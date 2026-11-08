Israele, Eisenkot riceve l’incarico di formare il governo: “serve una nuova leadership”

“Israele attraversa una fase di emergenza politica e militare, con diversi fronti di guerra ancora aperti e una profonda crisi di fiducia nelle istituzioni”. A lanciare l’allarme è Gadi Eisenkot, leader del partito Yashar, dopo aver ricevuto dal presidente israeliano Isaac Herzog l’incarico di formare il nuovo governo. Nel suo intervento, Eisenkot ha descritto una situazione particolarmente delicata per il Paese, sottolineando la necessità di individuare rapidamente una guida politica autorevole e capace di affrontare le sfide ancora aperte.

Israele, Eisenkot: “Siamo in un momento di emergenza”

Il leader incaricato di formare il nuovo esecutivo ha richiamato innanzitutto l’attenzione sulla situazione della sicurezza nazionale e sui conflitti che continuano a impegnare Israele. “Israele è in un momento di emergenza, ci sono fronti di guerra aperti e non tutti gli obiettivi sono stati raggiunti”, ha dichiarato Gadi Eisenkot dopo il conferimento del mandato presidenziale. Parole che evidenziano la complessità del quadro nel quale dovrà nascere il prossimo governo, chiamato a confrontarsi con questioni militari, politiche e istituzionali ancora irrisolte.

La preoccupazione per la democrazia israeliana e la fiducia nelle istituzioni

Accanto alle difficoltà legate alla sicurezza, Eisenkot ha evidenziato quella che considera una delle maggiori criticità interne: il progressivo indebolimento della fiducia nelle istituzioni dello Stato. “Siamo in uno dei momenti più fragili che la democrazia israeliana abbia mai conosciuto per via della delegittimazione contro le istituzioni dello Stato che ci ha portato a un punto pericoloso”, ha affermato. La riflessione del leader di Yashar pone così al centro della futura azione di governo anche la necessità di ricostruire un rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni, in una fase caratterizzata da forti tensioni politiche.

Nuovo governo israeliano, Eisenkot chiede una leadership credibile

Il messaggio si conclude con un appello a un cambiamento nella guida politica del Paese, ritenuto urgente alla luce delle difficoltà che Israele sta attraversando. “Per questo c’è grande urgenza per una nuova leadership di cui ci si possa fidare”, ha sottolineato Eisenkot. Il conferimento dell’incarico da parte del presidente Isaac Herzog apre ora la fase delle trattative per la formazione del nuovo esecutivo. Eisenkot dovrà individuare una maggioranza parlamentare in grado di sostenere il governo, in un contesto nel quale la ricerca di un accordo tra le forze politiche rappresenta un passaggio decisivo. Secondo le disposizioni israeliane, il leader incaricato dispone inizialmente di 28 giorni per formare il governo, con la possibilità di una proroga presidenziale fino a ulteriori 14 giorni. La sfida per Eisenkot sarà dunque trasformare il mandato ricevuto in una maggioranza capace di governare, affrontando contemporaneamente le questioni della sicurezza nazionale e della stabilità democratica dello Stato di Israele.