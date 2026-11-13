Inarcassa a Reggio Calabria: quasi 5mila professionisti iscritti, confronto sul futuro di ingegneri e architetti

In Calabria sono 4.901 gli ingegneri e gli architetti iscritti a Inarcassa, ma soltanto l’11,8% ha meno di 35 anni. Un dato che pone al centro dell’attenzione il futuro delle professioni tecniche, il ricambio generazionale e la necessità di accompagnare i giovani nella costruzione di percorsi lavorativi e previdenziali sostenibili. Sono questi alcuni dei temi affrontati a Reggio Calabria, dove ha fatto tappa il tour nazionale di Inarcassa “Progettare il futuro. Inarcassa incontra i territori”, l’iniziativa promossa dalla Cassa di previdenza e assistenza degli ingegneri e architetti liberi professionisti per rafforzare il dialogo con studenti, associati, ordini professionali e istituzioni locali. L’appuntamento, ospitato dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria, ha rappresentato un’occasione di confronto sulle trasformazioni che interessano il mondo delle professioni tecniche, con particolare attenzione alla previdenza, all’assistenza, all’innovazione e alle prospettive occupazionali delle nuove generazioni.

Inarcassa in Calabria: 4.901 iscritti, gli under 35 sono l’11,8%

I dati relativi alla presenza di Inarcassa sul territorio regionale restituiscono un quadro significativo della composizione del mondo delle professioni tecniche in Calabria. Dei 4.901 iscritti complessivi, 2.851 sono ingegneri e 2.050 architetti, mentre i professionisti con meno di 35 anni rappresentano l’11,8% del totale. La distribuzione per genere vede una prevalenza maschile, con il 60,9% di uomini e il 39,1% di donne. Numeri che hanno accompagnato la riflessione sulla necessità di diffondere una maggiore cultura previdenziale fin dalle prime fasi dell’attività professionale e di rafforzare gli strumenti di sostegno a disposizione degli iscritti. Al centro del confronto anche le conseguenze delle trasformazioni demografiche e tecnologiche, che stanno modificando le modalità di esercizio delle professioni e richiedono una crescente attenzione alla formazione, all’aggiornamento delle competenze e alla pianificazione del futuro. L’iniziativa ha quindi posto in relazione le esigenze dei professionisti già attivi con quelle degli studenti universitari che si preparano a entrare nel mercato del lavoro.

Garbari: “Innovazione tecnologica e inverno demografico sono le sfide da affrontare”

All’appuntamento hanno partecipato il Presidente di Inarcassa Massimo Garbari, il Presidente del Consiglio regionale della Calabria Salvatore Cirillo, l’Assessore regionale con deleghe all’Istruzione, allo Sport e alle Politiche giovanili Eulalia Micheli, l’Assessore del Comune di Reggio Calabria al Personale, Decentramento e Servizi demografici Antonino Maiolino e il Prorettore Vicario dell’Università Mediterranea Massimo Lauria. Il Presidente Garbari ha richiamato l’attenzione sulle principali sfide che attendono il sistema previdenziale e il mondo delle libere professioni, evidenziando l’importanza di mettere a disposizione dei giovani conoscenze e strumenti adeguati per affrontare le scelte legate al proprio futuro lavorativo. “Le innovazioni tecnologiche in atto e l’inverno demografico che colpisce particolarmente il nostro Paese rappresentano due sfide che coinvolgono anche Inarcassa e il mondo dei liberi professionisti. ‘Progettare il futuro’ nasce proprio dalla consapevolezza dei tempi che stiamo attraversando e dall’importanza di diffondere la cultura previdenziale tra i giovani architetti e ingegneri e tra gli studenti che si stanno avvicinando al mondo delle professioni tecniche. La conoscenza degli strumenti messi a disposizione dal nostro Ente è fondamentale per costruire percorsi di vita solidi e consapevoli”.

Cirillo: ricerca e università, 133mila euro per un progetto sulla mobilità nell’Area dello Stretto

Il rapporto tra formazione universitaria, mondo delle professioni e opportunità di sviluppo del territorio è stato al centro dell’intervento del Presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo, che ha richiamato anche gli investimenti nella ricerca e nella valorizzazione delle competenze giovanili. Tra gli esempi citati, un progetto da 133mila euro realizzato con l’Università Mediterranea e destinato a coinvolgere quattro giovani ricercatori sui temi della mobilità e della logistica nell’Area dello Stretto. “Parlare oggi di previdenza significa parlare soprattutto di futuro. La Calabria ha bisogno delle competenze e delle energie dei suoi giovani, in settori strategici come l’ingegneria e l’architettura, ma anche in tutti gli ambiti professionali che contribuiscono alla crescita e allo sviluppo del nostro territorio. Come Consiglio regionale stiamo già investendo nel rapporto con le università e nella valorizzazione della ricerca. Ne è esempio il recente progetto da 133 mila euro con l’Università Mediterranea, che coinvolge quattro giovani ricercatori sui temi della mobilità e della logistica nell’Area dello Stretto. Un impegno concreto che si accompagna al dialogo con gli Ordini professionali e alla necessità di garantire tutele e prospettive ai giovani, affinché possano costruire il proprio futuro nella nostra Calabria. Ben vengano, dunque, iniziative come questa di Inarcassa, che favoriscono il confronto e rafforzano il legame tra professioni, istituzioni e territorio”.

