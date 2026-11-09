Il sottosegretario all’Economia Sandra Savino in Calabria: due giorni di visite istituzionali tra Cosenza e Reggio | PROGRAMMA

Il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino, sarà in Calabria nelle giornate di mercoledì 11 e giovedì 12 novembre 2026 per una visita istituzionale che interesserà le province di Cosenza e Reggio Calabria. Il programma prevede incontri con le amministrazioni comunali, visite presso i comandi della Guardia di Finanza e appuntamenti nelle sedi territoriali delle amministrazioni finanziarie, oltre a una tappa presso un’azienda del territorio.

Mercoledì 11 novembre le visite nel Cosentino

La prima giornata prenderà il via alle 12:15 con una visita istituzionale al Comune di Civita. Alle 15:00 il sottosegretario raggiungerà il Comando Gruppo della Guardia di Finanza di Sibari, dove è previsto anche un punto stampa. Alle 16:00 sarà invece a Corigliano-Rossano per una visita all’azienda Amarelli, seguita da un ulteriore incontro con la stampa.

Giovedì 12 novembre gli appuntamenti a Palmi e Reggio Calabria

La seconda giornata sarà dedicata alla provincia reggina. Alle 8:45 Sandra Savino incontrerà i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate nella sede territoriale di Palmi, mentre alle 9:30 visiterà il Comando Compagnia della Guardia di Finanza della stessa città. Alle 10:15 è in programma un incontro istituzionale presso il Comune di Palmi, con un punto stampa al termine dell’appuntamento.

La visita proseguirà a Reggio Calabria, dove alle 11:15 il sottosegretario sarà ricevuto al Comune, anche in questo caso con un momento dedicato alla stampa. L’ultimo appuntamento è fissato alle 12:30 presso la sede reggina dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Si concluderà così la due giorni istituzionale del rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze in Calabria.