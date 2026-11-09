Inaugurato il Commissariato di Cirella, Magorno: “promessa di legalità mantenuta per Diamante e l’Alto Tirreno”

“Questa mattina, con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Cirella, si è chiuso un percorso lungo. Quando abbiamo cominciato, in pochi credevano che un commissariato di Polizia potesse davvero nascere qui. Oggi quella scommessa è diventata realtà, e la sensazione è quella di vedere finalmente prendere forma un lavoro di anni“. È quanto dichiarato da Ernesto Magorno, ex Sindaco di Diamante. “Un percorso iniziato con il conferimento della cittadinanza onoraria di Diamante alla Polizia di Stato, come è stato ricordato oggi dal Capo della Polizia Vittorio Pisani e dal sottosegretario all’Interno Wanda Ferro.

Per Diamante e tutto l’Alto Tirreno cosentino significa avere un presidio di legalità stabile, accanto a cittadini e comunità che per troppo tempo hanno dovuto guardare lontano. La nostra amministrazione all’epoca ha fatto la sua parte, volendo fortemente qui questo presidio, mettendo a disposizione l’immobile e mantenendo costante il confronto con il Ministero dell’Interno e con i vertici della Polizia di Stato, nel convincimento che la presenza dello Stato sul territorio sia irrinunciabile per le nostre comunità. Un impegno che oggi trova il suo naturale compimento.

Per questo desidero ringraziare il ministro Piantedosi, che con la sua presenza dà al territorio un segnale di attenzione concreta, e il sottosegretario Wanda Ferro, per la vicinanza dimostrata alla nostra terra. Un grazie al Capo della Polizia Vittorio Pisani e ai suoi predecessori Lamberto Giannini e Franco Gabrielli, all’on. Gianni Letta per il sostegno istituzionale, ai Questori Giuseppe Cannizzaro e Giuseppe Borelli, ai Prefetti Vittoria Ciaramella e Rosa Maria Padovano, al presidente della Regione Roberto Occhiuto e a tutti gli amministratori che hanno raccolto il testimone. È un risultato di squadra, che non ha colore politico.

Un augurio sincero di buon lavoro al Commissario Antonio Sapio e agli uomini e alle donne della Polizia di Stato: la comunità conta su di loro, e sono certo che sapranno meritarne la fiducia. Oggi vince il territorio. E vince l’idea che le istituzioni, quando credono in un progetto, possono davvero cambiare le cose“, ha concluso.