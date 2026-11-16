Intelligenza artificiale, la Sicilia rischia di restare indietro: la sfida per imprese e lavoratori secondo Francesco Giorgianni (Azione)

“L’intelligenza artificiale sta trasformando il mondo del lavoro e il sistema produttivo, aprendo nuove opportunità anche per le imprese siciliane. Dal turismo all’agricoltura, dal commercio ai servizi, le nuove tecnologie possono contribuire a migliorare l’organizzazione delle aziende, aumentare la produttività e rendere più competitiva l’economia regionale. Ma per sfruttare queste possibilità servono investimenti, formazione e soprattutto una strategia capace di accompagnare le imprese nel cambiamento, evitando che il divario tecnologico tra Nord e Sud Italia continui ad ampliarsi”. A richiamare l’attenzione su queste sfide è Francesco Giorgianni, ingegnere informatico e referente tematico per l’Innovazione digitale di Azione Messina, che propone una riflessione “sull’impatto dell’intelligenza artificiale nel tessuto economico siciliano, soffermandosi sulle opportunità per le piccole e medie imprese, sui cambiamenti nel mercato del lavoro e sulle responsabilità legate all’utilizzo delle nuove tecnologie”.

Secondo Giorgianni, “l’intelligenza artificiale non deve essere considerata una tecnologia riservata alle grandi multinazionali o a scenari futuristici. Le sue applicazioni possono riguardare anche le attività più tradizionali, che rappresentano una parte importante dell’economia siciliana. Tra gli esempi richiamati dall’ingegnere figurano un albergo di Taormina che potrebbe utilizzare strumenti intelligenti per rispondere ai turisti in diverse lingue, un’azienda agricola del Ragusano che potrebbe analizzare i dati per ridurre il consumo d’acqua e un commerciante di Messina che potrebbe prevedere le vendite e organizzare meglio il magazzino”.

Intelligenza artificiale nelle imprese siciliane: prima la strategia, poi la tecnologia

Uno degli aspetti centrali dell’analisi di Giorgianni riguarda il rapporto tra innovazione tecnologica e organizzazione aziendale. “L’introduzione di nuovi software e strumenti digitali, infatti, non determina automaticamente un miglioramento delle prestazioni di un’impresa. Per ottenere risultati concreti è necessario comprendere prima di tutto come funziona l’attività, individuare le inefficienze e definire gli obiettivi da raggiungere. Nel corso della propria esperienza professionale, l’ingegnere informatico evidenzia di essersi confrontato frequentemente con aziende che investono in soluzioni tecnologiche senza aver precedentemente analizzato i processi interni. Il rischio è quello di destinare risorse all’automazione di attività che avrebbero bisogno, prima ancora di essere digitalizzate, di una riorganizzazione. Una piccola attività commerciale, per esempio, può impiegare diverse ore ogni settimana per gestire ordini, documentazione e richieste dei clienti. L’adozione di strumenti adeguati potrebbe ridurre il tempo dedicato a queste operazioni, ma soltanto se inserita in un’organizzazione efficiente”, prosegue. Per Giorgianni, dunque, “il primo investimento delle aziende dovrebbe riguardare la comprensione e l’ottimizzazione dei processi lavorativi. L’intelligenza artificiale deve rappresentare uno strumento per risolvere problemi reali, non un obiettivo da perseguire indipendentemente dalle necessità dell’impresa”.

Il divario digitale tra Nord e Sud: i dati sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale

La diffusione delle tecnologie di intelligenza artificiale sta accelerando, ma permangono differenze territoriali che potrebbero penalizzare ulteriormente le imprese del Mezzogiorno. Nella sua analisi, Giorgianni richiama i dati Istat relativi al 2025, secondo i quali “il 16,4% delle imprese italiane con almeno dieci addetti utilizzava tecnologie di intelligenza artificiale, una percentuale raddoppiata rispetto all’8,2% dell’anno precedente. Nel Mezzogiorno, invece, la quota si fermava al 12,2%. Numeri che, secondo il referente di Azione Messina, testimoniano la rapidità della trasformazione tecnologica, ma evidenziano anche il rischio di un ampliamento del divario digitale tra le diverse aree del Paese. Per le imprese siciliane, l’adozione dell’intelligenza artificiale non dovrebbe essere interpretata come la necessità di seguire una tendenza del momento. La questione riguarda piuttosto la possibilità di migliorare la produttività, ridurre gli errori e offrire servizi più competitivi, sfruttando strumenti capaci di sostenere concretamente le attività aziendali. La capacità di innovare potrebbe diventare quindi un fattore importante per la competitività delle imprese regionali, soprattutto in un contesto economico caratterizzato dalla presenza di numerose piccole attività nei settori del commercio, del turismo, dell’agricoltura e dei servizi”.

