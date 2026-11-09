Israele, colpo di scena dopo le elezioni: Eisenkot prova a formare il governo, ma Lieberman potrebbe far saltare tutto

La formazione del nuovo governo di Israele si annuncia particolarmente complicata e il principale ostacolo per Gadi Eisenkot potrebbe arrivare proprio da uno dei suoi potenziali alleati. Dopo le elezioni parlamentari del 27 ottobre 2026, che hanno ridisegnato gli equilibri politici israeliani senza consegnare una maggioranza autonoma a nessuno dei due principali schieramenti, il leader di Yashar è impegnato nelle trattative per costruire un esecutivo alternativo a quello di Benjamin Netanyahu. Ma sulla strada verso la guida del Paese si trova Avigdor Lieberman, presidente del partito Yisrael Beiteinu, le cui condizioni rischiano di rendere impossibile un accordo.

Secondo una ricostruzione del quotidiano israeliano Haaretz, Eisenkot sarà costretto a cercare compromessi anche con le formazioni arabe, protagoniste di un risultato elettorale senza precedenti. Lieberman, tuttavia, continua a opporsi a un governo che dipenda dal loro sostegno e starebbe valutando soluzioni alternative, compresa un’alleanza con i partiti ultraortodossi. Sullo sfondo emerge persino la possibilità che sia lo stesso Lieberman a tentare la scalata alla carica di primo ministro.

Elezioni Israele 2026, i numeri della Knesset complicano la formazione del governo

Il risultato delle elezioni del 27 ottobre ha prodotto un Parlamento frammentato. Nella Knesset, composta da 120 deputati, la maggioranza assoluta richiede almeno 61 seggi. Il blocco riconducibile a Netanyahu ne ha conquistati 53, mentre i quattro partiti dell’opposizione a maggioranza ebraica guidati da Eisenkot ne controllano complessivamente 48.

Determinante è stato il risultato delle due principali formazioni arabe, che hanno ottenuto insieme 19 seggi, rafforzando considerevolmente il proprio peso politico. La Lista Araba Unita, conosciuta come Ra’am, dispone di 8 parlamentari, mentre la Lista Unita ne conta 11.

È proprio questo equilibrio a rendere particolarmente delicata la missione affidata a Eisenkot dal presidente israeliano Isaac Herzog, che l’8 novembre gli ha conferito l’incarico di formare un nuovo esecutivo. Il leader di Yashar ha annunciato l’intenzione di costruire “un governo di emergenza nazionale”, ma per raggiungere questo obiettivo dovrà convincere forze politiche che mantengono posizioni profondamente differenti su alcune questioni fondamentali.

Lieberman, l’incognita che può bloccare il governo Eisenkot

Il principale problema riguarda la posizione di Avigdor Lieberman, leader di Yisrael Beiteinu. Secondo Haaretz, l’esponente politico non sarebbe disposto ad accettare la nascita di un governo di minoranza sostenuto dai partiti arabi.

La sua opposizione sarebbe particolarmente netta nel caso in cui Eisenkot decidesse di presentarsi alla Knesset con un esecutivo appoggiato dalla Lista Araba Unita e favorito dall’astensione della Lista Unita. In questo scenario, Lieberman avrebbe già comunicato ai propri collaboratori di non essere intenzionato ad astenersi durante il voto parlamentare.

Al contrario, voterebbe contro il nuovo governo, impedendone la nascita qualora mancassero altri voti sufficienti a ottenere la fiducia.

Una posizione che potrebbe compromettere l’intero progetto politico di Eisenkot. Il leader di Yashar deve infatti tenere insieme partiti con orientamenti diversi, evitando che il confronto sulla partecipazione delle formazioni arabe provochi una rottura all’interno dello schieramento che intende sostenerlo.

Lieberman potrebbe diventare premier?

La questione potrebbe però nascondere anche una competizione per la guida del futuro esecutivo. Secondo il quotidiano israeliano, Lieberman starebbe valutando una diversa composizione della maggioranza, fondata sull’ingresso dei partiti ultraortodossi.

In particolare, il leader di Yisrael Beiteinu considera possibile un accordo con Giudaismo Unito della Torah, formazione rappresentativa della comunità ultraortodossa ashkenazita, e con Shas, espressione politica della comunità ultraortodossa sefardita.

Una simile intesa rappresenterebbe un cambiamento significativo negli equilibri politici israeliani, anche alla luce delle tradizionali divergenze tra Lieberman e i partiti religiosi, soprattutto sulla questione del servizio militare obbligatorio per gli ultraortodossi.