Micheli: rafforzare il legame tra università, lavoro e territorio

Un’attenzione particolare alla formazione e alla necessità di creare opportunità concrete per i giovani è stata espressa anche dall’Assessore regionale Eulalia Micheli, che ha sottolineato il valore della conoscenza previdenziale come parte integrante della preparazione al mondo del lavoro. La presenza di Inarcassa all’interno dell’Università Mediterranea ha offerto, in questa prospettiva, l’occasione per avvicinare gli studenti a temi che riguardano direttamente il loro futuro professionale e personale. “Progettare il futuro significa assumere oggi decisioni capaci di guardare oltre l’immediato. È un principio che guida anche l’impegno della Regione nei settori dell’istruzione, dello sport e delle politiche giovanili. Investire nella formazione vuol dire offrire ai giovani gli strumenti per costruire con consapevolezza il proprio percorso di vita e professionale. In questo cammino conoscere la previdenza fin dall’inizio della propria attività lavorativa significa acquisire consapevolezza delle scelte necessarie a tutelare il proprio futuro. È particolarmente significativo che questo confronto si svolga in un’università, luogo di incontro tra formazione e mondo delle professioni. La Calabria ha bisogno di giovani preparati, professionalità qualificate e opportunità concrete. Rafforzare il legame tra università, lavoro e territorio significa investire sulle competenze e creare le condizioni perché i giovani possano mettere a frutto i propri talenti nella nostra regione”.

Maiolino: ingegneri e architetti fondamentali anche per la Pubblica Amministrazione

Il confronto ha riguardato anche il ruolo delle professioni tecniche all’interno della Pubblica Amministrazione, chiamata ad affrontare sfide legate alla pianificazione territoriale, alle opere pubbliche e al miglioramento dei servizi. Su questi aspetti è intervenuto l’Assessore comunale Antonino Maiolino, evidenziando il valore delle competenze professionali, dell’aggiornamento e del ricambio generazionale per il funzionamento delle amministrazioni locali. “La presenza di Inarcassa a Reggio Calabria rappresenta una preziosa occasione di confronto sul futuro delle professioni tecniche e sulle prospettive delle nuove generazioni. Ingegneri e architetti costituiscono un patrimonio di competenze fondamentale anche per la Pubblica Amministrazione, chiamata ad affrontare sfide sempre più complesse nella pianificazione del territorio, nella realizzazione delle opere pubbliche e nella qualità dei servizi. Come Amministrazione comunale, siamo consapevoli di quanto la valorizzazione del capitale umano, l’aggiornamento professionale e il ricambio generazionale siano determinanti per rendere la macchina amministrativa più efficiente e capace di rispondere alle esigenze della comunità. Il dialogo tra Università, ordini professionali, enti previdenziali e istituzioni rappresenta, dunque, una risorsa essenziale per costruire opportunità concrete e dare prospettive solide ai giovani talenti del nostro territorio”.

Due sessioni alla Mediterranea tra previdenza, assistenza e testimonianze dei giovani professionisti

La giornata di lavori si è svolta nell’Aula Magna “Antonio Quistelli” dell’Università Mediterranea ed è stata articolata in due sessioni, dedicate a differenti aspetti del rapporto tra Inarcassa e il mondo professionale. L’incontro della mattina, rivolto ai delegati provinciali dell’Ente, ai rappresentanti degli Ordini professionali calabresi e alle associazioni di categoria, ha approfondito i temi della governance, dell’innovazione organizzativa, delle strategie di sviluppo e degli strumenti assistenziali a disposizione degli iscritti. La partecipazione congiunta delle istituzioni, dell’Università e dei vertici di Inarcassa ha consentito di sviluppare un confronto sulle esigenze delle professioni tecniche e sulle prospettive delle future generazioni di ingegneri e architetti. La seconda sessione, nel pomeriggio, è stata invece aperta agli studenti universitari e ai giovani liberi professionisti, con un approfondimento dedicato agli strumenti previdenziali e alle opportunità offerte dall’Ente per accompagnare le diverse fasi della vita lavorativa.

Dopo i saluti istituzionali dell’Assessore Eulalia Micheli e dei direttori dei dipartimenti universitari coinvolti, Claudio De Capua del DIIES, Consuelo Nava del DeaD e Giuseppe Barbaro del DICEAM, il Presidente Massimo Garbari ha illustrato le attività di Inarcassa e i principali strumenti messi a disposizione degli associati per sostenere il loro percorso professionale e previdenziale. Spazio anche alle testimonianze di due giovani liberi professionisti calabresi, che hanno raccontato le rispettive esperienze e le difficoltà e opportunità incontrate nella fase iniziale della propria attività lavorativa. L’incontro si è concluso con un confronto aperto ai partecipanti sulle trasformazioni del mondo dell’ingegneria e dell’architettura e sull’importanza di una pianificazione previdenziale consapevole. La tappa reggina del tour “Progettare il futuro” ha così riunito rappresentanti delle istituzioni, del sistema universitario e delle professioni tecniche attorno a un obiettivo condiviso: rafforzare il dialogo tra formazione e lavoro e offrire alle nuove generazioni maggiori strumenti di conoscenza per affrontare il proprio futuro professionale.