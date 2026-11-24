Compie 30 anni il Tamagotchi, l’animale virtuale da accudire con pochi tasti e un minuscolo schermo, che continua a vivere nelle mani di milioni di appassionati. La console tascabile ideata dalla giapponese Bandai ha superato i 100 milioni di unità spedite, a conferma di una popolarità che da tempo ha oltrepassato i confini nazionali. Arrivato sul mercato nel 1996, il dispositivo a forma di uovo è diventato in breve tempo un fenomeno di massa, diffondendosi in particolare tra le studentesse, che lo portavano appeso alla borsa con una catenella.

Nel corso degli anni il gioco si è evoluto, introducendo funzioni come la comunicazione a infrarossi, e ha consolidato il proprio successo anche grazie all’adattamento in una serie animata televisiva. I dati diffusi da Bandai indicano che, nel 2025, anno in cui le spedizioni hanno superato la soglia dei 100 milioni di pezzi, il 49% dei dispositivi era destinato al mercato giapponese. Le Americhe hanno assorbito il 33% del totale, mentre l’area che comprende Europa, Medio Oriente e Africa si è fermata al 16%. Oggi il Tamagotchi è disponibile in oltre 50 Paesi e regioni. Negli Stati Uniti, dove è sbarcato nel 1997, la ricorrenza è stata celebrata con un video di 30 minuti dedicato alla storia del dispositivo, proiettato sui maxi-schermi di Times Square, a New York.