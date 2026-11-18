Un bene confiscato alla criminalità organizzata, più volte danneggiato nel corso degli anni, si prepara a diventare uno spazio di incontro, formazione e partecipazione per le nuove generazioni. È questa la sfida lanciata a Isola di Capo Rizzuto con il progetto “Approdi di Legalità – Una finestra sul Mediterraneo per il protagonismo giovanile e il contrasto alle mafie”, presentato martedì 17 novembre, alle ore 17:00, nell’immobile intitolato a Piersanti Mattarella. Una sala gremita di cittadini, giovani, volontari, rappresentanti delle associazioni e delle istituzioni ha accompagnato l’avvio dell’iniziativa, offrendo un primo segnale della volontà del territorio di riappropriarsi di un luogo sottratto alla criminalità. Il progetto, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Gioventù (AIG) nell’ambito dell’Avviso pubblico “POLIS – Comunità giovanili per la partecipazione e l’impegno civico”, vede Fondazione Valentia ETS nel ruolo di ente capofila di un partenariato impegnato nella promozione della legalità, dell’inclusione sociale e della valorizzazione dei beni comuni.

Un bene confiscato alla mafia restituito alla comunità

Ad aprire la conferenza è stato il Presidente della Fondazione Anthony Lo Bianco, che ha richiamato il valore simbolico dell’iniziativa e il significato della partecipazione registrata proprio all’interno di una struttura che negli anni ha subito danneggiamenti. “Vedere così tante persone oggi, proprio all’interno di un bene confiscato che negli anni ha subito danneggiamenti, è un segnale che va oltre questa conferenza stampa. È la dimostrazione che una comunità può essere più forte di chi prova a intimidirla o a fermarla. Perché un bene confiscato non deve essere soltanto sottratto alla mafia: deve tornare a vivere, deve appartenere alle persone e deve diventare un’opportunità per i nostri giovani”. Il presidente ha quindi posto l’accento sulla necessità di costruire alternative concrete per le nuove generazioni, attraverso percorsi educativi e occasioni di crescita personale e collettiva. “La legalità non si costruisce soltanto con i convegni o con le parole. Si costruisce ogni giorno, creando opportunità, educando alla responsabilità e dimostrando ai ragazzi che esiste un’alternativa concreta alla rassegnazione. Vogliamo che questo luogo diventi una casa aperta ai giovani, uno spazio in cui possano incontrarsi, formarsi, esprimere le proprie idee e sentirsi protagonisti del cambiamento. Il nostro territorio non deve essere ricordato soltanto per ciò che la criminalità gli ha tolto, ma soprattutto per ciò che siamo capaci di ricostruire insieme”.

Almeno 100 giovani coinvolti in otto mesi di attività

Il progetto si svilupperà nell’arco di otto mesi e coinvolgerà almeno 100 giovani tra i 16 e i 30 anni, con particolare attenzione agli studenti, ai NEET e a quanti vivono condizioni di fragilità o dispongono di minori opportunità. Il programma comprende laboratori dedicati alla legalità, al riutilizzo sociale dei beni confiscati, alla cittadinanza attiva e alla tutela del mare e della biodiversità, affiancati da attività formative sulle competenze digitali, sulla comunicazione, sulla web-radio, sulla produzione di podcast e sull’utilizzo consapevole dell’intelligenza artificiale. Sono previsti anche percorsi dedicati alla prevenzione del disagio giovanile. Uno degli elementi centrali sarà la costituzione di una Youth Board composta da circa 25 giovani, chiamati a partecipare direttamente alla progettazione delle attività e alla realizzazione delle Missioni Civiche per la cura del territorio e dei beni comuni. Tra gli obiettivi figurano inoltre la creazione di uno Spazio permanente della Memoria e della Legalità, la produzione di contenuti digitali, l’organizzazione di iniziative pubbliche di sensibilizzazione e la realizzazione degli Stati Generali dei Beni Confiscati, concepiti come occasione di confronto tra giovani, istituzioni e organizzazioni della società civile. L’intenzione è quella di trasformare l’immobile in un presidio educativo, sociale e culturale stabile, capace di continuare a offrire opportunità anche dopo la conclusione del finanziamento.

Associazioni e istituzioni insieme per il futuro del territorio

Nel corso della conferenza sono intervenuti Raffaele Gareri, in rappresentanza dell’APS L’Isola che non c’è, Stefano Morena per il CSV Calabria Centro, Antonio Astorino, presidente di Isola Ambiente Apnea, e Marco Calabretta per Athena I.C.R. Società Cooperativa Sociale, che ha offerto anche un contributo sugli aspetti progettuali dell’intervento. Al centro degli interventi il valore del lavoro di rete, dell’educazione alla legalità, dell’inclusione sociale, della partecipazione attiva e della tutela ambientale. Hanno preso la parola anche l’assessore comunale Carlo Cassano e don Oreste Mangiacapra, in rappresentanza della comunità parrocchiale, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni locali e delle realtà comunitarie. Il partenariato comprende CSV Calabria Centro, APS L’Isola che non c’è, ASD APS Isola Ambiente Apnea, Athena I.C.R. Società Cooperativa Sociale e CASM – Coordinamento delle Associazioni per la Salute Mentale ETS-ODV. A sostegno dell’iniziativa opera inoltre una rete territoriale che coinvolge il Comune di Isola di Capo Rizzuto, la Provincia di Crotone quale ente gestore dell’Area Marina Protetta Capo Rizzuto, il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Università della Calabria, la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, CNA Calabria e l’Istituto Comprensivo “K. Wojtyła – G. Da Fiore”.

L’obiettivo è lasciare uno spazio permanente di legalità e partecipazione

La grande partecipazione alla presentazione ha assunto un significato particolare anche per il luogo scelto, un immobile dedicato a Piersanti Mattarella, figura simbolo dell’integrità istituzionale e dell’impegno contro la criminalità organizzata. La sfida non si limita alla realizzazione delle attività previste dal programma, ma riguarda soprattutto la possibilità di consolidare nel tempo uno spazio aperto alla comunità, in grado di offrire ai giovani occasioni di incontro e crescita. Un obiettivo ribadito da Anthony Lo Bianco nelle conclusioni della conferenza. “Il mio augurio è che tra qualche anno, ripensando a questa giornata, potremo dire che da qui è nato qualcosa che è rimasto”, ha affermato. “Non ci interessa soltanto realizzare un progetto. Ci interessa lasciare un luogo vivo, aperto, riconoscibile. Un luogo in cui i giovani possano sentirsi accolti e avere nuove possibilità. Perché la risposta più forte alla criminalità organizzata è una comunità che non si arrende, si prende cura dei propri spazi e sceglie di costruire il proprio futuro”. Una prospettiva che affida alla partecipazione dei cittadini e al protagonismo delle nuove generazioni il compito di trasformare un luogo segnato dalla criminalità in una risorsa per il territorio.