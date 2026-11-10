Incendio alla Camera di Commercio di Messina, il Pd chiama in causa De Luca e Basile: “si attivino con il Governo per la sicurezza dei cittadini”

L’incendio alla Camera di Commercio di Messina diventa un caso politico e riaccende il dibattito sulla capacità della città di affrontare situazioni di emergenza. Il gruppo consiliare del Partito Democratico al Comune di Messina e il segretario provinciale Armando Hyerace chiedono verifiche sull’adeguatezza dei mezzi e delle risorse a disposizione dei Vigili del Fuoco, annunciando un’iniziativa parlamentare per ottenere chiarimenti dal Governo nazionale. La richiesta nasce dalle criticità segnalate da alcuni residenti e dalle diverse ricostruzioni emerse in seguito all’incendio. Il PD sottolinea la necessità di distinguere gli accertamenti sulle cause del rogo, affidati alla magistratura, dalla verifica delle condizioni operative del sistema di soccorso e protezione civile. Nel mirino dei democratici finiscono anche il sindaco Federico Basile e i rapporti politici tra l’amministrazione comunale, Cateno De Luca e il Governo nazionale. Un’ulteriore richiesta riguarda i lavoratori del Consorzio di Bonifica 11, che hanno perso archivi e strumenti necessari allo svolgimento delle proprie attività.

Incendio alla Camera di Commercio, il PD: “serve una verifica sui mezzi di soccorso”

Il gruppo consiliare del Partito Democratico e il segretario provinciale Armando Hyerace esprimono innanzitutto riconoscenza ai Vigili del Fuoco intervenuti durante l’emergenza, ma ritengono necessario approfondire le condizioni nelle quali operano le squadre di soccorso. “L’incendio alla Camera di Commercio pone una questione che riguarda la sicurezza di tutti i cittadini. Ai Vigili del fuoco va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto, ma le criticità denunciate da alcuni residenti e le diverse ricostruzioni emerse impongono una verifica sull’adeguatezza dei mezzi e delle risorse disponibili”. La richiesta non riguarda quindi soltanto quanto accaduto durante l’incendio, ma si estende alla capacità complessiva del sistema di emergenza di Messina di intervenire efficacemente in situazioni particolarmente complesse.

Messina città a rischio sismico e idrogeologico: l’allarme sulla gestione delle emergenze

Il Partito Democratico collega quanto accaduto alla Camera di Commercio alle caratteristiche del territorio messinese, sottolineando la particolare importanza di un sistema di soccorso adeguatamente attrezzato in una città esposta a rischi sismici e idrogeologici. “Sulle circostanze dell’incendio e sulle eventuali responsabilità farà chiarezza la magistratura. Ma non possiamo fermarci a questo. Messina è una città ad alto rischio sismico e idrogeologico: la tempestività degli interventi, l’efficienza delle attrezzature e il coordinamento delle strutture di soccorso sono condizioni essenziali per la sicurezza della popolazione. Le criticità emerse in occasione di un evento di questa portata devono essere verificate, perché non possiamo permetterci di affrontare la prossima emergenza nelle stesse condizioni”, evidenzia la nota.

Vigili del Fuoco di Messina, interrogazione parlamentare al ministro Piantedosi

Per ottenere chiarimenti sulle condizioni operative del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina, il PD ha deciso di portare la questione all’attenzione del Governo nazionale. Il gruppo consiliare e Hyerace hanno chiesto ai parlamentari Maria Stefania Marino e Anthony Barbagallo di presentare un’interrogazione al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, con l’obiettivo di conoscere nel dettaglio le dotazioni e le risorse assegnate al Comando messinese. “Per questo abbiamo chiesto ai parlamentari Maria Stefania Marino e Anthony Barbagallo di presentare un’interrogazione al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Vogliamo conoscere la consistenza e le condizioni del parco mezzi del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Messina, lo stato di manutenzione delle attrezzature, i collaudi, gli organici e le risorse assegnate. Chiederemo al Governo anche se negli ultimi anni siano state ridotte le risorse destinate al potenziamento dei mezzi e quali interventi intenda adottare per garantire al Comando dotazioni adeguate alle necessità del territorio. I Vigili del fuoco devono poter contare su strumenti efficienti per svolgere il proprio lavoro e tutelare la sicurezza di tutti”, sottolinea la nota.

Il PD chiama in causa il sindaco Basile: “Messina è pronta ad affrontare una grande emergenza?”

Le critiche dei democratici si rivolgono anche all’amministrazione comunale di Messina, chiamata a rispondere sulla capacità del sistema cittadino di protezione civile di affrontare eventi di particolare gravità. Il gruppo consiliare del Partito Democratico pone direttamente una domanda al sindaco Federico Basile, chiedendo se sia stata effettuata una valutazione concreta dell’efficienza della macchina comunale in caso di emergenza. “Al sindaco Basile poniamo una domanda precisa: si è mai interrogato sulla reale capacità della macchina comunale e del sistema cittadino di protezione civile di affrontare un’emergenza di vasta portata? Non basta predisporre piani, organizzare esercitazioni o aggiornare le procedure. Bisogna verificare se ci siano personale sufficiente, mezzi adeguati e attrezzature funzionanti per intervenire quando serve. È una responsabilità diretta del sindaco, soprattutto in una città come Messina, esposta a rischi sismici e idrogeologici” Il punto sollevato dal PD riguarda la necessità di affiancare alla pianificazione delle emergenze una verifica effettiva delle capacità operative disponibili sul territorio. Secondo i consiglieri democratici, predisporre procedure e organizzare esercitazioni non sarebbe sufficiente senza un controllo sulla disponibilità di personale, mezzi e attrezzature adeguate a intervenire tempestivamente quando necessario.

Hyerace chiama in causa De Luca e Basile sui rapporti con il Governo nazionale

La vicenda assume anche una dimensione politica legata ai rapporti tra l’amministrazione comunale, Cateno De Luca e il Governo nazionale. Il segretario provinciale del PD, Armando Hyerace, richiama la vicinanza politica dichiarata dai due esponenti con il Governo e chiede che tale rapporto venga utilizzato per ottenere risposte concrete sul potenziamento delle strutture di soccorso messinesi. “De Luca e Basile hanno costruito un rapporto politico con il Governo nazionale e ne hanno fatto una scelta pubblica. Chiediamo allora che facciano valere questa vicinanza anche su una questione che riguarda la sicurezza dei messinesi. Si attivino nei confronti del ministro Piantedosi: chiedere mezzi e risorse adeguate per i Vigili del fuoco non dovrebbe essere una battaglia di parte”, conclude la nota.