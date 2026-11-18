L’Iraq si prepara a una resa dei conti con una delle più potenti organizzazioni armate sostenute dall’Iran. Il primo ministro Ali al-Zaidi ha ordinato alle forze di sicurezza di prepararsi a un possibile intervento contro Kataib Hezbollah, la milizia sciita filo-iraniana accusata dalle autorità irachene di aver organizzato un vasto sistema di contrabbando di petrolio sottratto allo Stato per un valore potenziale di centinaia di milioni di dollari. Una decisione che rischia di aprire uno scontro militare interno e che mette in evidenza un problema sempre più evidente in Medio Oriente: le organizzazioni armate finanziate e sostenute dall’Iran rappresentano una minaccia non soltanto per Israele e per gli interessi occidentali, ma anche per la stabilità degli stessi Paesi arabi in cui operano.

La vicenda irachena è particolarmente significativa perché a sfidare l’influenza iraniana è proprio il governo di Baghdad, alla guida di un Paese a maggioranza sciita nel quale Teheran esercita da anni un’importante influenza politica e militare. Il confronto con Kataib Hezbollah assume così una dimensione che va ben oltre le accuse di corruzione e contrabbando: è in gioco la capacità dello Stato iracheno di esercitare il controllo sul proprio territorio e sulle proprie risorse economiche.

Iraq, il premier Ali al-Zaidi prepara l’intervento contro Kataib Hezbollah

A soli sei mesi dal suo arrivo al potere, Ali al-Zaidi, imprenditore di 41 anni entrato in politica senza una precedente esperienza di governo, si trova ad affrontare una delle sfide più delicate per la stabilità del Paese.

Il primo ministro ha ordinato ai comandanti militari e ai responsabili della sicurezza di schierare ulteriori forze intorno a Jurf al-Sakhar, nella provincia di Babil, a circa 50 chilometri a sud di Baghdad, preparando l’ingresso delle truppe governative nell’area controllata da Kataib Hezbollah.

La milizia, considerata uno dei principali alleati dell’Iran in Iraq, dispone di uomini armati e di un consolidato radicamento territoriale. Un eventuale ingresso delle forze governative potrebbe quindi provocare uno scontro diretto tra lo Stato iracheno e un’organizzazione che per anni ha operato mantenendo una notevole autonomia.

Secondo quanto riportato da Reuters, Kataib Hezbollah ha respinto le accuse di contrabbando. Il gruppo ha inoltre manifestato la propria opposizione all’ingresso delle forze governative nella sua roccaforte, alimentando i timori di una possibile escalation.

Petrolio rubato per centinaia di milioni di dollari: le accuse alla milizia filo-iraniana

Al centro dello scontro si trova un presunto sistema di contrabbando del petrolio iracheno che, secondo le informazioni raccolte dalle autorità e riferite da Reuters, avrebbe sottratto allo Stato risorse economiche per centinaia di milioni di dollari.

Le indagini si concentrano sull’area di Jurf al-Sakhar, dove gli investigatori hanno individuato attività sospette legate alla sottrazione e alla lavorazione di prodotti petroliferi. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, il sistema avrebbe operato anche grazie alla complicità di funzionari appartenenti agli apparati di sicurezza e al settore petrolifero.

Il governo ha già disposto la rimozione di nove alti funzionari della sicurezza e dell’amministrazione petrolifera, mentre proseguono gli accertamenti sulle responsabilità individuali e sull’effettiva entità delle sottrazioni.

Le cifre indicate dagli investigatori rappresentano al momento delle stime e le responsabilità attribuite alla milizia restano oggetto di contestazione. Tuttavia, l’iniziativa del governo evidenzia quanto il controllo delle risorse energetiche sia diventato un elemento fondamentale nel confronto con le organizzazioni armate.

Hezbollah e l’Iran, una minaccia anche per gli altri Paesi arabi

Il caso iracheno richiama una questione centrale negli equilibri del Medio Oriente: il ruolo delle milizie sostenute, finanziate e armate dall’Iran all’interno degli Stati arabi.

Occorre distinguere Kataib Hezbollah, organizzazione irachena, da Hezbollah libanese: si tratta di due gruppi differenti, accomunati da legami politici e ideologici con Teheran e dal sostegno iraniano. Kataib Hezbollah è stata inserita dagli Stati Uniti nell’elenco delle organizzazioni terroristiche straniere nel 2009.

L’esistenza di queste formazioni armate pone un problema che riguarda direttamente i governi dei Paesi in cui operano. In Libano, la presenza militare di Hezbollah rappresenta da anni uno dei nodi più delicati per l’autorità dello Stato. In Iraq, il confronto tra il governo e Kataib Hezbollah mostra come un’organizzazione sostenuta dall’Iran possa entrare in contrasto con le istituzioni nazionali anche sul controllo del territorio e delle risorse pubbliche.

La questione presenta inoltre implicazioni regionali. Secondo Reuters, milizie filo-iraniane attive in Iraq hanno condotto attacchi anche contro obiettivi in Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, dimostrando come le conseguenze delle loro attività possano estendersi ben oltre i confini iracheni.

Il problema, dunque, non riguarda esclusivamente le contrapposizioni tra Iran, Israele e Stati Uniti. Coinvolge anche la sicurezza dei Paesi arabi, la loro indipendenza decisionale e il monopolio statale dell’uso della forza.