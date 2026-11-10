Il Sud cresce più del Nord, ma è allarme salari e fuga dei giovani: i dati shock del Rapporto SVIMEZ 2026

Nel 2026 il Sud dovrebbe continuare a crescere, sia pur di poco, più del Centro-Nord, con un incremento del PIL dello 0,9%, contro lo 0,8%. Nel 2027 questa tendenza dovrebbe tendere ad annullarsi: la crescita meridionale rallenterebbe allo 0,5%, contro lo 0,6% del Centro-Nord. È quanto emerge dal Rapporto SVIMEZ 2026 «L’economia e la società del Mezzogiorno» con l’accento posto sul valore della coesione necessaria, secondo la SVIMEZ, per trasformare la convergenza economica in diritti e opportunità per le nuove generazioni. La crescita del Sud degli ultimi anni non si è infatti ancora tradotta in un miglioramento diffuso delle condizioni di vita a causa dei salari reali in calo, della povertà lavorativa, dell’inverno demografico e della fuga dei giovani verso il Nord e l’estero. A ottant’anni dalla sua fondazione, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la SVIMEZ rinnova il messaggio che ne ha accompagnato la storia: lo sviluppo del Mezzogiorno è una condizione per la crescita di tutta l’Italia.

Il Sud ha corso: PIL +9,5% in quattro anni, decisivo il contributo del PNRR, più debole la crescita dei consumi

Tra il 2021 e il 2025 il PIL del Mezzogiorno è cresciuto cumulativamente del 9,5%, contro il +6,6% del Centro-Nord e il +7,2% della media nazionale. Anche nel 2025, pur con un’economia in rallentamento, il Sud ha fatto meglio del resto del Paese: +0,7% contro +0,5%. A trainare la crescita sono stati gli investimenti (+24,4% contro +17,1%) e un recupero che ha toccato tutti i comparti: costruzioni +33,2%, industria in senso stretto +7,8% (contro appena +0,9% nel Centro-Nord), servizi +8,1%. La caratteristica distintiva della nuova convergenza è che all’espansione degli investimenti non ha corrisposto un rafforzamento dei consumi: +7,6% al Sud contro +9,9% al Centro-Nord. Decisivi gli stimoli di Superbonus e PNRR: per il Piano la SVIMEZ stima un PIL meridionale superiore del 2,6% rispetto allo scenario senza intervento nel 2026 (2% nel Centro-Nord) e ancora del 2,3% nel 2030.

L’occupazione al Sud: +643 mila occupati, ma meno di 70 mila under 35 e salari reali in calo

Sul fronte del lavoro, nel secondo trimestre 2026, il Mezzogiorno registra una crescita dell’occupazione superiore al resto del Paese, con 643 mila occupati in più rispetto al 2021. Ma di questi, soltanto 70 mila sono giovani con meno di 35 anni. La ripresa occupazionale ha dunque coinvolto solo marginalmente le nuove generazioni. La crescita dell’occupazione si è tradotta in un miglioramento generalizzato dei principali indicatori nel mercato del lavoro ma restano ampi di differenziali Nord-Sud. Il tasso di occupazione femminile (20-64 anni) è al 40,7%, contro il 58% dell’Italia e il 71,3% dell’Ue.

Alla crescita dell’occupazione non si è accompagnato un analogo miglioramento delle condizioni retributive. Tra il 2021 e il primo semestre del 2026, le retribuzioni orarie reali sono diminuite del 9,9% nel Mezzogiorno, contro il 7,2% della media nazionale e lo 0,6% dell’area euro. L’inflazione ha dunque prodotto una significativa perdita di potere d’acquisto dei salari italiani, particolarmente accentuata nel Mezzogiorno. La perdita di potere d’acquisto dei salari interessa retribuzioni già strutturalmente basse. A cinque anni dalla laurea, la retribuzione mensile netta dei giovani laureati è pari a 1.748 euro nel Mezzogiorno e a 1.780 euro nel Centro-Nord, contro i 2.850 euro della media europea.

