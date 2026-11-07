Incendio in un’abitazione a Isola Capo Rizzuto, cagnolino intrappolato tra le fiamme: salvato dai Vigili del Fuoco | FOTO

Nella mattinata odierna, 7 novembre 2026, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Crotone, proveniente dalla sede centrale, è intervenuta nel Comune di Isola Capo Rizzuto per un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione. Durante le operazioni di soccorso, il personale intervenuto ha provveduto al recupero e alla messa in salvo di un cagnolino rimasto bloccato all’interno dell’edificio interessato dall’incendio. Le fiamme sono state estinte e la squadra ha successivamente provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata. Sulla base dei primi accertamenti, l’incendio potrebbe essere stato causato da un guasto elettrico a un elettrodomestico, circostanza ancora in fase di verifica.