Si intensificano le trattative politiche in Israele per la formazione di un nuovo governo. Il leader di Yashar, Gadi Eisenkot, sta cercando di raggiungere un accordo di coalizione con il leader dei Democratici, Yair Golan, e con l’ex primo ministro Naftali Bennett entro sabato 28 novembre. A riferirlo è il sito israeliano Ynet, secondo cui l’obiettivo dell’ex capo delle Forze di difesa israeliane sarebbe quello di formare un nuovo esecutivo già la prossima settimana, sostituendo l’attuale premier Benjamin Netanyahu.

Israele, Eisenkot raggiunge l’intesa con Lieberman

Un primo accordo è già stato raggiunto con il leader di Yisrael Beytenu, Avigdor Lieberman, al cui partito Eisenkot avrebbe promesso la guida di tre importanti dicasteri: Giustizia, Difesa e Immigrazione. Il leader di Yashar sta ora lavorando per consolidare il sostegno all’interno del blocco contrario a Netanyahu. Parallelamente, sta portando avanti un negoziato separato con gli ultraortodossi di United Torah Judaism, il cui appoggio potrebbe contribuire alla formazione del nuovo governo.

Il nodo degli ultraortodossi e le trattative per la nuova coalizione

I due negoziati procedono a velocità differenti. Mentre i colloqui con i partiti contrari a Benjamin Netanyahu si concentrano sulla distribuzione dei portafogli ministeriali e sulla definizione delle linee guida politiche del prossimo esecutivo, le trattative con gli ultraortodossi risultano più complesse. Per convincere United Torah Judaism a entrare nella coalizione o a garantire il proprio sostegno esterno al governo, sarebbe infatti necessario definire un articolato pacchetto di misure legislative e legali.

Il silenzio di Naftali Bennett e il ruolo del partito arabo Ra’am

In questo scenario resta da chiarire la posizione dell’ex primo ministro Naftali Bennett, leader di Beyachad. A differenza di Liberman, che ha già raggiunto un’intesa con Eisenkot, e di Golan, il cui partito è impegnato nelle trattative, Bennett non ha ancora annunciato formalmente la propria disponibilità a partecipare alla coalizione.

Secondo Ynet, Bennett potrebbe sciogliere le proprie riserve quando Eisenkot gli presenterà un quadro più preciso delle concessioni destinate ai partiti ultraortodossi e delle modalità con cui intende gestire i rapporti con il partito arabo Ra’am. Il sito israeliano ritiene comunque improbabile che Bennett possa ostacolare la formazione di un governo del quale faccia parte anche Liberman.

Israele, possibile nuovo governo già la prossima settimana

La scadenza decisiva potrebbe arrivare entro la fine della settimana. Qualora Eisenkot riuscisse a finalizzare gli accordi con Bennett e Golan, potrebbe presentare un fronte politico unitario per sostituire Netanyahu e concentrarsi sulla conclusione delle trattative con i partiti ultraortodossi. Un eventuale successo dei negoziati aprirebbe la strada al giuramento di un nuovo governo israeliano già la prossima settimana. Si tratta, tuttavia, di uno scenario ancora subordinato all’esito delle trattative e al raggiungimento delle necessarie intese politiche.