Il lavoro, inoltre, non basta a proteggere dalla povertà. Nel Mezzogiorno il 19,5% degli occupati vive in famiglie a rischio povertà (6,8% nel Centro-Nord): circa 1,2 milioni di lavoratori poveri, oltre la metà del totale nazionale. Il 23,3% dei dipendenti meridionali, oltre 1,1 milioni, guadagna meno di 9 euro lordi l’ora (12,7% nel Centro-Nord), con punte del 69% in agricoltura. E solo il 26,9% delle famiglie del Sud con almeno un componente in età da lavoro ha almeno due occupati (42,3% nel Centro-Nord).

Previsioni SVIMEZ: il sud continua a crescere più del Centro-Nord nel 2026, nel 2027 si inverte la tendenza alla convergenza

Le previsioni SVIMEZ per il biennio 2026-2027 segnalano il rischio di un’interruzione della recente fase di convergenza economica del Mezzogiorno. Nel 2026 il Sud dovrebbe continuare a crescere, si pur di poco, più del Centro-Nord, con un incremento del PIL dello 0,9%, contro lo 0,8%. Nel 2027 questa tendenza dovrebbe tendere ad annullarsi: la crescita meridionale rallenterebbe allo 0,5%, contro lo 0,6% del Centro-Nord. A pesare è soprattutto il progressivo esaurimento dell’impulso straordinario del PNRR. Gli investimenti, che nel 2026 dovrebbero crescere ancora del 6% nel Mezzogiorno, rallenterebbero bruscamente allo 0,8% nel 2027, contro l’1,8% del Centro-Nord. A questo si aggiungono gli effetti della nuova pressione inflazionistica sui redditi e sui consumi. La SVIMEZ stima una diminuzione dello 0,1% del reddito disponibile reale delle famiglie meridionali nel 2027 (+0,6% il dato di previsione per il Centro-Nord).

Il 2027 si profila come un anno di passaggio decisivo. Il rischio è che, venuto meno il sostegno straordinario agli investimenti, tornino a prevalere le debolezze strutturali che hanno storicamente frenato la crescita del Mezzogiorno. La questione decisiva è perciò come evitare di tornare alle tendenze di lungo periodo. Nel nuovo scenario è necessario un progetto nazionale capace di coniugare crescita e coesione, valorizzando le interdipendenze tra Nord e Sud nell’interesse dell’intero Paese e apprendendo dalle politiche che hanno favorito la nuova stagione di convergenza economica. È da questa prospettiva che dobbiamo guardare all’eredità del PNRR.

Energia e inflazione pesano di più sulle famiglie fragili del Sud

Lo shock energetico ha riacceso l’inflazione. A ottobre 2026, l’inflazione su base annua per le famiglie più povere, per effetto del maggior peso sul paniere di spesa delle spese incomprimibili per alimentati ed energia, raggiunge il 6,9%, contro il 5,1% per quelle più agiate. Su scala territoriale, la maggiore concentrazione di famiglie meno agiate porta l’inflazione al 6,3 nell’area contro il 5,8 del Centro-Nord. Il nuovo shock energetico amplia i divari nei redditi reali, colpendo soprattutto i territori dove si concentrano le condizioni di maggiore vulnerabilità economica.

