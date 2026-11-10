Israele, Ben Gvir durissimo contro i 19 deputati arabi: “sostengono Hezbollah e Hamas, bisogna sbarazzarsene”

Parole durissime, destinate ad alimentare ulteriormente le tensioni politiche in Israele, proprio mentre il Paese attraversa una fase particolarmente delicata per la formazione del nuovo governo. Il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, esponente dell’estrema destra israeliana, ha rivolto un pesantissimo attacco ai 19 parlamentari eletti dai partiti arabi alla Knesset, accusandoli di sostenere organizzazioni terroristiche e chiedendo di allontanarli dalla vita politica del Paese.

In una dichiarazione attribuitagli dalla Knesset, il Parlamento israeliano, Ben Gvir ha affermato: “qui ci sono 19 sostenitori del terrorismo, di Hezbollah e Hamas. Bisogna allontanarli e sbarazzarsene. Abbiamo presentato una proposta di legge: chi non è fedele non può votare. Sono una minaccia per Israele e io combatterò contro di loro”.

Un intervento di particolare gravità, non soltanto per le accuse rivolte a rappresentanti democraticamente eletti, ma soprattutto per il riferimento alla necessità di “sbarazzarsene” e alla possibilità di limitare il diritto di voto sulla base di un criterio di fedeltà allo Stato. Le accuse di sostegno al terrorismo, contenute nella dichiarazione del ministro, non costituiscono prove di responsabilità individuali dei parlamentari chiamati in causa.

Israele, i 19 deputati arabi sono decisivi per la formazione del nuovo governo

Le dichiarazioni arrivano in un momento cruciale per gli equilibri politici israeliani. Dopo le elezioni del 27 ottobre 2026, il Parlamento è profondamente diviso e nessuno dei principali schieramenti dispone autonomamente della maggioranza necessaria per governare.

La Knesset conta 120 seggi e per ottenere una maggioranza parlamentare ne servono almeno 61. Il blocco legato a Benjamin Netanyahu ha conquistato 53 seggi, mentre quello dell’opposizione guidata da Gadi Eisenkot ne conta 48.

È qui che diventano determinanti i 19 deputati dei partiti arabi, suddivisi tra gli 11 rappresentanti della Lista Comune e gli 8 di Ra’am. Il loro sostegno consentirebbe, almeno numericamente, di raggiungere quota 67 parlamentari, superando la soglia necessaria per una maggioranza.

Eisenkot ha già ricevuto dal presidente Isaac Herzog l’incarico di tentare la formazione di un nuovo esecutivo, dopo essere stato indicato da 67 parlamentari contro i 46 che hanno raccomandato Netanyahu. Tuttavia, le indicazioni espresse durante le consultazioni non equivalgono automaticamente alla disponibilità a sostenere un governo.

Il fragile equilibrio politico e le tensioni sui partiti arabi

La possibile partecipazione dei partiti arabi alla nuova maggioranza, oppure il loro sostegno esterno, rappresenta uno dei nodi più controversi delle trattative. Alcuni esponenti dell’opposizione israeliana, tra cui Avigdor Lieberman, hanno espresso contrarietà a un governo che dipenda dai voti delle formazioni arabe.

In questo scenario, le parole di Ben Gvir assumono un significato politico particolarmente pesante. Mettere in discussione la legittimità di 19 parlamentari eletti significa intervenire direttamente su una componente che potrebbe risultare decisiva per la nascita di un governo alternativo a quello di Netanyahu.

Non è soltanto una questione di scontro tra maggioranza e opposizione. Le dichiarazioni del ministro sollevano interrogativi sul rispetto della rappresentanza democratica, dei diritti politici dei cittadini arabi israeliani e dell’autonomia del Parlamento.

Il riferimento a una proposta legislativa per negare il voto a chi venga considerato non fedele allo Stato introduce inoltre un tema particolarmente delicato: quello dei criteri attraverso i quali stabilire chi possa esercitare un diritto fondamentale della cittadinanza.

La crisi politica israeliana si intreccia così con una questione istituzionale più profonda. I 19 deputati arabi sono stati eletti attraverso il voto e il loro peso parlamentare è parte integrante del risultato delle urne. Le parole di Ben Gvir rischiano di aggravare un clima già fortemente polarizzato, proprio quando il Paese avrebbe bisogno di trovare un equilibrio per la formazione del nuovo esecutivo.

Con Eisenkot impegnato nelle trattative e Netanyahu ancora alla guida del governo uscente, il destino della prossima maggioranza resta incerto. E lo scontro sulla rappresentanza araba potrebbe diventare uno dei passaggi più difficili dell’intera crisi politica israeliana.