“Come cambierà il lavoro con l’intelligenza artificiale: la formazione diventa fondamentale”

Un altro tema affrontato da Giorgianni riguarda le conseguenze dell’intelligenza artificiale sul mercato del lavoro in Sicilia. “L’introduzione di sistemi intelligenti potrebbe modificare progressivamente numerose attività professionali, automatizzando alcune mansioni ripetitive e rendendo necessarie nuove competenze per altre funzioni. Il cambiamento interesserà sia i giovani che si preparano a entrare nel mercato del lavoro sia coloro che svolgono già un’attività professionale e dovranno aggiornare le proprie conoscenze. Per questa ragione, secondo l’ingegnere informatico, la formazione rappresenterà uno degli strumenti fondamentali per accompagnare la trasformazione digitale. Non sarà sufficiente introdurre nuove tecnologie nelle aziende senza preparare adeguatamente le persone che dovranno utilizzarle. La sfida, quindi, non riguarderà soltanto l’acquisto di software o l’automazione delle procedure, ma anche la capacità di sviluppare competenze professionali adeguate a un contesto produttivo in evoluzione”, puntulizza.

AI Act, GDPR e NIS2: le regole europee per utilizzare l’intelligenza artificiale in sicurezza

Accanto alle opportunità economiche, Giorgianni richiama l’attenzione “sulle responsabilità legate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, soprattutto quando i sistemi vengono impiegati per elaborare documenti aziendali, gestire informazioni sui clienti o trattare dati personali. Le aziende devono infatti comprendere come vengono utilizzate le informazioni, quali rischi possono derivare dall’adozione delle nuove tecnologie e quali misure siano necessarie per garantire un impiego responsabile degli strumenti digitali. Un riferimento importante è rappresentato dall’AI Act dell’Unione europea, il regolamento che disciplina l’intelligenza artificiale attraverso un approccio basato sul livello di rischio delle diverse applicazioni. Il quadro normativo prevede il divieto di alcune pratiche e requisiti particolarmente rigorosi per determinati utilizzi, tra cui quelli relativi alla selezione del personale, con scadenze di applicazione differenziate.Alle disposizioni sull’intelligenza artificiale si affiancano il GDPR, relativo alla protezione dei dati personali, e la normativa NIS2 sulla sicurezza informatica, che introduce specifici obblighi per le organizzazioni rientranti nel suo ambito di applicazione”.

Giorgianni sottolinea “che gli adempimenti non sono necessariamente identici per tutte le realtà economiche: una piccola impresa non deve automaticamente affrontare gli stessi obblighi di una grande industria. Rimane però fondamentale accompagnare l’innovazione con un’adeguata valutazione dei rischi, la protezione delle informazioni e il mantenimento del controllo umano sui sistemi utilizzati”.

Sanità, istruzione e pubblica amministrazione: le opportunità e i rischi dell’intelligenza artificiale

Le trasformazioni legate all’intelligenza artificiale non riguarderanno esclusivamente le imprese. Secondo l’analisi di Giorgianni, “i cambiamenti potranno interessare anche numerosi aspetti della vita quotidiana, dalla sanità all’istruzione, fino ai servizi pubblici. Le nuove tecnologie potranno offrire opportunità di miglioramento dei servizi, ma la loro diffusione sarà accompagnata anche da rischi, tra cui l’aumento delle truffe digitali e delle informazioni manipolate. Per questo motivo, l’innovazione richiederà maggiore attenzione alla sicurezza, alla consapevolezza degli utenti e alla protezione delle informazioni. Il tema assume particolare rilevanza in un contesto nel quale cittadini, aziende e organizzazioni utilizzano sempre più frequentemente strumenti digitali per comunicare, lavorare e accedere ai servizi”.

Il futuro della Sicilia passa dall’innovazione: servono investimenti, competenze e collaborazione

Nella riflessione del referente tematico per l’Innovazione digitale di Azione Messina emerge anche una prospettiva di sviluppo per l’economia regionale. “L’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie potrebbero consentire alle imprese e ai professionisti siciliani di sviluppare servizi e competenze rivolti ai mercati nazionali e internazionali, senza dover necessariamente lasciare il territorio. Per cogliere queste opportunità, Giorgianni ritiene indispensabile rafforzare gli investimenti nella formazione e costruire una collaborazione più concreta tra imprese, università e istituzioni. Un percorso che richiederà anche un cambiamento di mentalità, superando l’idea che la trasformazione digitale consista semplicemente nell’introduzione di nuovi strumenti tecnologici. Il punto centrale, secondo l’ingegnere informatico, è individuare quali problemi possano essere effettivamente risolti attraverso l’innovazione, orientando gli investimenti verso risultati concreti e misurabili. La sfida più importante per la Sicilia sarà dunque acquisire le competenze necessarie per governare la trasformazione tecnologica, evitando che una parte delle imprese rimanga esclusa dalle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale. Un cambiamento che, nella visione di Giorgianni, non deve essere subito passivamente, ma affrontato attraverso preparazione, responsabilità e una strategia capace di coniugare innovazione tecnologica e sviluppo economico del territorio”.