Casa, salute, clima: i divari nei diritti di cittadinanza

Le disuguaglianze di reddito si riflettono nelle condizioni abitative. La qualità dell’alloggio peggiora al ridursi delle risorse economiche. Nel 2024 il 56,8% delle famiglie italiane (oltre 15 milioni) giudica troppo elevate le spese per la casa (affitto, interessi sul mutuo, condominio, manutenzione, utenze e servizi). Nel Mezzogiorno la quota sale al 60,7% (circa 5,2 milioni di famiglie), contro il 55% del Centro-Nord. Il 18,6% delle famiglie del Sud riscontra irregolarità nell’erogazione dell’acqua (4,1% nel Centro-Nord), oltre una su quattro nelle Isole. Il 49,9% dei minori meridionali, circa 1,7 milioni, vive in famiglie che non potrebbero affrontare una spesa imprevista (27% nel Centro-Nord). Il 24,2% delle persone economicamente fragili del Sud ha rinunciato a visite o accertamenti specialistici; il 18,2% dei ricoveri oncologici dei residenti avviene nel Centro-Nord (50,2% in Calabria). 1,1 milioni di famiglie meridionali (13,6%), quasi il doppio del Centro-Nord (7,1%) è in povertà energetica. Nel 2025 riscaldare la propria casa è giudicato troppo oneroso dal 15,2% delle famiglie del Sud e dal 16,6% di quelle delle Isole. Anche il cambiamento climatico incide: un mese criticamente caldo si associa a una mortalità mensile più alta del 5,5% al Sud, contro l’1,7% nel Centro-Nord. Nel periodo 2020-2024 il Mezzogiorno ha registrato 5,9 mesi critici di siccità l’anno, contro circa 3 mesi nel Centro-Nord.

L’Italia emigra: giovani del Nord verso l’estero, quelli del Sud verso il Nord ed estero

Nel quinquennio 2021-2025 il Mezzogiorno ha perso circa 154 mila giovani 25-34enni negli scambi con il Centro-Nord; nell’ultimo triennio anche il Centro-Nord ha registrato un saldo netto negativo con l’estero di oltre 36mila laureati under 35. il bilancio migratorio complessivo della fascia resta negativo per circa 84 mila persone. I laureati sono ormai il 54% dei giovani che partono verso il Centro-Nord (meno di un quarto nel 2005). Cresce anche l’emigrazione di donne laureate, 16mila dal sud verso il nord e 10mila dal nord verso l’estero. Tra il 2000 e il 2024 il costo formativo dei laureati trasferiti, tra Centro-Nord ed estero, ha generato un saldo negativo per il Sud di circa 135 miliardi. Tra il 2026 e il 2040 la popolazione sotto i 15 anni del Mezzogiorno diminuirà del 26% (da 2,4 a 1,7 milioni), contro circa il 15% dell’Italia e l’11% dell’UE a 27. Tra il 2006 e il 2026 i 15-34enni meridionali si sono ridotti di oltre un quarto, circa 1,4 milioni in meno.

Contrastare lo spopolamento investendo nella scuola

La scuola è un presidio di cittadinanza: rafforzarla significa rendere i territori più attrattivi per le famiglie. Dal 2026 al 2040 è attesa una riduzione della popolazione under 15 del 15% in Italia e del 26% nel Mezzogiorno. Il rischio da evitare è adattare al ribasso l’offerta scolastica al degiovanimento. Meno bambini e più pensionati non devono tradursi automaticamente in meno scuole e insegnanti: significherebbe accettare lo spopolamento come inevitabile. La Svimez propone di ribaltare la prospettiva investimento nella scuola come pezzo di una strategia di contrasto allo spopolamento: rafforzare il tempo pieno, contrastare i deficit formativi nei contesti ad elevato disagio sociale e investire nell’integrazione dei minori con background migratorio.

Autorizzazioni Zes Unica, 4,2 miliardi di investimenti, un quarto nel Cleantech

Segnali incoraggianti dalla ZES Unica che sostiene gli investimenti produttivi nel Mezzogiorno con due canali. Il credito d’imposta è automatico, senza distinzione di filiera, e vale in media circa 700 mila euro per comunicazione. L’autorizzazione unica sostituisce con un solo provvedimento i vari titoli necessari e intercetta i progetti più grandi, con una media di 7 milioni di euro ciascuno. Nel 2025 il credito d’imposta ha raccolto oltre 10 mila comunicazioni, per 7,3 miliardi di investimenti e 3,6 miliardi di crediti richiesti.

È nell’autorizzazione unica che emergono i primi segnali di trasformazione da rafforzare: le tecnologie da promuovere individuate dal Piano strategico – cleantech, tecnologie digitali, biotech – attivano nel 2025 il 29% degli investimenti: 1,2 miliardi. Quasi 1 miliardo va al solo cleantech, con 36 progetti da 27,5 milioni in media. Un altro 29% va alle filiere a più alto contenuto tecnologico, guidate da Elettronica & ICT e Automotive (circa 470 milioni ciascuna). In totale quasi sei euro su dieci autorizzati riguardano filiere avanzate, contro il 38% delle tradizionali.

