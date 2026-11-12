Intelligenza artificiale a scuola, al Piria di Rosarno la sfida dell’innovazione: “l’IA va governata, non subita”

L’intelligenza artificiale entra sempre più nel mondo della scuola, aprendo nuove prospettive per l’insegnamento, l’apprendimento e l’inclusione. Di queste opportunità, ma anche delle sfide educative ed etiche legate all’innovazione tecnologica, si è discusso nell’Auditorium dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Raffaele Piria” di Rosarno, guidato daldirigente scolastico Mariarosaria Russo, in occasione dell’incontro dal titolo “Educazione, formazione e intelligenza artificiale – per un modello di scuola inclusiva”.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento e confronto sul ruolo che l’intelligenza artificiale può assumere nei processi educativi, con particolare attenzione alla costruzione di un modello scolastico capace di coniugare innovazione tecnologica, qualità della didattica e inclusione.

Accanto all’istituto, hanno contribuito all’iniziativa importanti realtà culturali e associative, tra cui il Club per l’UNESCO di Vibo Valentia, MED exp e Wigwam Local Community vibonese. Una rete di collaborazione che evidenzia il valore del dialogo tra istituzioni scolastiche, associazionismo e territorio.

Il Piria di Rosarno punta sull’innovazione e sulle competenze digitali

L’incontro si inserisce in un percorso di innovazione che l’IIS Piria di Rosarno ha già avviato concretamente. L’istituto opera infatti come Snodo formativo nell’ambito del PNRR, promuovendo attività e percorsi dedicati allo sviluppo delle competenze digitali e all’aggiornamento delle metodologie didattiche.

Un impegno attraverso il quale la scuola intende assumere un ruolo attivo nei cambiamenti in corso, accompagnando docenti e studenti nell’acquisizione di nuove competenze e nell’utilizzo consapevole degli strumenti tecnologici.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali del dirigente scolastico Mariarosaria Russo, che ha sottolineato l’importanza della formazione e della capacità della scuola di interpretare le sfide della contemporaneità.

Sono quindi intervenuti il magister Giuseppe Spadafora e Antonio Argentino, entrambi già docenti dell’Università della Calabria (UNICAL), che hanno offerto il proprio contributo di esperienza e riflessione sul rapporto tra educazione, innovazione e intelligenza artificiale.

Al centro dei loro interventi, in particolare, l’importanza della personalizzazione dell’apprendimento, della valorizzazione dei talenti e della relazione interconnessa tra docenti virtuali e docenti reali, in una prospettiva educativa nella quale le nuove tecnologie possano affiancare e supportare l’attività degli insegnanti.

Il confronto tra esperti e studenti: tecnologia, inclusione e dimensione umana

A moderare l’incontro è stata la professoressa Eleonora Contartese, coordinatrice dei Dipartimenti e referente di Educazione Civica del Piria, che ha richiamato anche il film “Naza”, proponendo una riflessione sulle conseguenze che potrebbero derivare dal delegare a una macchina il diritto di decidere chi è umano.

Uno degli aspetti più significativi della giornata è stato il coinvolgimento diretto degli studenti, protagonisti del dibattito attraverso numerosi interventi, domande e osservazioni. Una partecipazione che ha dimostrato interesse e sensibilità nei confronti di un tema destinato a incidere profondamente sul loro presente e sul loro futuro.

Il confronto si è così trasformato in un autentico momento di dialogo intergenerazionale, nel quale le riflessioni degli esperti si sono intrecciate con le curiosità, le aspettative e gli interrogativi delle nuove generazioni.

Tra le questioni affrontate, le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale per personalizzare la didattica, favorire l’autonomia degli studenti, abbattere alcune barriere e rendere l’apprendimento maggiormente accessibile.

Allo stesso tempo, dal dibattito è emersa la necessità di accompagnare l’innovazione tecnologica con competenze, consapevolezza e una solida guida educativa. La disponibilità di strumenti sempre più avanzati, infatti, non è sufficiente a garantire un miglioramento dei processi formativi se non viene inserita all’interno di un progetto educativo che mantenga al centro la persona.

Russo: “l’IA va governata, non subita”

È proprio questo il messaggio emerso dall’appuntamento di Rosarno: la scuola del futuro dovrà essere tecnologicamente avanzata, ma soprattutto capace di preservare la dimensione umana, la relazione educativa e il diritto di ciascuno a un apprendimento di qualità.

L’iniziativa conferma il ruolo dell’IIS Raffaele Piria come presidio di formazione, innovazione e cultura, aperto alla collaborazione con le realtà associative e culturali del territorio e impegnato nella costruzione di nuovi modelli educativi.

Per il dirigente scolastico Mariarosaria Russo, la vera sfida dell’intelligenza artificiale non consiste nel sostituire l’intelligenza umana, ma nel potenziarla, mettendola al servizio di una scuola più equa, partecipata e inclusiva, nella quale nessuno venga lasciato indietro.

“Immagino una scuola in cui la tecnologia diventi un alleato prezioso per costruire percorsi su misura, individuare per tempo le fragilità, valorizzare i talenti di ciascuno e liberare tempo per la relazione educativa, che resta il cuore della scuola. Ma l’IA va governata, non subita e non basta insegnare a usarla, bisogna educare a riconoscerne i limiti e a orientarla verso il bene comune, con spirito critico, consapevolezza etica e creatività. È questa la vera sfida: farne uno strumento al servizio di una scuola più equa, partecipata e inclusiva, in cui nessuno venga lasciato indietro”.

Una prospettiva che mette al centro l’equilibrio tra tecnologia e relazione educativa, indicando nell’utilizzo critico e consapevole dell’intelligenza artificiale una delle principali sfide per costruire una scuola capace di innovare senza perdere la propria funzione umana e sociale.