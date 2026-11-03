Iran, l’Italia lancia l’allerta ai cittadini: “evitate tutti i viaggi”. Rischio arresti anche per foto e video

L’Italia sconsiglia qualsiasi viaggio in Iran a causa delle persistenti tensioni con gli Stati Uniti e dei rischi per la sicurezza. La raccomandazione arriva dalla Farnesina, che attraverso il portale Viaggiare Sicuri conferma l’allerta per l’intero territorio iraniano, invitando i cittadini italiani a evitare gli spostamenti verso il Paese. Le indicazioni riguardano anche i connazionali già presenti in Iran, ai quali viene raccomandato di prestare la massima attenzione, soprattutto nelle ore serali, e di attenersi alle disposizioni delle autorità locali.

Iran, rischio arresti per foto e video: l’avvertimento agli italiani

Tra le raccomandazioni più importanti figura quella di non scattare fotografie né registrare video. La Farnesina sottolinea infatti che questi comportamenti possono comportare il rischio di arresto da parte delle autorità iraniane.

Ai cittadini italiani viene inoltre consigliato di evitare manifestazioni, assembramenti e luoghi affollati, mantenendo sempre elevata l’attenzione. Le precauzioni sono estese anche ai giornalisti e agli operatori foto-video, per i quali vengono sconsigliati i viaggi nel Paese.

La Farnesina raccomanda inoltre ai connazionali di registrare la propria presenza in Iran attraverso il portale Dove Siamo nel Mondo o l’app Viaggiare Sicuri, così da facilitare eventuali comunicazioni e interventi di assistenza consolare.

Voli internazionali limitati: collegamenti garantiti soltanto dalle compagnie iraniane

La situazione resta complicata anche sul fronte dei trasporti. Secondo l’avviso italiano, i collegamenti aerei internazionali con l’Iran sono attualmente assicurati esclusivamente da compagnie iraniane, una circostanza che limita le possibilità di viaggio e rende più complessa la pianificazione degli spostamenti.

Le tensioni tra Washington e Teheran continuano dunque a influenzare le condizioni di sicurezza e la mobilità internazionale. Per gli italiani che si trovano nel Paese, l’indicazione è quella di seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali e mantenere i contatti con i servizi consolari.

Per informazioni e aggiornamenti è possibile consultare il sito ufficiale Viaggiare Sicuri – Iran, mentre per l’assistenza consolare è disponibile l’indirizzo consolato.teheran@esteri.it.