Partendo da questi risultati la SVIMEZ indica due priorità. La prima è evitare ulteriori estensioni territoriali per preservare le finalità di vantaggio localizzativo per il Sud. La seconda è potenziare la selettività del credito d’imposta, che al momento non distingue tra filiere, introducendo premialità per quelle strategiche.

Rinnovabili: investire nel Sud riduce il costo dell’energia e rafforza la competitività dell’industria italiana

Il costo dell’energia rappresenta uno dei principali fattori di svantaggio competitivo dell’Italia. Nel 2026 il prezzo medio dell’elettricità all’ingrosso è di 154 euro per megawattora: il 35% in più della Germania, il 71% in più della Francia e l’85% in più della Spagna. Pesa la dipendenza dal gas, che fissa il prezzo in oltre l’80% delle ore. La transizione energetica può ridurre questo svantaggio e il Mezzogiorno può svolgere un ruolo decisivo. L’87,5% delle richieste di connessione per nuovi impianti rinnovabili in fase avanzata. Se questo potenziale si tradurrà in capacità produttiva effettiva, i benefici interesseranno l’intero Paese. Le stime SVIMEZ indicano, a parità di prezzo del gas, una possibile riduzione dei prezzi elettrici all’ingrosso del 40% nel Mezzogiorno e del 34% nel Centro-Nord. Rinnovabili e accumuli, secondo la SVIMEZ, devono procedere di pari passo per trasformare la dotazione naturale del Sud in un vantaggio strutturale di costo energetico.

Housing universitario e PNRR, il paradosso delle residenze in comuni senza ateneo

In tutta Europa l’alloggio degli studenti è uno dei nodi critici del diritto allo studio. La domanda cresce e non trova risposta adeguata, soprattutto nelle grandi città universitarie, dove il mercato immobiliare e lo sviluppo urbano privilegiano usi più redditizi (locazioni brevi, riconversione turistica). L’aumento dell’inflazione ha fatto salire i canoni, rendendo il mercato privato sempre meno sostenibile per fuori sede e famiglie.

Emerge il paradosso delle localizzazioni: dei 952 interventi PNRR, circa il 18% dei posti finanziati (11.284) si trova in comuni privi di sedi universitarie, per lo più nella prima cintura entro 10 km dall’ateneo più vicino. Per 44 interventi e 2.739 posti (4,3%) la distanza supera i 10 km in linea d’aria, soglia oltre la quale la frequenza quotidiana è difficile senza mezzo proprio. Altri 1.900 posti sono in sedi minori dove i posti superano gli iscritti. Nel complesso circa il 7% dei posti presenta un evidente disallineamento tra offerta e domanda, esito di una selezione guidata dall’offerta, che ha premiato la disponibilità di immobili riconvertibili più che la vicinanza alle sedi didattiche.

L’eredità del PNRR: tempi più brevi (-55% al Sud) e perequazione nelle infrastrutture sociali

Il PNRR ha dimostrato che i ritardi di capacità amministrativa possono essere ridotti: i tempi di realizzazione dei progetti si accorciano in media del 45%, e del 55,1% nel Mezzogiorno (32,2% al Nord, 40,5% al Centro). I Comuni hanno intercettato oltre 21 miliardi di risorse del PNRR, in particolare quelli meridionali 8,6 miliardi nel 2025.

Resta il nodo dei servizi. Il PNRR ha riportato al centro delle politiche pubbliche l’obiettivo di ridurre i divari nell’accesso ai servizi essenziali, con risultati particolarmente significativi per i bambini. Nel Mezzogiorno, la disponibilità di posti negli asili nido passa da 20,3 a 38,2 ogni 100 bambini, mentre la quota di alunni della scuola primaria con accesso alla mensa sale dal 30,1% al 41,3%. In numero di alunni della primaria che frequentano una scuola con tempo pieno è passato da 20,9% a 27,9% per un totale di 57mila alunni in più. Questi dati mostrano l’avvio di un processo di convergenza significativo ma ancora ampiamente insufficiente a colmare i divari, soprattutto nei grandi centri urbani del Mezzogiorno e nelle aree interne.

