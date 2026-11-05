Incendi boschivi e rischio catastrofi, la Calabria protagonista a Bruxelles con un progetto europeo sulla prevenzione

Rafforzare la prevenzione degli incendi boschivi, migliorare la capacità di risposta alle emergenze e sviluppare strategie condivise per affrontare i rischi legati agli eventi estremi. Sono questi gli obiettivi al centro della partecipazione della Regione Calabria al 9th European Civil Protection Forum, il Forum europeo della protezione civile che si è svolto a Bruxelles il 3 e 4 novembre. La Regione è stata rappresentata da una delegazione dell’U.O.A. “Politiche della montagna, foreste, forestazione e difesa del suolo”, presente attraverso il progetto europeo FIRE-SCENE, dedicato al miglioramento della prevenzione, della preparazione e della gestione dei nuovi scenari di rischio incendi nell’area mediterranea. L’iniziativa ha rappresentato un’occasione di confronto tra esperti, istituzioni e ricercatori provenienti da diversi Paesi europei, con l’obiettivo di individuare soluzioni innovative per affrontare le emergenze e rafforzare la cooperazione internazionale nel settore della protezione civile.

La Calabria a Bruxelles con il progetto europeo FIRE-SCENE

La delegazione calabrese era composta dal dirigente del Settore 3 Raffaele Mangiardi, dal funzionario Marco Angilletti e da Pierpaolo Fusaro, del laboratorio LMSV del Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria. La partecipazione al Forum è avvenuta nell’ambito del progetto “FIRE-SCENE”, acronimo di “Advancing wildfire Civil Protection scenarios into risk planning and governance”, finanziato dall’Unione europea attraverso il Meccanismo Unionale di Protezione Civile e coordinato dal Centro di Scienze e delle Tecnologie Forestali della Catalogna (CTFC). Il progetto punta a migliorare gli strumenti di prevenzione e preparazione rispetto ai nuovi scenari di rischio incendi nel Mediterraneo, con particolare attenzione alla pianificazione e alla governance delle emergenze. La presenza della Calabria ha consentito di portare il contributo delle competenze regionali e universitarie all’interno di un confronto europeo dedicato a una problematica che interessa direttamente i territori mediterranei e richiede strategie sempre più coordinate tra amministrazioni, comunità scientifica e organismi di protezione civile.

Incendi nel Mediterraneo, confronto europeo su prevenzione e nuove strategie

Il progetto FIRE-SCENE è stato uno dei protagonisti del panel “Promuovere la gestione integrata del rischio di incendi boschivi: governance e innovazione”, insieme agli altri due progetti europei SparkleFire e ODET. Partendo dai risultati delle tre iniziative, i partecipanti hanno approfondito le sfide emergenti nella gestione del rischio incendi, soffermandosi sulle opportunità offerte dai partenariati innovativi, dagli strumenti per l’educazione al rischio e dal coinvolgimento delle comunità locali. Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo delle autorità territoriali nella sensibilizzazione dei cittadini e nella costruzione di modelli di prevenzione più efficaci. Il confronto ha inoltre preso in esame le differenti condizioni dei Paesi tradizionalmente esposti agli incendi boschivi e di quelli che stanno diventando progressivamente più vulnerabili, evidenziando l’importanza dello scambio internazionale di conoscenze e buone pratiche per affrontare il crescente rischio di eventi estremi.

Protezione civile, quasi 60 organizzazioni riunite al Forum europeo

Il Forum europeo della protezione civile ha riunito rappresentanti degli Stati membri dell’Unione europea, dei Paesi partecipanti al Meccanismo Unionale di Protezione Civile, partner istituzionali, progetti finanziati dall’UE e soggetti del settore privato. L’appuntamento ha offerto uno spazio di confronto sulle principali questioni politiche e operative legate alla preparazione e alla gestione delle emergenze, mettendo in relazione esperienze e soluzioni sviluppate in diversi contesti europei. Attraverso 50 stand e numerose sessioni formative, con la partecipazione di quasi 60 organizzazioni, sono state condivise conoscenze e strumenti innovativi destinati a contribuire al futuro della protezione civile. Professionisti del settore, legislatori, ricercatori ed esperti hanno approfondito le principali sfide legate alla gestione del rischio di catastrofi, seguendo il tema scelto per l’iniziativa: “Prepararsi oggi per essere pronti domani”. Il Forum ha così rappresentato un momento di collaborazione internazionale, finalizzato a migliorare la capacità dei diversi Paesi di prevenire e affrontare le situazioni di emergenza.

Per la Calabria, la partecipazione all’appuntamento di Bruxelles si inserisce nel percorso di collaborazione europea dedicato al rafforzamento delle politiche di prevenzione degli incendi e di tutela del territorio. Attraverso FIRE-SCENE, la Regione contribuisce al confronto sui nuovi scenari di rischio che interessano il Mediterraneo, valorizzando il ruolo della ricerca scientifica e delle competenze istituzionali nella definizione di strategie condivise. Uno degli elementi emersi dal Forum è proprio la necessità di consolidare la cooperazione internazionale, favorendo la circolazione delle conoscenze tra Paesi che già affrontano frequentemente gli incendi boschivi e territori che stanno sperimentando condizioni di crescente vulnerabilità. L’obiettivo è sviluppare strumenti di pianificazione e gestione capaci di rendere più efficaci le attività di prevenzione e preparazione, con il coinvolgimento diretto delle amministrazioni locali e dei cittadini.