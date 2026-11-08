Inner Wheel, la governatrice del Distretto 211 in visita al club di Reggio Calabria | FOTO

Il 6 novembre 2026 abbiamo avuto il privilegio di accogliere all’Hotel Excelsior di Reggio Calabria la Governatrice Maria Rita Pillitteri Moscato, in occasione della sua visita ufficiale al nostro Club. La Governatrice era accompagnata dal marito Costantino Pillitteri e dalla Segretaria Distrettuale Giovanna Gianquinto Grippi. Questo incontro, che rappresenta per ogni Club l’evento più significativo dell’anno sociale, è stato per noi un’occasione preziosa “di condivisione, di confronto e di rinnovato entusiasmo nel percorso che quotidianamente portiamo avanti“, come ha sottolineato il Presidente Maria Concetta Zuco.

A una chiacchierata informale, a cui ha preso parte anche il Governatore del Distretto Rotary 2102, Dino De Marco, presente in città per le visite istituzionali ai vari Club Rotary reggini, è seguita l’Assemblea Plenaria con le socie, tra le quali ricordiamo la Vice Governatrice Distrettuale Elisabetta Sapone Papalia e la Presidente del Rotary e-Club “Italia 2102”, Anna Muritano Briante.

Nel suo intervento, il Presidente, dopo aver rivolto un pensiero commosso alla nostra cara socia e Past Governatrice Luisa Nostro Gangeri scomparsa da poco, ha sottolineato gli sforzi volti a rendere il Club “una realtà viva e attiva sul territorio“, attraverso “iniziative culturali, sociali e solidali” che mettano al centro “la persona, soprattutto quella più fragile e bisogna di attenzione“. Ha, quindi, illustrato i nostri progetti e i nostri service, quelli già realizzati e quelli in fieri, tutti inseriti nell’ambito del tema distrettuale “NutriAmo la vita” e del tema nazionale “Dal dis-agio all’agio”, il cui concretizzarsi è sempre il risultato di un “lavoro condiviso” portato avanti con “amore e attenzione”.

Ha preso poi la parola la Governatrice che, partendo dal tema internazionale “Crescere e fiorire”, ha sottolineato come sia necessario che noi socie abbiamo cura le une delle altre, nella consapevolezza che, solo unite dall’amicizia, potremo andare avanti nel nostro cammino di intenti e obiettivi, senza dimenticare l’importanza del rispetto di noi stesse, delle altre socie e soprattutto dei ruoli.

Significativo il dono da noi consegnato alla Governatrice e alla Segreteria Distrettuale: due opere in ceramica realizzate da “Artinsieme”, un’associazione di ragazzi con disabilità che noi sosteniamo da tempo e con orgoglio, profumate dall'”oro verde”, il bergamotto, prodotto tipico della zona ionica della provincia di Reggio Calabria.

La serata si è conclusa con una cena conviviale sulla terrazza dell’Hotel Excelsior affacciata sullo stretto di Messina, in un’atmosfera serena e calorosa. Grazie di cuore alla Governatrice, per la sua presenza e per il tempo che ci ha dedicato, alla Segretaria Distrettuale, al Presidente Maria Concetta Zuco, vero “motore” del Club Inner Wheel di Reggio Calabria CARF, e a tutte le Innerine presenti, sempre dinamiche e collaborative.