Nicola Giunta, il “Vate di Reggio Calabria“, torna sul palcoscenico con “La sentenza la faccio io”, una commedia riscoperta da Gigi Miseferi attraverso un manoscritto conservato presso la Biblioteca Comunale di Reggio Calabria. Un testo rimasto custodito nel patrimonio culturale della città ma che oggi vivrà grazie alla rivisitazione e all’adattamento teatrale di Gigi Miseferi, che ne firma anche la regia e ne è protagonista.

Un incontro tra la memoria e la contemporaneità, nel quale la scrittura ironica e profondamente legata alla cultura reggina di Nicola Giunta incontra una nuova interpretazione scenica, capace di restituire al pubblico un altro volto del suo Autore, conosciuto per l’arguzia e lo stile inconfondibile con cui, attraverso le sue sferzanti poesie, mette alla berlina caratteri, usi e costumi della società reggina.

In questa commedia, Giunta trasferisce la propria ironia in uno spaccato di vita quotidiana, prendendo di mira vizi privati e pubbliche virtù di un rappresentante di quella Reggio dove conta più l’apparire che l’essere e dove non manca la tendenza a praticare uno sport molto diffuso in città, quello di giudicare gli altri prima di guardare a se stessi. Il tutto in un irresistibile caleidoscopio di equivoci, situazioni paradossali e doppi sensi, destinati a regalare momenti esilaranti e autentico divertimento. Sul palco, insieme a Gigi Miseferi, le brillanti interpreti Monica Carpanese e Manuela Montanaro. Scene e costumi di René Bruzzese. Regia di Gigi Miseferi.

La commedia è realizzata con il sostegno di R.A.S.I. – Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione. Tre appuntamenti per riportare alla luce un piccolo, prezioso frammento del patrimonio teatrale reggino e restituirlo al pubblico di oggi.