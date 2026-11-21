Oltre 1,4 milioni di euro per migliorare le infrastrutture e i servizi delle aree produttive di Isola di Capo Rizzuto. Il Comune del Crotonese ottiene un importante risultato nell’ambito dell’Avviso nazionale dedicato agli investimenti nelle aree industriali, produttive e artigianali della ZES Unica del Mezzogiorno, con un progetto che si distingue non soltanto per l’entità delle risorse assegnabili, ma soprattutto per la valutazione tecnica ottenuta. La proposta presentata dall’Amministrazione comunale ha infatti raggiunto 86 punti, il punteggio più alto nelle graduatorie delle regioni interessate dalla misura, collocandosi al primo posto in Italia a pari merito con il Comune pugliese di Acquaviva delle Fonti. Il finanziamento riconosciuto ammonta a 1.444.406,78 euro, a fronte di un investimento complessivo di 1.604.896,42 euro, che prevede una quota di cofinanziamento comunale del 10%. Considerando esclusivamente i Comuni, Isola di Capo Rizzuto occupa inoltre il quarto posto in Calabria per importo finanziabile. Un risultato che apre nuove prospettive per la riqualificazione dell’area industriale e per il miglioramento delle condizioni infrastrutturali a supporto delle attività economiche del territorio.

ZES Unica, Isola di Capo Rizzuto ottiene il punteggio più alto nelle graduatorie nazionali

Il dato più significativo riguarda la qualità della proposta progettuale, che ha ottenuto una valutazione di 86 punti, risultando la più alta della graduatoria calabrese e delle graduatorie relative alle altre regioni coinvolte nell’Avviso. Il primato nazionale è condiviso con Acquaviva delle Fonti, in Puglia, che ha raggiunto lo stesso punteggio. Sul piano economico, l’intervento proposto dall’Ente ha un valore complessivo di 1.604.896,42 euro, dei quali 1.444.406,78 euro riconosciuti come finanziabili e la restante quota a carico del Comune attraverso il cofinanziamento previsto. Le risorse provengono dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 e rientrano nella programmazione nazionale finalizzata al potenziamento delle infrastrutture e dei servizi pubblici nei territori caratterizzati dalla presenza di insediamenti industriali, produttivi e artigianali. Gli interventi finanziabili riguardano il miglioramento della viabilità, delle infrastrutture e dei servizi a supporto delle attività economiche, con l’obiettivo di rendere le aree produttive più funzionali e favorire le condizioni necessarie allo sviluppo delle imprese. L’inserimento del progetto tra quelli ammessi al finanziamento rappresenta quindi un passaggio rilevante per la programmazione degli interventi destinati al comparto produttivo di Isola di Capo Rizzuto.

Il sindaco Vittimberga: “Premiata la qualità della programmazione del Comune”

A commentare il risultato è il sindaco di Isola di Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga, che sottolinea il valore del lavoro amministrativo e tecnico svolto per la predisposizione della candidatura. La prima cittadina attribuisce particolare importanza alla capacità dell’Ente di presentare una proposta progettuale che ha ottenuto il massimo punteggio nelle graduatorie della misura, ringraziando i professionisti e gli uffici comunali coinvolti nella sua elaborazione. “Esprimo grande soddisfazione per questo importante risultato amministrativo, che premia la serietà e la qualità della programmazione portata avanti dal nostro ente”, dichiara il sindaco. “Questo traguardo non è un punto di arrivo, ma un passaggio decisivo per dare concretezza a una visione chiara di crescita territoriale. Rivolgo un sentito ringraziamento ai progettisti e all’Ufficio Lavori Pubblici per il lavoro svolto con competenza e rigore tecnico, che ha consentito di predisporre una proposta solida e all’altezza della sfida”. Il risultato viene dunque inquadrato dall’Amministrazione comunale all’interno di una strategia più ampia di sviluppo territoriale, che punta a utilizzare le opportunità offerte dai finanziamenti pubblici per migliorare le condizioni delle aree destinate alle attività produttive. La valutazione conseguita nella procedura nazionale costituisce, secondo il sindaco, un riconoscimento della qualità del lavoro di progettazione e della programmazione portata avanti dagli uffici dell’Ente.

Riqualificazione dell’area industriale, l’obiettivo è attrarre investimenti e sostenere le imprese

Il finanziamento viene considerato dall’Amministrazione comunale un’opportunità per intervenire su un comparto ritenuto strategico per il futuro economico di Isola di Capo Rizzuto. Il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi pubblici nelle aree produttive rappresenta infatti uno degli strumenti attraverso i quali migliorare le condizioni operative delle imprese già presenti e creare un contesto più favorevole all’arrivo di nuovi investimenti. Il sindaco Vittimberga collega direttamente il risultato della graduatoria alle prospettive di riqualificazione dell’area industriale, individuando nello sviluppo del comparto produttivo una delle priorità per la crescita del territorio. “Credo che questo finanziamento vada nel senso di una riqualificazione dell’area industriale. È un passaggio che il nostro territorio attende e che richiede impegno e determinazione: intervenire su questo comparto significa costruire le condizioni per attrarre investimenti, sostenere chi fa impresa e creare opportunità reali”, afferma la prima cittadina. Un percorso che, nelle intenzioni dell’Amministrazione, dovrà contribuire a rafforzare il tessuto economico locale attraverso una migliore dotazione infrastrutturale e una maggiore capacità di valorizzare gli spazi destinati alle attività produttive. La prospettiva indicata è quella di collegare gli investimenti pubblici a nuove possibilità di sviluppo economico e occupazionale, puntando sulla capacità dell’area industriale di diventare un elemento centrale nella crescita della comunità.

Finanziamento ZES, i prossimi passaggi per l’attuazione del progetto

Il percorso amministrativo non è ancora concluso. L’ammissione al finanziamento dovrà infatti essere perfezionata attraverso la sottoscrizione della Convenzione con il Dipartimento per il Sud e il completamento degli adempimenti previsti dal decreto. Si tratta dei passaggi necessari per dare seguito alla procedura e consentire l’attuazione dell’intervento secondo le modalità stabilite dalla misura nazionale. Il finanziamento riconosciuto al Comune costituisce intanto una base importante per programmare le opere destinate all’area produttiva, nell’ambito delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027. Il sindaco Maria Grazia Vittimberga ribadisce il ruolo che il comparto industriale dovrà assumere nelle prospettive di crescita del territorio: “L’area industriale”, conclude Vittimberga, “può e deve diventare il vero sbocco di sviluppo economico e sociale del territorio, capace di generare lavoro, innovazione e coesione per l’intera comunità”. La sfida per l’Amministrazione comunale sarà quindi tradurre il risultato ottenuto nella graduatoria della ZES Unica in interventi concreti, capaci di migliorare le infrastrutture e rendere più competitive le aree destinate alle attività economiche di Isola di Capo Rizzuto.