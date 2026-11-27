C’è una fotografia che in questi giorni gira sui social: una paziente distesa su un lettino robotizzato, una stanza immersa in una luce azzurra, sopra di lei una grande testata circondata da un anello di luci. Sembra la scena di un film di fantascienza. È invece una sala di trattamento del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) di Pavia, dove ogni giorno si curano alcuni dei tumori più difficili che la medicina conosca. Da medico che ha passato la vita in corsia, confesso che davanti a quell’immagine provo due sentimenti insieme. Il primo è l’orgoglio: questa eccellenza è italiana, pubblica, e funziona. Il secondo è una domanda, quella che dovrebbe porsi ogni lettore di questo giornale: quanti malati del Sud, della Sicilia, di Messina, sanno che esiste e che possono accedervi?

Un anello di 80 metri dentro un bunker

Il cuore del CNAO è il sincrotrone, un acceleratore di particelle che funziona secondo lo stesso principio di quelli del CERN di Ginevra, ma è stato progettato per curare e non per fare ricerca di fisica fondamentale. È un anello di circa 80 metri di circonferenza e 25 di diametro, custodito in un bunker con pareti di cemento armato spesse fino a sei metri, necessarie per contenere le radiazioni.

Lì dentro gli atomi vengono letteralmente scomposti: si estraggono protoni e ioni carbonio, si accelerano fino a velocità altissime e si indirizzano, con precisione millimetrica, sul tumore del paziente. Queste particelle pesanti si chiamano “adroni”, e da qui viene il nome della terapia: adroterapia.

Perché le particelle e non i raggi X

La radioterapia tradizionale usa i raggi X, che attraversano il corpo cedendo energia lungo tutto il percorso: colpiscono il tumore, ma anche i tessuti sani che incontrano prima e dopo. Le particelle si comportano diversamente. Rilasciano la maggior parte della loro energia in un punto preciso, alla profondità voluta, e poi si fermano. È come un proiettile che esplode solo all’interno del bersaglio.

Questo significa due cose. Si può dare una dose più alta al tumore risparmiando gli organi vicini, ed è decisivo quando la malattia si trova accanto al tronco encefalico, al nervo ottico, al midollo spinale. E, nel caso degli ioni carbonio, si ottiene un effetto biologico molto più potente: secondo il CNAO il danno al DNA della cellula tumorale è circa tre volte superiore a quello prodotto dai raggi X. Per questo gli ioni carbonio riescono dove la radioterapia convenzionale fallisce, cioè nei tumori cosiddetti radioresistenti.

Unico in Italia, tra pochissimi al mondo

Il CNAO è stato istituito dal Ministero della Salute come fondazione senza scopo di lucro: nato a Pavia nel 2001, è operativo dal 2011. È l’unico centro italiano, e uno dei pochissimi al mondo (la Fondazione ne conta otto), in grado di trattare i pazienti sia con protoni sia con ioni carbonio. Ad oggi ha curato circa 6.000 pazienti, ha prodotto un migliaio di pubblicazioni scientifiche e ha avviato 99 studi clinici autorizzati. Il sincrotrone lavora circa 325 giorni l’anno tra attività clinica e ricerca.

È nato da una collaborazione che dice molto delle capacità del nostro Paese quando fa sistema: l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l’Università di Pavia, il Politecnico di Milano e lo stesso CERN. E il centro continua a crescere, con un ampliamento che prevede un nuovo acceleratore dedicato ai protoni e un’area di ricerca sulla BNCT, la terapia per cattura neutronica nel boro.

Quali tumori si curano

L’adroterapia non è una cura per tutti i tumori, e va detto con chiarezza per non alimentare false speranze. È indicata per neoplasie selezionate, in genere rare, che non si possono operare oppure resistono alla radioterapia tradizionale. Tra queste i cordomi e i condrosarcomi della base cranica, i tumori adenoidocistici delle ghiandole salivari, i tumori dei seni paranasali, i melanomi mucosi e quelli dell’occhio, i sarcomi dei tessuti molli e alcune recidive di tumori già trattati, oltre a casi selezionati in età pediatrica, dove risparmiare i tessuti sani in crescita è fondamentale. La decisione spetta sempre a un’équipe multidisciplinare, che valuta il singolo caso sulla base della documentazione clinica inviata dallo specialista curante.

Una cura del Servizio sanitario, anche per i siciliani

Qui sta il punto che più mi interessa. Dal 2014 l’adroterapia è entrata nel Servizio sanitario nazionale, e dal 2017 fa parte dei LEA, i Livelli Essenziali di Assistenza. Significa che non è un lusso per pochi né una terapia sperimentale da pagare di tasca propria: è un diritto del cittadino, in qualunque regione abiti, quando il caso clinico rientra nelle indicazioni. Eppure, troppo spesso, il malato del Sud ne viene a conoscenza tardi, o non ne viene a conoscenza affatto. Il percorso parte dal medico specialista, oncologo o radioterapista, che può inviare la documentazione al CNAO per una valutazione di eleggibilità. Il problema vero non è la tecnologia, che c’è; è l’informazione, che manca, e la distanza, che per una famiglia siciliana significa viaggi, alloggio, settimane lontano da casa durante il ciclo di trattamento. La Sicilia, va ricordato, ha una sua piccola eccellenza in questo campo: ai Laboratori Nazionali del Sud dell’INFN a Catania si trattano con fasci di protoni i melanomi dell’occhio. Ma per l’intera gamma dell’adroterapia con ioni carbonio, oggi, la strada porta a Pavia.

Che cosa ci insegna quel sincrotrone

Quella fotografia azzurra racconta una storia che va oltre la medicina. Racconta che la ricerca di base, quella che sembra lontana dalla vita di tutti i giorni, prima o poi arriva al letto del malato. La fisica delle particelle, nata per capire di cosa è fatta la materia, oggi spezza il DNA di un tumore che nessun bisturi poteva raggiungere. Ma racconta anche una responsabilità. Una cura che esiste, che è garantita dallo Stato, e che il paziente non conosce, è una cura negata. Tocca a noi medici, alle istituzioni, all’informazione, fare in modo che anche da Messina si sappia che quella porta è aperta. Perché il diritto alla salute non dovrebbe dipendere dal codice di avviamento postale.