Nell’ambito dei controlli finalizzati alla tutela del consumatore e delle pratiche commerciali sleali, i Carabinieri del NAS di Catania e gli ispettori dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agro-Alimentari (ICQRF) dell’Ufficio Territoriale ICQRF Sicilia, con il supporto della locale Stazione dei Carabinieri, hanno effettuato un’ispezione presso un’importante azienda vitivinicola certificata per la produzione di vino biologico. Nel corso dell’attività ispettiva veniva rinvenuto un ingente quantitativo di prodotti fitosanitari del tipo fungicidi e insetticidi, non consentiti in agricoltura biologica. Dai controlli effettuati è emerso l’uso continuativo e reiterato nei vigneti condotti in regime di agricoltura biologica, confermato dal registro di campagna rinvenuto. L’intero complesso aziendale è stato posto sotto sequestro preventivo, così come i prodotti presenti.

Nella circostanza, i militari e gli ispettori individuavano anche taniche anonime occultate all’interno dell’azienda e contenenti sostanza zuccherina anonima. Il titolare dell’azienda è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per frode in esercizio del commercio e commercio di alimenti biologici con segni mendaci. Il controllo si inserisce nei servizi di vigilanza relativa alla repressione delle frodi in campo alimentare e vitivinicolo, effettuati congiuntamente da Arma dei Carabinieri ed ICQRF e coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, retta dal Procuratore Giuseppe Verzera.