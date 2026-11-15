Imola-Viola, la presentazione del match: neroarancio chiamati a cancellare il ko contro Legnano

La Myenergy Viola Reggio Calabria torna in campo domenica 15 novembre, alle ore 12.00, sul parquet del PalaRuggi di Imola, per affrontare l’Andrea Costa nella nona giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West, girone A. Una trasferta importante per la formazione guidata da coach Michele Carrea, chiamata a reagire dopo la sconfitta interna contro Legnano (64-72) nel turno infrasettimanale e a confermare quanto di buono mostrato finora lontano dal PalaCalafiore.

La situazione in classifica

Dopo otto giornate, la Myenergy occupa l’undicesima posizione con 8 punti, frutto di quattro vittorie e quattro sconfitte. Un bilancio caratterizzato da un rendimento nettamente differente tra casa e trasferta: i neroarancio hanno infatti conquistato tutti i successi stagionali lontano da Reggio Calabria, imponendosi sui campi di Treviglio, San Vendemiano, Omegna e Vicenza.

Situazione più complicata per l’Andrea Costa Imola, diciassettesima con 4 punti, ottenuti grazie a due vittorie e sei sconfitte. I biancorossi arrivano all’appuntamento dopo il pesante stop casalingo contro Piazza Armerina (68-85) e sono alla ricerca di punti preziosi per risalire la graduatoria.

L’avversario: Andrea Costa Imola

La formazione romagnola è allenata da Luca Dalmonte, tecnico di grande esperienza, alla guida di un gruppo che combina giocatori esperti e giovani di prospettiva. Tra gli elementi di riferimento figurano Giovanni Gasparin, esterno capace di garantire esperienza e pericolosità offensiva, e Jacopo Preti, ala dotata di buone soluzioni perimetrali.

Nel reparto lunghi spiccano Davide Raucci, giocatore di fisicità ed esperienza, Simon Obinna Anaekwe e Christian Kouassi, che assicurano centimetri e presenza vicino a canestro.

Completano il nucleo principale William Wiltshire, Yordany Angarica, Alessandro Cipolla e Roberto Chessari, elementi in grado di offrire soluzioni differenti nelle rotazioni.

Le chiavi tecniche della sfida

Per la Myenergy sarà fondamentale imporre il proprio ritmo, limitare le palle perse e mantenere continuità nell’arco dei quaranta minuti. La squadra di Carrea dovrà ripartire dalla solidità mostrata nelle precedenti trasferte, cercando maggiore equilibrio tra fase offensiva e difensiva.

Particolare attenzione sarà richiesta nella gestione dei possessi e nel controllo dei rimbalzi, aspetti determinanti contro una formazione che può contare sulla presenza fisica dei propri lunghi.

In attacco, la regia di capitan Gabriele Romeo, il contributo degli esterni Daniel Love e Nikola Markovic, la versatilità di Alessio Donadoni e Celo Taflaj e il lavoro sotto canestro di Momo Diouf e Matteo Carvellini rappresenteranno risorse importanti per affrontare la sfida.

L’obiettivo sarà ritrovare fluidità offensiva, cercando soluzioni equilibrate e limitando quei passaggi a vuoto che hanno condizionato le ultime gare casalinghe.

Dirigeranno la gara i signori:

1° arbitro: Andrea Andretta di Udine (UD)

2° arbitro: Chiara Corrias di Cordovado (PN)

3° arbitro: Lorenzo Bragagnolo di Codroipo (UD)

Palla a due, dunque, 15 novembre alle ore 12.00 al PalaRuggi di Imola.