Internazionalizzazione servizi sociale, Fiadel: “basta promesse. Basile chiarisca futuro lavoratori”

“Basta silenzi, basta rinvii e soprattutto basta promesse che non trovano riscontro nei fatti. La FIADEL ha chiesto al Sindaco della Città Metropolitana di Messina, Federico Basile, un incontro urgente per conoscere le reali intenzioni dell’Amministrazione in merito all’internalizzazione dei servizi sociali di competenza dell’Ente. Una questione che si trascina dal 2022, quando venne annunciata la prospettiva di una gestione diretta dei servizi attraverso la costituzione di un’Azienda Speciale, alimentando legittime aspettative tra centinaia di lavoratrici e lavoratori. Un percorso che, dopo anni di annunci e interlocuzioni, è miseramente naufragato nel 2025, lasciando ancora una volta i lavoratori senza risposte e senza certezze sul proprio futuro“. È quanto dichiarato in un comunicato stampa dalla FIADEL.

“A preoccupare ulteriormente è il silenzio istituzionale che si è registrato dopo l’elezione del Sindaco Basile. Mentre il mese di novembre volge al termine, non è arrivata alcuna convocazione delle Organizzazioni Sindacali, né sono stati forniti elementi concreti sullo stato di avanzamento del progetto.

Non siamo disponibili ad assistere all’ennesima stagione di annunci destinati a rimanere sulla carta. I lavoratori hanno già atteso abbastanza. L’internalizzazione è stata presentata come un obiettivo politico e amministrativo, ma oggi vogliamo sapere se esiste ancora una reale volontà di perseguirla oppure se dobbiamo prendere atto che anche questa promessa è definitivamente tramontata.

La FIADEL chiede risposte precise su questioni che non possono più essere eluse:

Quali risorse economiche sono state effettivamente individuate e destinate all’internalizzazione?

Esiste uno studio di fattibilità e un piano economico-finanziario?

È stata predisposta una proposta progettuale da sottoporre al confronto con le Organizzazioni Sindacali?

Quali garanzie occupazionali saranno riconosciute a tutti i lavoratori attualmente impiegati nei servizi?

Quali sono i tempi e il cronoprogramma che l’Amministrazione intende rispettare?

Non chiediamo dichiarazioni di circostanza, ma atti amministrativi, coperture finanziarie e un progetto serio da discutere con le parti sociali. Non si può parlare di riorganizzazione dei servizi pubblici senza coinvolgere chi quei servizi li garantisce quotidianamente e senza tutelare il patrimonio professionale e occupazionale dei lavoratori.

La FIADEL ritiene che l’internalizzazione non possa essere utilizzata come una promessa elettorale da rispolverare periodicamente, ma debba tradursi in una scelta amministrativa concreta, sostenibile e rispettosa dei diritti dei lavoratori.

Il Sindaco Basile ha il dovere di dire con chiarezza ai lavoratori e alla città se intende mantenere gli impegni assunti oppure se siamo davanti all’ennesima promessa mancata.

La FIADEL CISAL attende una convocazione urgente. In assenza di risposte, il sindacato si riserva di promuovere tutte le iniziative necessarie a tutela dei lavoratori.

Il tempo delle promesse è finito. Adesso servono risposte, risorse e fatti“, conclude la FIADEL.