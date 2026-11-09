Intelligenza artificiale e scienza, all’UniCal una giornata con Silvia Bencivelli tra dibattiti e teatro

Come cambia il racconto della scienza nell’epoca in cui l’intelligenza artificiale è capace di generare testi e immagini credibili, anche quando le informazioni non sono state verificate? E cosa possono insegnare le storie degli scienziati che, nel corso dei secoli, hanno messo a rischio la propria vita per far progredire la medicina? Sono le due questioni al centro di “Narrazioni. Storie naturali e artificiali”, la giornata dedicata alla comunicazione scientifica che si svolgerà mercoledì 25 novembre all’Università della Calabria. L’iniziativa è organizzata dall’infrastruttura di ricerca STAR nell’ambito del progetto STAR-X e avrà come protagonista la giornalista scientifica Silvia Bencivelli, impegnata in due appuntamenti aperti al pubblico. Il primo, in programma nel pomeriggio, sarà dedicato al rapporto tra intelligenza artificiale, informazione e ricerca scientifica, con il coinvolgimento di quattro docenti dell’ateneo. Il secondo porterà invece sul palcoscenico del Piccolo Teatro Unical alcune vicende sorprendenti della storia della medicina, raccontate attraverso una lezione-spettacolo accompagnata dalla musica dal vivo. Due modalità diverse di affrontare lo stesso tema: la necessità di raccontare la scienza senza nasconderne le complessità, gli errori e le responsabilità.

Intelligenza artificiale e comunicazione scientifica, il confronto all’University Club

Il primo appuntamento è fissato per le 15:00 allo University Club, dove si terrà “Interrogare le macchine”, un confronto pubblico dedicato alle trasformazioni che l’intelligenza artificiale sta introducendo nella comunicazione della scienza e della medicina. Dopo l’accoglienza di Raffaele Agostino, direttore dell’infrastruttura STAR, Silvia Bencivelli dialogherà con quattro docenti dell’Università della Calabria, chiamati ad affrontare il tema attraverso prospettive scientifiche e professionali differenti. Parteciperanno Riccardo Barberi, professore ordinario di Fisica applicata e manager dell’infrastruttura STAR; Elena Cantone, professoressa ordinaria di Otorinolaringoiatria e direttrice dell’Unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria e Patologia cervico-facciale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza; Francesco Scarcello, professore ordinario di Informatica e direttore del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES); e Domenico Talia, professore ordinario di Ingegneria informatica al DIMES e saggista. Il confronto si concentrerà su una delle questioni più rilevanti per l’informazione contemporanea: la possibilità di produrre automaticamente contenuti apparentemente attendibili, senza che la loro credibilità visiva o linguistica costituisca una garanzia di correttezza. Un problema che assume particolare importanza quando le informazioni riguardano la ricerca scientifica e la salute, ambiti nei quali la verifica delle fonti, l’accuratezza e l’attribuzione delle responsabilità rappresentano elementi fondamentali del rapporto di fiducia con il pubblico.

Silvia Bencivelli al Piccolo Teatro Unical con le storie dei medici che sperimentarono su sé stessi

Alle 19:00, al Piccolo Teatro Unical, la giornata proseguirà con “Chi è il primo?”, una lezione-spettacolo nella quale Silvia Bencivelli ripercorrerà le vicende di alcuni scienziati che hanno scelto di utilizzare il proprio corpo come laboratorio, sottoponendosi personalmente a esperimenti medici. Si tratta di storie di autosperimentazione nate, in molti casi, dallo sconforto di assistere alla morte dei pazienti senza disporre di strumenti adeguati per intervenire. Tra gli episodi raccontati figura anche quello di un medico che, all’apice della propria carriera, era considerato uno dei personaggi più famosi e influenti del mondo, ma sul quale una di queste prove finì per far calare un imbarazzato silenzio. Attraverso la ricostruzione dei particolari più scabrosi, umani e sorprendenti delle singole vicende, la giornalista restituirà un’immagine della ricerca scientifica lontana da ogni rappresentazione idealizzata, mettendone in evidenza il carattere fallibile, i rischi e le conseguenze delle scelte individuali. Sul palco sarà accompagnata dal contrabbassista Carlo Cimino, che interverrà musicalmente nei passaggi tra una storia e l’altra, creando un controcanto al racconto. Lo spettacolo avrà una durata di circa un’ora e unirà divulgazione scientifica, narrazione e musica, proponendo al pubblico un percorso nella storia della medicina attraverso esperienze che hanno segnato, in modi diversi, la vita dei loro protagonisti.