Haaretz riferisce che alcuni osservatori interpretano queste manovre come un tentativo di Lieberman di candidarsi alla guida del governo. Il leader politico, tuttavia, non avrebbe dichiarato esplicitamente di voler diventare primo ministro, neppure ai propri collaboratori.

Un altro elemento alimenta le interpretazioni: Lieberman avrebbe escluso categoricamente la possibilità di condividere la guida dell’esecutivo attraverso un accordo che preveda una rotazione della carica di premier. La prospettiva di una sua candidatura rimane dunque un’ipotesi politica, non una decisione ufficialmente annunciata.

La strategia di Eisenkot: il sostegno degli ultraortodossi senza entrare nel governo

Per superare lo stallo, Eisenkot starebbe considerando differenti formule parlamentari. Una delle ipotesi prevede di ottenere il sostegno dei partiti ultraortodossi senza includerli formalmente nella coalizione di governo.

Secondo Haaretz, la soluzione preferita dal leader di Yashar consisterebbe nell’astensione dei parlamentari religiosi durante il voto di fiducia. Questo consentirebbe di favorire la nascita dell’esecutivo evitando, almeno inizialmente, un accordo politico completo su tutte le questioni più controverse.

L’obiettivo sarebbe creare le condizioni per una maggioranza parlamentare sostenibile, limitando le concessioni necessarie a coinvolgere formazioni politiche particolarmente distanti tra loro.

La trattativa resta comunque complessa, soprattutto per le divergenze sul servizio militare e sul rapporto tra Stato e comunità religiose.

Governo Israele, spunta l’alleanza tra partiti arabi e ultraortodossi

Il gruppo di lavoro di Eisenkot starebbe esaminando anche una seconda possibilità, potenzialmente decisiva per sbloccare i negoziati. Lo scenario prevede la formazione di una maggioranza composta dai quattro partiti a maggioranza ebraica del blocco di opposizione, dalla Lista Araba Unita e da Giudaismo Unito della Torah.

Dal punto di vista numerico, questa combinazione consentirebbe di raggiungere 63 seggi, superando la soglia dei 61 parlamentari necessaria per una maggioranza assoluta.

Secondo le valutazioni riportate da Haaretz, una coalizione di questo tipo potrebbe risultare più accettabile per Lieberman rispetto a un governo di minoranza sostenuto esternamente da entrambe le formazioni arabe.

La presenza dei parlamentari ultraortodossi renderebbe infatti non indispensabile il sostegno della Lista Unita, una condizione che potrebbe contribuire ad attenuare alcune delle resistenze del leader di Yisrael Beiteinu. Si tratterebbe tuttavia di un compromesso politicamente delicato, perché imporrebbe un’intesa tra soggetti che esprimono programmi e priorità molto differenti.

Eisenkot e Lieberman, alleati o rivali? La partita per il dopo Netanyahu

Nonostante le divergenze, Eisenkot e Lieberman stanno cercando di presentare pubblicamente le rispettive iniziative come tentativi complementari di arrivare alla formazione di un nuovo governo. Entrambi condividono l’obiettivo di individuare una soluzione alla frammentazione parlamentare emersa dalle elezioni, ma le strategie con cui intendono raggiungerlo appaiono difficilmente conciliabili.

Da una parte Eisenkot deve trovare una formula che gli consenta di ottenere la fiducia della Knesset, senza rinunciare all’obiettivo di guidare un esecutivo ampio. Dall’altra Lieberman intende preservare la propria opposizione a un governo dipendente dai partiti arabi, pur mostrando maggiore disponibilità a discutere con le formazioni ultraortodosse.

Secondo Haaretz, proprio questa distanza potrebbe trasformarsi nel principale ostacolo alla nascita del nuovo esecutivo.

La situazione rimane aperta e il calendario istituzionale impone tempi precisi. Eisenkot dispone inizialmente di 28 giorni per tentare di formare una maggioranza, con la possibilità di ottenere una proroga di ulteriori 14 giorni. Se il tentativo dovesse fallire, potrebbero aprirsi nuovi scenari, compreso il conferimento dell’incarico a un altro leader politico.

Il futuro governo di Israele dipenderà quindi non soltanto dagli accordi tra i partiti, ma anche dalla capacità di superare le reciproche condizioni poste durante le trattative. E mentre Netanyahu resta alla guida del governo uscente, Eisenkot è chiamato a trasformare un risultato elettorale frammentato in una maggioranza effettiva. Con un’incognita decisiva: capire se Lieberman contribuirà alla nascita del nuovo esecutivo oppure finirà per impedirla.