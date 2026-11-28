Scorrendo Facebook, tra un post e l’altro, compare una pubblicità sponsorizzata di un’agenzia turistica di Tirana: “Albania, la scelta intelligente per il tuo sorriso”. Sotto, l’immagine di una protesi fissa su quattro impianti e un “listino prezzi” diviso per fasce d’età: 30-40 anni, 40-50, 50-60, 60-70, oltre 70. Accanto a ogni fascia c’è solo la parola “Prezzo”, senza cifre. E in fondo la frase che deve far scattare il clic: “18 persone hanno chiesto un preventivo oggi”.

Impianti dentali: perché il prezzo non può dipendere dall’età

Lasciamo stare per un attimo la cifra, che non c’è. Il problema è l’idea stessa che un impianto dentale abbia un prezzo legato all’età, come un biglietto del treno o una polizza vita. In medicina l’età conta, certo, ma non come voce del listino. Conta per quello che porta con sé: la qualità e la quantità di osso, il diabete, la terapia anticoagulante, i farmaci per l’osteoporosi che espongono al rischio di osteonecrosi della mandibola, lo stato di salute del cuore. Sono queste le cose che decidono se si può fare un impianto, come farlo e quanto sarà impegnativo. Uno studio serio non ti chiede quanti anni hai per farti il prezzo: ti visita, ti fa una radiografia e una TAC, legge i tuoi farmaci e poi ti dice cosa si può fare.

Turismo dentale e pubblicità: il rischio per gli anziani e le persone fragili

Una pubblicità divisa per fasce d’età, che arriva fino agli «oltre 70», ha anche un altro significato, meno innocente: sa benissimo a chi si rivolge. Si rivolge agli anziani, spesso con poca pensione e con la bocca che non regge più, che a casa nostra si sono sentiti chiedere cifre irraggiungibili. Non a caso, nella stessa schermata del mio telefono, subito sotto la pubblicità, compare il post di un gruppo su invalidità civile, accompagnamento e legge 104. È lo stesso pubblico: persone fragili, stanche, che cercano una via d’uscita.

Turismo dentale in Albania: complicanze, controlli e tutele per i pazienti

Il turismo dentale non è un reato e non tutti quelli che lo praticano sono improvvisati. Ma chi parte deve sapere alcune cose. Un impianto non finisce il giorno in cui lo mettono: va controllato, può infettarsi, la protesi va registrata e a volte rifatta. Se la complicanza arriva tre mesi dopo a Messina, chi la gestisce? Il dentista di Tirana è a un volo di distanza, e il collega italiano spesso non vuole mettere le mani sul lavoro di un altro. Poi c’è la questione delle tutele: l’Albania non fa parte dell’Unione Europea, e in caso di contestazione o di danno i percorsi per farsi valere sono più lunghi e complicati.

Pubblicità sanitaria e tecnica dell’urgenza

E infine la frase sulle “18 persone che hanno chiesto un preventivo oggi”. È la tecnica dell’urgenza, quella delle offerte che scadono a mezzanotte. In sanità non dovrebbe esistere. Una decisione che riguarda l’osso, le gengive e magari un paziente in terapia con anticoagulanti non si prende perché altri diciotto l’hanno presa stamattina.

Cure odontoiatriche in Italia: quando il diritto alla salute diventa un lusso

Il punto vero, però, non è l’Albania. Il punto è perché tanti nostri pensionati guardano a Tirana. Le cure odontoiatriche sono quasi del tutto escluse dal Servizio sanitario e restano un lusso per chi ha poco. Finché il sorriso resterà un bene di mercato, ci sarà sempre qualcuno pronto a venderlo a pacchetto, con il volo incluso e il prezzo deciso dalla data di nascita.