Una nuova nascita porta una bella notizia a Ginostra, la piccola frazione di Stromboli, nelle Isole Eolie, dove vivono appena una trentina di residenti. Il borgo accoglie un nuovo abitante: si chiama Nour ed è nato all’ospedale di Patti. Il piccolo è figlio di Monica Abbate e Rafik Bazine ed è il fratellino di Aysha, la bambina di sei anni che quest’anno ha riportato la scuola elementare nel piccolo centro eoliano. La nascita di Nour rappresenta un momento particolare per una comunità così piccola, dove ogni nuovo abitante assume un significato importante, soprattutto in un territorio che deve confrontarsi con le difficoltà legate all’isolamento e al calo demografico.

Ginostra, nasce Nour: è il fratellino della bambina che ha riportato la scuola nel borgo

La famiglia del neonato era già stata al centro dell’attenzione per la vicenda della piccola Aysha, sei anni, grazie alla quale, dopo oltre un ventennio, è stata riattivata proprio quest’anno la scuola elementare di Ginostra. Un evento significativo per il borgo, che ha visto tornare un servizio scolastico assente da più di vent’anni. La presenza della bambina ha infatti consentito di riaprire un presidio educativo importante per la comunità locale. Adesso, con l’arrivo del fratellino Nour, la famiglia si allarga e Ginostra registra una nuova nascita, una notizia che assume un valore particolare considerando il numero estremamente ridotto di persone che risiedono stabilmente nella frazione di Stromboli.