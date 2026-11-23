Ho letto il testo di Roberto Semeraro, sulla “Campagna per l’etica, il rispetto e la buona educazione verso i professionisti della salute”, e lo sottoscrivo dalla prima all’ultima riga. Lo faccio da medico che ha passato la vita in corsia, dal giorno del 1973 in cui entrai per la prima volta in clinica chirurgica, ragazzo con un camice troppo largo e un’emozione troppo grande. Da allora ho visto passare migliaia di pazienti, centinaia di colleghi e qualche riforma di troppo. Una cosa non è mai cambiata: dietro ogni camice c’è una persona. La campagna si chiude con una frase amara: «ce la facciamo noi da soli perché non ci difende nessuno». Allora la difesa la facciamo insieme. Questo articolo è il mio contributo.

I conti che nessuno fa

Ventiquattro anni di studio non sono un modo di dire. Sono tredici anni di scuola, sei di laurea in Medicina, quattro o cinque di specializzazione, più il tirocinio, l’esame di Stato, i concorsi. Sono esami preparati sui libri, a mano, con gli appunti ricopiati la notte. Nessun motore di ricerca, nessuna sintesi in due minuti. Il primo stipendio vero arriva intorno ai trent’anni. Il matrimonio arriva tardi, i figli ancora più tardi. Le serate con gli amici, le vacanze, le domeniche: rinviate, poi rinviate ancora, poi dimenticate. Chi parla di «privilegio» dovrebbe fare questi conti prima di parlare. E lo studio non finisce con la laurea. Il medico si aggiorna per tutta la carriera, perché la medicina di dieci anni fa oggi è già storia.

Quello che il paziente non vede

Il paziente vede dieci minuti di visita. Non vede la notte di guardia che li ha preceduti, il turno che non finisce, il collega che manca e non viene sostituito, la lista d’attesa che il medico non ha scritto ma che deve spiegare a chi gli sta davanti. Giudicare un medico da un momento di stanchezza in ambulatorio è come leggere una sola lastra e pretendere di conoscere tutta la storia clinica. Si vede l’ombra. Non si vede il resto. Il medico stressato, distaccato, a volte persino brusco, spesso è un medico che sta combattendo contro un sistema che gli chiede di fare il massimo con il minimo. Questo non giustifica la scortesia. Ma la spiega, e chi la spiega è già a metà strada verso il rispetto.

La parola che ferisce

“Opportunista”. “Ladro”. “Assassino”. Sono parole che si scrivono in un secondo su un telefono e restano per sempre. Colpiscono l’uomo, la sua famiglia, la reputazione costruita in quarant’anni di lavoro. La parola violenta prepara il gesto violento. Le aggressioni al personale sanitario nei pronto soccorso e negli ambulatori sono ormai cronaca quotidiana, e quasi sempre cominciano con un insulto.

Il dubbio è un diritto, l’insulto no

Il paziente ha il diritto di chiedere, di capire, di pretendere spiegazioni, di chiedere un secondo parere. Lo dico da medico e anche da paziente, perché negli ultimi anni mi sono trovato spesso dall’altra parte della scrivania. Quando qualcosa non va, la strada esiste ed è una sola: parlarne con il medico, con calma e rispetto. Se non basta, ci sono il reclamo all’URP, l’Ordine dei Medici, e nei casi gravi la magistratura. Sono strumenti seri, con regole e garanzie per tutti. Il processo sui social, invece, non ha regole, non ha difesa e non ha appello. Condanna prima di sapere.

Una parola sull’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale è uno strumento prezioso, e io stesso la uso ogni giorno. Ma una risposta trovata in due minuti sul telefono non sostituisce ventiquattro anni di studio e quarant’anni di mani sul paziente. Può aiutare a fare domande migliori al proprio medico. Non può prendere il suo posto.

Il mio avallo

Aderisco alla campagna di Roberto Semeraro e invito colleghi, pazienti e familiari a condividerla. Rispettare il medico significa anche proteggere la cura che riceveremo domani, noi e i nostri figli. Il camice non è un’armatura. È una pelle in più. E come ogni pelle, si ferisce.