“In Calabria si vive meno? Certo, perché al nord c’è più cultura”: l’infelice frase su Rai Uno, gelo in studio

In Calabria si vive in buona salute quasi 15 anni in meno rispetto a Bolzano, ma quali sono le ragioni di una differenza così profonda? La discussione su questo dato ha provocato un momento di imbarazzo durante la trasmissione “1 mattina News” su Rai1, dove il professore Stefano Zecchi, intervenuto in collegamento, ha ipotizzato che il divario tra Nord e Sud Italia possa dipendere anche da una questione culturale. Un’interpretazione che ha suscitato la reazione dei conduttori Tiberio Timperi e Maria Soave, con quest’ultima intervenuta per sottolineare il peso delle disuguaglianze economiche, delle difficoltà di accesso alle cure e della diversa disponibilità di servizi sanitari. Il confronto è nato dai numeri illustrati da Timperi, secondo i quali l’aspettativa di vita in buona salute raggiunge quasi 68 anni a Bolzano, mentre in Calabria si ferma a 52,6 anni. Una distanza particolarmente significativa, sulla quale il professore è stato invitato a esprimere una valutazione, dando origine a uno scambio che ha rapidamente spostato l’attenzione dalle statistiche alle possibili cause delle differenze territoriali.

Zecchi: “Dove c’è più cultura c’è anche più capacità di orientarsi nella propria gestione di vita”

Interpellato sulle ragioni del divario, Stefano Zecchi ha avanzato un’interpretazione legata alla capacità delle persone di comprendere le situazioni e adottare comportamenti utili alla tutela della propria salute. “L’ipotesi potrebbe essere la propria cultura. Sono convinto che quanto più c’è capacità di comprensione delle situazioni, tanto più riesce a difenderti e a migliorarti, sapendo ad esempio come mangiare, come curarti o come aggiornarti”. Il professore ha poi approfondito il proprio ragionamento, mettendo esplicitamente a confronto le diverse aree del Paese. “Con tutto il rispetto per il Meridione, dove per altri aspetti si sta magnificamente, l’ipotesi è che dove c’è più cultura c’è anche più capacità di orientarsi nella propria gestione di vita”. Dichiarazioni che hanno suscitato perplessità in studio, perché sembravano collegare le differenze nell’aspettativa di vita in buona salute a una diversa disponibilità di strumenti culturali tra Nord e Sud. Un’ipotesi sulla quale è intervenuta immediatamente Maria Soave, richiamando l’attenzione su altri elementi che possono influire sulle condizioni di salute e sulle possibilità di ricevere assistenza sanitaria.

La replica di Maria Soave: “Non possiamo dire che al Sud c’è meno cultura”

La conduttrice ha preso le distanze dall’interpretazione proposta dall’ospite, sottolineando come le difficoltà del Mezzogiorno non possano essere ricondotte semplicemente a una questione culturale. “Professore, non possiamo dire che al Sud c’è meno cultura. Forse ci sono più difficoltà, esistono quelli che si chiamano i viaggi sanitari, persone che si ammalano e non riescono a curarsi, ci sono meno servizi e città più complesse almeno le metropoli”. La giornalista ha quindi riportato il confronto sulle condizioni economiche e sociali che caratterizzano le diverse aree del Paese, evidenziando come l’accesso alle cure, la disponibilità di strutture sanitarie e le opportunità offerte dai territori possano contribuire a spiegare le disuguaglianze. Durante la discussione, Soave ha ricordato anche che l’Italia si colloca al terzo posto nel mondo per aspettativa di vita, con una media nazionale di 83,7 anni, un dato distinto da quello relativo agli anni vissuti in buona salute che aveva dato origine al dibattito. La conduttrice ha inoltre richiamato l’attenzione sulle differenze strutturali tra Nord e Sud, sottolineando la necessità di affrontarle senza trasformarle in un giudizio sulle popolazioni dei territori interessati.

“Al Nord ci sono più opportunità, stipendi mediamente più alti e servizi sociali più efficienti. Questa non è una condanna, ma deve essere uno stimolo per le Regioni del Sud”. Con queste parole Maria Soave ha ribadito la propria posizione, indicando nelle condizioni economiche e nell’organizzazione dei servizi alcuni degli elementi da considerare nell’analisi del divario sanitario. Il riferimento ai cosiddetti viaggi della speranza, compiuti da persone che si spostano dal Mezzogiorno verso altre regioni per ricevere assistenza medica, ha rappresentato uno dei passaggi centrali della replica. La questione sollevata dalla giornalista riguarda infatti la possibilità concreta di accedere alle prestazioni sanitarie e la presenza di servizi adeguati sul territorio, fattori che possono incidere sulla qualità della vita e sulla gestione delle patologie. Il confronto televisivo ha così assunto un significato più ampio rispetto alla semplice lettura dei dati, mettendo in evidenza interpretazioni differenti sulle cause delle disuguaglianze territoriali.

Zecchi prova a chiarire, poi Timperi chiude il collegamento

Di fronte alla reazione della conduttrice, Stefano Zecchi ha cercato di precisare il significato attribuito al termine cultura, spiegando che con questa espressione intendeva “una questione complessiva di valutazione delle situazioni”, legata a “sensatezza, razionalità e buon senso”. Il professore ha quindi chiarito di riferirsi alla capacità di orientarsi nelle scelte quotidiane e di valutare i comportamenti più appropriati per la propria salute, senza insistere ulteriormente sul confronto culturale tra Nord e Sud. Dopo aver ascoltato l’analisi delle condizioni economiche e sociali proposta da Maria Soave, Zecchi si è dichiarato “d’accordissimo” con la ricostruzione della giornalista. A quel punto è intervenuto Tiberio Timperi, che ha deciso di concludere il collegamento salutando l’ospite.