Autonomia differenziata: prima ridurre i divari nel diritto alla salute

Le richieste di maggiore autonomia di Veneto, Lombardia, Liguria e Piemonte sono sostanzialmente identiche per funzioni e motivazioni. Una differenziazione omogenea che non risponde alla richiesta della Corte costituzionale di motivare le maggiori competenze sulla base delle specificità territoriali. Più che un regionalismo differenziato si ripropone un “sovraregionalismo” del Nord, con eguali margini di autonomia, motivato non dalle specificità ma dall’appartenenza territoriale.

La Svimez evidenzia le forti criticità delle richieste di autonomia differenziata in materia di tutela della salute, soprattutto per gli effetti che ulteriori margini di autonomia finanziati con risorse proprie potrebbero produrre sui divari territoriali già esistenti. In assenza di un effettivo meccanismo di perequazione delle capacità fiscali regionali, le Regioni con maggiore capacità fiscale rafforzerebbero ulteriormente la propria offerta sanitaria, attraendo pazienti e personale medico dalle regioni più fragili. C’è una strutturale dei sistemi sanitari meridionali a soddisfare il fabbisogno di cura dei propri residenti. La mobilità ospedaliera oncologica dal sud verso il nord ha coinvolto 15.512 pazienti nel 2024, quasi 1 ricovero oncologico su 5 dei residenti del Mezzogiorno avviene in una struttura ospedaliera del Centro-Nord. Il rischio è un aumento ulteriore della mobilità sanitaria, sottraendo risorse per i servizi sanitari nelle regioni di fuga e aumentando i tempi di attesa nelle regioni attrattive. La priorità è rafforzare la dimensione universale del Servizio sanitario nazionale e la perequazione: prima di differenziare ulteriormente i sistemi regionali, occorre ridurre le differenze nella possibilità concreta dei cittadini di esercitare il diritto alla salute.

Europa, nel nuovo bilancio 2028-2034 la coesione rischia di perdere centralità

Nella proposta di Quadro finanziario pluriennale la quota destinata a competitività, innovazione e sicurezza passerebbe dal 16,6 al 32,4%, mentre le risorse per la coesione scenderebbero dal 33% al 23%. Per le regioni italiane meno sviluppate, a prezzi costanti 2025, significherebbe 6,4 miliardi in meno (-21%): circa il 40% della contrazione complessiva dell’UE. Il rischio è la concentrazione degli investimenti nei territori già più forti: con Horizon Europe il Mezzogiorno ha intercettato appena il 9,5% dei finanziamenti ottenuti dall’Italia. La SVIMEZ chiede obiettivi territoriali espliciti, target regionalizzati e, in assenza di modifiche, un intervento nazionale di perequazione.

Il valore della coesione

“Il valore della coesione” è la sintesi del Rapporto. Consolidare i risultati del PNRR significa trasformare gli investimenti in produttività e lavoro qualificato, assicurare il funzionamento delle nuove infrastrutture e rendere durature le competenze amministrative costruite, affiancando una politica industriale che valorizzi le specializzazioni avanzate e il potenziale delle rinnovabili del Mezzogiorno come risorse per la competitività nazionale ed europea.

L’obiettivo della riduzione dei divari Nord-Sud va collocato nella dimensione europea, perché è in Europa che si definiscono le opportunità per le nuove generazioni e gli spazi per la costruzione di politiche di lungo periodo che riconoscano il valore economico e sociale della coesione. “Oggi, per restituire significato e credibilità al progetto di integrazione, l’Europa deve adottare scelte comuni e politiche economiche e sociali volte a favorire in tutti i suoi territori l’uguaglianza nei diritti e nelle opportunità” afferma il direttore della Svimez Luca Bianchi.

Rapporto Svimez 2026