Gioca, vince, diverte e si diverte. E’ la creatura di Pippo Inzaghi, che ancora una volta conferma – ove ce ne fosse bisogno – di essere il Re della Serie B. La sua corazzata, il Palermo, non sbaglia un colpo e, dopo aver schiantato il Suditrol, fa lo stesso anche contro il Benevento. Anche questa volta, primo tempo chiuso con tre reti di vantaggio. Con chi? Con il trio delle meraviglie. Anzi, della meravigli…A, quella letterina che a Palermo cominciano a vedere in modo sempre più sbiadito. Johnsen comincia, Pojhanpalo continua, Vavassori conclude. E all’intervallo è già 3-0.

Sempre alla loro maniera. Johnsen col piattone alla sua maniera, a giro; Pohjanpalo da attaccante vero, con deviazione sporcata; Vavassori col tap-in facile su assist dalla sinistra. Partita già chiusa dopo 40 minuti e praticamente mai in discussione. Gestione perfetta nella ripresa e 3-0 facile, davanti al solito Barbera sold out. In casa, i rosanero, sono devastanti. Solo vittorie, e quasi tutte larghe. Sette su sette, più le due di Coppa Italia. Mantenuto il + 9 sul terzo posto.

Risultati 14ª Giornata Serie B

Sabato 28 novembre

Ore 15.00

Ascoli-Entella 2-0

Carrarese-Juve Stabia 3-1

Empoli-Verona 2-2

Ore 17.15

Vicenza-Cesena 1-1

Ore 19.30

Palermo-Benevento 3-0

Domenica 29 novembre

Ore 15.00

Modena-Padova

Sudtirol-Mantova

Ore 17.15

Sampdoria-Cremonese

Ore 19.30

Arezzo-Pisa

Lunedì 20 novembre

Ore 20.30

Catanzaro-Avellino

Classifica Serie B

Palermo 33* Modena 27 Ascoli 24* Avellino 22 Mantova 22 Cesena 22* Pisa 20 Benevento 19* Carrarese 19* Sudtirol 18 Verona 17* Sampdoria 17 Padova 16 Cremonese 15 Entella 14* Catanzaro 12 Juve Stabia 12 (-4)* Arezzo 12 Vicenza 11* Empoli 10*

*una partita in più

Prossimo turno Serie B, 15ª giornata

Venerdì 4 dicembre

Ore 20.30

Pisa-Sampdoria

Sabato 5 dicembre

Ore 15.00

Cesena-Carrarese

Mantova-Ascoli

Modena-Arezzo

Ore 17.15

Padova-Vicenza

Ore 19.30

Juve Stabia-Benevento

Domenica 6 dicembre

Ore 15.00

Avellino-Sudtirol

Cremonese-Catanzaro

Ore 17.15

Verona-Palermo

Ore 19.30

Entella-Empoli