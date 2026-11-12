Incendio alla Camera di Commercio di Messina, De Luca (M5S) scrive a Schifani: “servono risorse immediate per il ripristino dell’edificio e degli uffici”

“Individuare con urgenza le risorse necessarie al ripristino del palazzo della Camera di Commercio di Messina, gravemente danneggiato da un incendio, anche attraverso uno stanziamento nell’ambito della prossima legge di stabilità regionale”. È quanto chiede Antonio De Luca, capogruppo del MoVimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana, in una lettera indirizzata al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, per sollecitare “un intervento tempestivo a tutela dell’edificio e della funzionalità degli uffici coinvolti”. “L’incendio che ha colpito il palazzo della Camera di Commercio di Messina ha provocato ingenti danni a una struttura che rappresenta un patrimonio di grande valore storico e culturale per la città, prima ancora che economico – dichiara Antonio De Luca –. È necessario che la Regione intervenga con tempestività, individuando le risorse indispensabili per consentire il ripristino dell’edificio e il pieno recupero della funzionalità degli uffici”.

Nella lettera, il deputato messinese chiede espressamente al presidente Schifani “di valutare l’inserimento delle somme necessarie nel disegno di legge di stabilità regionale”. “Non possiamo permettere che un edificio di tale importanza rimanga compromesso per mancanza di risorse. Occorre agire subito, garantendo i finanziamenti necessari per restituire alla città un patrimonio storico e istituzionale e assicurare il regolare svolgimento delle attività della Camera di Commercio”, conclude Antonio De Luca.