Come sta cambiando il nostro modo di informarci, comunicare, apprendere e costruire relazioni nell’era dell’intelligenza artificiale? A queste domande proverà a rispondere il professor Francesco Pira, associato di Sociologia presso l’Università di Messina, protagonista dell’incontro formativo promosso dal MASCI Calabria, in programma domenica 29 novembre 2026 presso l’ex Asilo Madonna del Carmine di Lamezia Terme. L’appuntamento, dal titolo “Etica, società e Intelligenza Artificiale nella vita di tutti i giorni: tra opportunità, rischi e consapevolezza digitale”, nasce dalla volontà del Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani di approfondire uno dei fenomeni che maggiormente stanno incidendo sulla società contemporanea. Sempre più presente nelle attività quotidiane, l’intelligenza artificiale sta infatti modificando le modalità attraverso cui le persone accedono alle informazioni, prendono decisioni e si relazionano con gli altri, ponendo nuove questioni di carattere etico, sociale ed educativo.

Intelligenza artificiale, le opportunità e i rischi nella vita quotidiana

Nel corso dell’incontro saranno approfondite le opportunità offerte dall’innovazione tecnologica, ma anche le questioni riguardanti la tutela della persona, la credibilità delle informazioni, la responsabilità nell’utilizzo degli strumenti digitali e il ruolo delle comunità educative nella costruzione di una cittadinanza consapevole. “L’Intelligenza Artificiale non è più una questione del futuro ma del presente- sottolinea il professor Francesco Pira- La vera sfida non riguarda soltanto ciò che la tecnologia è in grado di fare, ma il modo in cui essa influenza le nostre abitudini, le nostre relazioni e la capacità di esercitare un giudizio critico e responsabile”. L’iniziativa si inserisce nel percorso di formazione promosso dal MASCI Calabria, impegnato a offrire occasioni di confronto e approfondimento sui grandi cambiamenti culturali e sociali che caratterizzano il nostro tempo, favorendo una maggiore consapevolezza delle trasformazioni in atto.