Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro per un incendio divampato in una tettoia situata in via della Resistenza, a Montepaone Lido. La struttura, di circa 50 metri quadrati, realizzata in adiacenza a un muro di sostegno e indipendente da edifici abitativi, era utilizzata come deposito di materiali e attrezzature in uso presso uno stabilimento balneare. All’interno erano custoditi due ciclomotori e diversi elettrodomestici, tra cui cucine, lavastoviglie e frigoriferi, al momento non in uso e depositati sotto la copertura.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Soverato con un’Autopompa serbatoio (APS) e un’Autobotte pompa (ABP), impegnate nelle operazioni di spegnimento e successiva messa in sicurezza dell’area. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.