Nuove tensioni in Medio Oriente tra Israele e Iran. Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha accusato Teheran di essere impegnata nello sviluppo di armi chimiche, un programma che, secondo la sua ricostruzione, sarebbe finalizzato a ristabilire un equilibrio militare nei confronti dello Stato ebraico dopo il cessate il fuoco di aprile. L’Iran “è attualmente impegnato nello sviluppo di armi chimiche”. Ad affermarlo, secondo quanto riferisce il quotidiano The Times of Israel, è stato Katz durante un incontro con alcuni giornalisti israeliani nel suo ufficio di Tel Aviv.

Iran e armi chimiche: il monito del ministro della Difesa israeliano

Il ministro della Difesa israeliano non ha voluto fornire ulteriori dettagli sul presunto programma iraniano di sviluppo di armi chimiche, evitando di precisare sia il suo stato di avanzamento sia i luoghi in cui verrebbero condotte le attività. Katz ha tuttavia assicurato che Israele “non permetterà all’Iran di dotarsi di un’arma chimica”.

Secondo Katz, la ricerca di nuovi armamenti da parte di Teheran sarebbe direttamente collegata alle conseguenze del precedente confronto militare con Israele. Dopo il cessate il fuoco di aprile, ha spiegato il ministro, gli iraniani “hanno visto quello che è successo” e “ora stanno cercando un’arma che possa garantire loro un ritorno a una specie di equilibrio nei nostri confronti”.