Sta girando sui social, con migliaia di reazioni e centinaia di condivisioni, un breve video in animazione 3D che mostra in sezione la testa e il collo mentre si inghiotte una pillola. Le immagini sono belle e anatomicamente curate. Ma un video di pochi secondi mostra il percorso, non spiega quello che conta per chi le pillole le prende ogni giorno: perché a volte una compressa “si ferma”, perché lo stesso farmaco funziona o non funziona a seconda di come lo si assume, e quali piccoli errori possono fare danni.

Primo tratto: la deglutizione

Inghiottire sembra un gesto banale, ma coinvolge una trentina di muscoli e diversi nervi cranici, coordinati in meno di un secondo. Nella prima fase, volontaria, la lingua spinge la pillola verso la gola. Poi entra in gioco un riflesso automatico: il palato molle sale e chiude il passaggio verso il naso, la laringe si solleva e l’epiglottide, una piccola linguetta di cartilagine, si abbassa a coprire l’ingresso delle vie aeree. Per un istante smettiamo di respirare. È questo il momento delicato che l’animazione mostra bene: davanti c’è la trachea, che porta l’aria ai polmoni, subito dietro c’è l’esofago, che porta il cibo allo stomaco. Basta poco perché qualcosa prenda la strada sbagliata.

Secondo tratto: l’esofago, dove le pillole si fermano

L’esofago è un tubo muscolare di circa 25 centimetri che non funziona per gravità: spinge il contenuto con onde di contrazione, la peristalsi. In condizioni normali una compressa con acqua arriva nello stomaco in pochi secondi. Ma se la si prende con un sorso d’acqua troppo scarso, o stando sdraiati, può fermarsi lungo il percorso, spesso all’altezza dell’arco aortico o appena sopra lo stomaco. Lì si scioglie a contatto con la parete e la può ulcerare. Si chiama esofagite da farmaci, ed è più frequente di quanto si creda. Tra i farmaci più spesso coinvolti ci sono alcuni antibiotici come la doxiciclina, gli antinfiammatori, i bifosfonati usati per l’osteoporosi, il cloruro di potassio e il ferro.

Terzo tratto: stomaco e intestino

Nello stomaco la compressa si disgrega e il principio attivo comincia a sciogliersi. Alcune compresse sono gastroresistenti: hanno un rivestimento che le protegge dall’acido e le fa sciogliere solo più avanti, nell’intestino. Altre sono a rilascio prolungato e liberano il farmaco poco alla volta nell’arco di molte ore. L’assorbimento vero e proprio avviene quasi sempre nell’intestino tenue, che grazie ai villi ha una superficie enorme. Da qui il farmaco passa nel sangue della vena porta e arriva prima al fegato, che può demolirne una parte prima che raggiunga il resto dell’organismo. Per questo la stessa sostanza può richiedere dosi molto diverse se presa per bocca o per iniezione.

Cinque regole pratiche

Un bicchiere pieno d’acqua. Non un sorso. L’acqua fa scendere la pillola e ne favorisce lo scioglimento. Meglio evitare latte, succhi o caffè, salvo diversa indicazione: il latte, per esempio, riduce l’assorbimento di alcuni antibiotici, e il succo di pompelmo altera il metabolismo di diversi farmaci.

Seduti o in piedi, e restarci. Mai prendere una compressa da sdraiati. Per i bifosfonati il foglietto illustrativo impone di restare eretti per almeno 30 minuti; è un buon principio anche per gli altri farmaci a rischio, soprattutto la sera prima di coricarsi.

Rispettare i tempi rispetto ai pasti. Alcuni farmaci vanno presi a stomaco vuoto, come la levotiroxina per la tiroide, di solito mezz’ora o un’ora prima della colazione. Altri a stomaco pieno, per proteggere la mucosa o per essere assorbiti meglio. Non è un dettaglio: cambia l’effetto.

Non spezzare né triturare senza chiedere. Le compresse gastroresistenti o a rilascio modificato, se frantumate, perdono la loro protezione o liberano tutta la dose in una volta. Chi fa fatica a inghiottire deve chiedere al medico o al farmacista se esiste una formulazione liquida, orodispersibile o in bustina.

Capsule e compresse non si inghiottono allo stesso modo. Uno studio tedesco dell’Università di Heidelberg ha mostrato che le compresse scendono meglio bevendo a piccoli sorsi da una bottiglia di plastica, tenendo le labbra aderenti al collo, mentre le capsule, che galleggiano, scendono meglio inclinando leggermente la testa in avanti dopo averle messe in bocca con l’acqua. È il contrario di quello che fanno molti, che buttano la testa all’indietro.

Quando preoccuparsi

La sensazione di una pillola “ferma in gola” che passa dopo qualche sorso d’acqua è comune e di solito innocua. Se invece persiste per ore, se compare dolore dietro lo sterno o dolore nel deglutire, o se il problema si ripete, bisogna parlarne con il medico. Lo stesso vale per la difficoltà a deglutire che compare negli anziani o dopo un ictus: non va accettata come “normale”, perché espone al rischio che cibo o farmaci finiscano nelle vie aeree. E se una persona soffoca, non riesce a parlare né a tossire, bisogna chiamare subito il 112 e praticare la manovra di Heimlich.

I video come quello che gira in questi giorni hanno il merito di far vedere un mondo che di solito resta nascosto. Il passo successivo è trasformare la curiosità in buone abitudini: un bicchiere d’acqua in più e qualche minuto in piedi possono valere quanto il farmaco stesso.