Il Regno Unito rafforza la propria preparazione militare in vista di un potenziale conflitto. Il ministero della Difesa britannico ha contattato circa 100mila ex militari, per la prima volta dalla Guerra Fredda, con l’obiettivo di potenziare la capacità di risposta del Paese in caso di emergenza. A rivelarlo è il quotidiano britannico The Telegraph, secondo cui l’iniziativa si inserisce in un contesto internazionale caratterizzato dalle crescenti minacce provenienti dalla Russia.

Contattati 100mila veterani della riserva strategica

Le comunicazioni sono state inviate ai membri della riserva strategica britannica, composta da veterani delle forze armate che possono essere richiamati in servizio in circostanze eccezionali. Agli ex militari è stato chiesto di aggiornare i propri recapiti e di fornire informazioni sulle attuali occupazioni e sulle competenze professionali maturate dopo il ritorno alla vita civile. L’obiettivo è consentire alle autorità britanniche di disporre di un quadro aggiornato delle risorse umane e delle professionalità potenzialmente disponibili in caso di necessità.

Addestramento militare ed esercitazioni NATO nella primavera 2027

Ai riservisti è stata inoltre offerta la possibilità di partecipare, su base volontaria, ad attività di addestramento militare ed esercitazioni delle forze armate. Tra queste figura la Steadfast Defender della NATO, prevista per la primavera del 2027. L’iniziativa punta dunque a rafforzare il livello di preparazione della riserva strategica, senza prevedere al momento un richiamo obbligatorio in servizio degli ex militari.

Le minacce della Russia e la strategia di Londra: nessuna mobilitazione imminente

Il ministero della Difesa britannico ha precisato che la decisione di contattare i veterani non rappresenta il preludio a una mobilitazione imminente, definendo l’iniziativa “un passo concreto per rafforzare la preparazione e la deterrenza, contribuendo a ridurre il rischio di conflitto”.

La decisione arriva in una fase di crescenti tensioni internazionali legate alle minacce della Russia. Il ministro della Difesa britannico, Wes Streeting, che in passato aveva avvertito della necessità per il Regno Unito di essere pronto a una guerra entro mille giorni, ha definito la scelta di contattare i riservisti “una precauzione ragionevole e necessaria”.

La strategia di Londra è quindi orientata al rafforzamento della deterrenza militare e della preparazione nazionale di fronte a possibili scenari di crisi, senza che l’invio delle comunicazioni ai veterani costituisca un ordine di mobilitazione.