La lezione-spettacolo trae ispirazione da due libri di Silvia Bencivelli, “Eroica, folle e visionaria. Storie di medicina spericolata” e “Tre colpi di genio e una pessima idea. Ascesa e caduta di uno scienziato squinternato”, entrambi pubblicati da Bollati Boringhieri. I volumi saranno disponibili per l’acquisto nel foyer del teatro grazie alla libreria Ubik Cosenza e, al termine della rappresentazione, è previsto un firmacopie con l’autrice. L’appuntamento serale offrirà così anche l’occasione di approfondire le vicende narrate attraverso le pubblicazioni dalle quali lo spettacolo prende spunto. Il programma dell’intera giornata propone un collegamento tra due dimensioni della ricerca apparentemente lontane: da una parte le nuove tecnologie che modificano il modo di produrre e diffondere informazioni, dall’altra le esperienze storiche di medici e ricercatori che hanno affrontato direttamente l’incertezza scientifica. Al centro di entrambe rimane il rapporto tra conoscenza, responsabilità e fiducia, con particolare attenzione al ruolo di chi è chiamato a comunicare risultati e processi scientifici a un pubblico non specialistico.

Il progetto STAR-X e l’importanza di raccontare la scienza al pubblico

L’evento rappresenta la prima iniziativa di comunicazione promossa nell’ambito di STAR-X, il progetto triennale attraverso il quale l’infrastruttura di ricerca STAR punta a potenziare le proprie attività e ad aprirsi agli utenti europei. Una delle linee di intervento del progetto è specificamente dedicata alla divulgazione e al dialogo con il pubblico, nella convinzione che la comunicazione costituisca una componente integrante del lavoro scientifico. A spiegare le ragioni della scelta dei temi e il significato dell’iniziativa è il direttore dell’infrastruttura STAR, Raffaele Agostino, che sottolinea il legame tra ricerca finanziata con risorse pubbliche, trasparenza e responsabilità nella diffusione delle conoscenze.

«Narrazioni – dichiara Raffaele Agostino – è la prima iniziativa di comunicazione di STAR-X, il progetto triennale con cui stiamo potenziando l’infrastruttura per aprirla agli utenti europei e che dedica una linea di attività specifica alla divulgazione e al dialogo con il pubblico. Raccontare la scienza è parte del lavoro di ricerca, tanto più quando è sostenuta da risorse pubbliche. Abbiamo scelto di cominciare dall’intelligenza artificiale, una tecnologia che rende facile produrre testi e immagini credibili e che pone a chi comunica la scienza il problema di verificarli e di stabilire chi ne risponde. Per la comunità scientifica è una questione di fiducia prima ancora che tecnica. La sera cambieremo registro con la lezione-spettacolo dove le storie dei medici che hanno sperimentato su sé stessi ci ricorderanno che la scienza avanza anche per tentativi, errori e rischi. Anche questo merita di essere raccontato».

Come partecipare agli eventi del 25 novembre all’Università della Calabria

La partecipazione a “Narrazioni. Storie naturali e artificiali” è gratuita, ma è richiesta la prenotazione, da effettuare separatamente per ciascuno dei due appuntamenti. Chi desidera assistere al confronto pomeridiano delle 15:00 allo University Club e alla lezione-spettacolo delle 19:00 al Piccolo Teatro Unical dovrà quindi prenotare entrambi gli eventi. Le iscrizioni possono essere effettuate attraverso l’apposito modulo online per le prenotazioni. Per conoscere ulteriori dettagli sul programma e sulle modalità di partecipazione è possibile consultare il sito ufficiale star.unical.it/narrazioni oppure scrivere all’indirizzo email star.comunicazione@unical.it. Con questa iniziativa, l’Università della Calabria e l’infrastruttura STAR propongono una giornata di incontro tra ricerca, informazione e cittadinanza, affrontando sia le nuove sfide poste dall’intelligenza artificiale alla comunicazione scientifica, sia il valore delle esperienze umane che hanno accompagnato il progresso della medicina.