Council hanno ribadito la necessità di un cambiamento politico, collegando direttamente la richiesta di un nuovo governo alle responsabilità della leadership israeliana in carica al momento dell’attacco di Hamas.

“Tutti coloro che erano al comando il 7 ottobre non possono continuare a ricoprire ruoli di leadership. Formate un governo di emergenza”, hanno dichiarato a Lapid, secondo quanto riportato in una nota dell’organizzazione.

La delegazione comprendeva persone direttamente colpite dagli eventi del 7 ottobre 2023, quando Hamas attaccò diverse comunità israeliane e il festival musicale Nova, provocando numerose vittime e prendendo ostaggi.

Tra i partecipanti figurano Sigal e Yoram Yehudai, genitori di Ron Yehudai, ucciso dai terroristi di Hamas durante il festival musicale Nova. Presente anche Yasmin Porat, sopravvissuta all’attacco al festival, che era riuscita a raggiungere il kibbutz Be’eri, dove sopravvisse anche all’assalto avvenuto nella comunità.

Alla delegazione ha preso parte inoltre Yocheved Lifshitz, ex ostaggio successivamente liberata. Testimonianze differenti, accomunate dalla richiesta di un’assunzione di responsabilità politica e di una nuova fase per il Paese.

La risposta di Yair Lapid: l’impegno per un governo che si assuma le proprie responsabilità

Secondo quanto riferisce The Times of Israel, Yair Lapid ha assicurato ai rappresentanti dell’October Council il proprio impegno per favorire la nascita di un nuovo esecutivo.

Lapid ha dichiarato di essere “impegnato a fare tutto il possibile per formare un governo che si assuma le proprie responsabilità e agisca nell’interesse dei cittadini israeliani”.

Il numero due di B’Yachad ha inoltre confermato l’intenzione di continuare a collaborare con i leader della coalizione guidata da Gadi Eisenkot per arrivare alla formazione di un governo di emergenza.

Il confronto con i familiari delle vittime e con gli ex ostaggi si inserisce dunque nel complesso percorso di trattative politiche avviato dopo le elezioni israeliane del 27 ottobre 2026, dalle quali non è emersa una maggioranza parlamentare chiaramente in grado di governare.

Israele, Bennett apre a un governo di unità nazionale con il Likud di Netanyahu

L’incontro tra i rappresentanti dell’October Council e Lapid si è svolto poche ore dopo una presa di posizione di Naftali Bennett, presidente di B’Yachad.

Bennett ha dichiarato di sostenere la formazione di un governo di unità nazionale che coinvolga la coalizione guidata da Gadi Eisenkot e il Likud, il partito del primo ministro Benjamin Netanyahu.

La proposta prevede che Eisenkot assuma per primo l’incarico di primo ministro nell’ambito di un possibile accordo di rotazione alla guida dell’esecutivo.

Bennett, tuttavia, non ha specificato se Netanyahu debba entrare personalmente a far parte del nuovo governo. Una questione politicamente rilevante, considerando che una delle principali richieste delle famiglie delle vittime riguarda proprio l’esclusione dalle posizioni di comando di coloro che governavano Israele il 7 ottobre 2023.

La possibilità di un accordo tra la coalizione di Eisenkot e il Likud rappresenta uno dei nodi delle trattative per la formazione del nuovo governo israeliano, in un quadro politico segnato da divisioni e differenti ipotesi di maggioranza.

L’incontro con Gadi Eisenkot e Shira Shapiro: il sostegno alla madre di Aner

In un incontro separato, la delegazione dell’October Council ha incontrato anche Gadi Eisenkot e Shira Shapiro, parlamentare del partito Yashar.

Anche in questa occasione, i rappresentanti delle famiglie e dei sopravvissuti hanno ribadito la necessità di rimuovere dalle posizioni di potere coloro che erano alla guida del Paese durante l’attacco del 7 ottobre.

Nel corso del confronto è stato inoltre espresso sostegno alla stessa Shapiro, madre di Aner Shapiro, ucciso durante gli attacchi del 7 ottobre 2023.

La parlamentare era stata recentemente destinataria di un messaggio del ministro israeliano per la Diaspora, Amichai Chikli, che l’aveva accusata di “schierarsi al fianco di coloro che danno sostegno agli assassini di suo figlio”. Un’accusa dalla quale i rappresentanti dell’October Council hanno preso le distanze manifestando la propria solidarietà alla parlamentare durante l’incontro con Eisenkot.

Governo Israele, il 7 ottobre torna al centro dello scontro politico

La mobilitazione delle famiglie delle vittime di Hamas e degli ex ostaggi aggiunge un nuovo elemento al confronto politico in Israele, dove la formazione di un governo continua a intrecciarsi con il tema delle responsabilità per gli eventi del 7 ottobre 2023.

Da una parte, i rappresentanti dell’October Council chiedono che chi era al comando durante l’attacco lasci spazio a una nuova leadership. Dall’altra, le forze politiche impegnate nelle trattative devono individuare una maggioranza